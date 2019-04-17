Брата бывшего минздрава Башкирии подозревают в лечении «мертвых душ»

В Уфе полицейские из отдела по борьбе с коррупцией подозревают двух заведующих отделений наркологического диспансера в мошенничестве и лечении «мертвых душ».

Не сказать, что план эскулапов отличался изощренностью. По данным следствия, 26-летний завотделением реабилитации Шамиль Бадретдинов и его коллега 39-летний Альберт Яппаров (родной брат бывшего ио министра здравоохранения Башкирии – Прим.Ред) «стимулировали себя» за лечение несуществующих больных. Предполагается, что они вписывали в документацию «мертвые души», которых они якобы лечили от пристрастия к наркотикам. За стахановские темпы работы каждый месяц они получали по 50 тысяч рублей.

БОНУСЫ ЗА ПАЦИЕНТОВ

Разумеется, что такая банальная афера вскоре попала в поле зрение полицейских. Источник «Комсомолки» поделился, что врачи успели поучаствовать как минимум в семи преступных эпизодах. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Любопытны и личности фигурантов уголовного дела. Первый – 26-летний заведующий отделением реабилитации диспансера. По всей видимости, столь высокую должность Шамиль Бадретдинов получил сразу после окончания медицинского вуза.

Второй доктор – из медицинской семьи Яппаровых. Напомним, что ранее его родной брат Рафаэль занимал должность ио министра здравоохранения Башкирии. Должность он получил сразу после того, как возмущенный положением дел в республике Радий Хабиров, буквально вынес начальника Яппарова.

- Почему почта главы Башкирии взрывается от писем о нехватке лекарств, специалистов и поликлиник? Такое ощущение, что вы просто сидите на лавочке и спокойно наблюдаете за происходящим, а в глазах нет ни печали, ни стыда! Я разочарован вашим подходом. Вы у нас кто? Доктор наук? Может вам пойти попреподавать? - обратился врио к министру.

Тот внемлил совету Хабирова и покинул пост министра. Сейчас бывший руководитель медицинского ведомства занимает пост проректора Башкирского государственного медицинского университета.

ЗАМЕНА ДЛЯ МИНИСТРА

В правительстве республики решили пойти по пути наименьшего сопротивления и назначали Рафаэля Яппарова исполнять обязанности бывшего шефа. На своем новом посту он продержался почти два месяца – после его сменил прибывший из Москвы онколог Максим Забелин. Бывший министр остался работать в ведомстве.

Максим Забелин сменил Яппарова-старшего на посту министраФото: Рустем АХУНОВ

У последнего работы хватало. Почти сразу на него навалилась проблема окутанного смогом Сибая. Новому министру пришлось бросить все дела в столице и отправиться вместе с десантом врачей на окраину Башкирии.

Там же, в Сибае, Яппаров-старший сделал неожиданное заявление. В социальных сетях доктор сравнил воздух в городе с курортным. По его мнению, воздух в Сибае был лучше, чем в Уфе. Такие фразу не оставили без внимания местные и федеральные СМИ. Уже вскоре Забелину пришлось отдуваться за своего подчиненного.

- Знаете, это его личное мнение. К официальной позиции министерства оно не имеет никакого отношения, - объяснил министр.

Через полтора месяца после громкой фразы, в марте 2019 года, Яппаров покинул свой пост в минздраве республики. Ранее Забелин говорил, что намерен провести в министре кадровые изменения. Видимо, бывший ио попал под раздачу.

Сейчас Яппаров руководит республиканским центром по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Предполагается, что старший брат сможет навести порядок в этом медицинском учреждении.

СКАНДАЛ В СПИД-ЦЕНТРЕ

В прошлом году в громкую и неприятную историю попала заведующая аптекой центра Рауза Шаймарданова. 54-летняя женщина пыталась взяткой в один миллион откупиться от уголовного преследования за кражу лекарств.

Согласно материалам дела, еще в прошлом году главврач учреждения заявил в полицию о том, что бывшая заведующая украла лекарств почти на 4 миллиона рублей. Узнав об этом, Шаймарданова захотела «замять» дело. Для этого она решила в сентябре 2018 года через знакомую передать взятку в один миллион рублей одному из полицейских. Подруга-сообщница согласилась.

В итоге все закончилось тем, что женщин задержали. Они таки умудрились оставить пакет с деньгами полицейскому. Причем сделать это дамы решили в служебном кабинете отдела по борьбе с коррупцией МВД республики, оборудованным камерой и диктофоном.

В итоге Советский районный суд признал бывшую заведующую виновной - она получила 3 года заключения условно.