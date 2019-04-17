2019-04-17T10:55:30+03:00
Общество

«В первые сутки после рождения начал синеть»: в Башкирии собирают помощь ребенку, родившемуся с серьезными аномалиями

Каждый день ребенок переживает сильные приступы эпилепсии
Яна БАЗЕКИНА
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Малыш родился очень рано с весом чуть более 1,5 кгМалыш родился очень рано с весом чуть более 1,5 кг
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Маленькому Владиславу Сычеву из Башкирии уже 3,5 года, но вместо догонялок и игр в песочнице, малыш проводит время дома или в больничных стенах. Все дело в серьезных диагнозах, самый опасный из которых – тяжелая форма эпилепсии. В любую минуту Владик может начать биться в судорогах, и маме остается лишь поддерживать сына и молиться, чтобы приступ поскорее закончился.

РОДИЛСЯ ВЕСОМ 1870 ГРАММОВ

Владик – долгожданный первенец в семье Сычевых. Беременность Натальи протекала гладко, анализы и скрининги не показывали никаких отклонений. Но вот на последних месяцах врачи при каждом осмотре становились все серьезнее.

- Мне говорили, что мой малыш совсем маленький, что у него внутриутробная задержка развития, - говорит Наталья. – Но при этом никаких пороков развития обследования не показывали.

На 35 неделе Наталье сделали кесарево сечение: из-за серьезных проблем со зрением женщине категорически было запрещено рожать самой. Владик появился на свет весом всего 1870 граммов. Уже в первые сутки после рождения он начал синеть, и врачи забрали его в реанимацию. Как оказалось позже, у мальчика были недоразвиты сердечные клапаны, зрительные нервы, половые органы. Также врачи выявили у Владика поражение центральной нервной системы и вентрикуломегалию (расширение желудочков головного мозга), а также сильную неонатальную желтуху. Почти месяц ребенок пролежал под ультрафиолетовыми лампами, поскольку билирубин в крови просто зашкаливал.

В свои три года Владик не умеет ни сидеть, ни стоять, ни говорить

В свои три года Владик не умеет ни сидеть, ни стоять, ни говорить

«НУЖНО ДЕРЖАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОРАНИЛСЯ И НЕ ЗАДОХНУЛСЯ»

Впрочем до полугода Владик по виду практически не отличался от своих здоровых сверстников. И хотя малыш практически не держал голову, не сидел и не переворачивался самостоятельно, врачи говорили, что нужно немного подождать, что это последствия задержки внутриутробного развития.

- Ближе к 9 месяцам мы стали замечать, что у Владика меняется форма головы. Мы поехали в Уфу, в детский Центр психоневрологии и эпилептологии, а на следующий день у нас случился первый приступ эпилепсии, - рассказывает Наталья. – Когда врачи нам озвучили полный список диагнозов, у меня буквально подкосились ноги. Врачи вообще пугали, что ребенок не доживет и до года, а если выживет – то будет лежать овощем.

Диагнозы Владика дествительно очень серьезные: микроцефалия, спастический тетрапарез, псевдобульбарные нарушения, а также синдром Веста – тяжелую форму эпилепсии. Также у ребенка грубое нарушение психоречевого развития, атрофия зрительного нерва, ангиопатия сетчатки, сердечная аномалия и проблемы с ножками. Владик не умеет сидеть и стоять без поддержки, с трудом переворачивается, может есть только перетертую пищу, но самое страшное – когда тело ребенка начинает коверкать эпилептическая судорога.

- За это время мы перепробовали столько препаратов для лечения эпилепсии, но толку от них мало, - вздыхает Наталья. – К тому же у Владика от частых назначений антибиотиков развивалась сильная аллергия. Сейчас нам выписали два противосудорожных препарата максимальной дозировки, но приступы продолжаются. В день доходит до 12 серий приступов. В каждой серии – по 9-10 приступов длительностью по 5-7 минут. В этот момент надо быть рядом с ребенком, следить, чтобы он не поранился, не задохнулся от запавшего языка…

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА КЛИНИКУ В ИСПАНИИ

Владик растет очень ласковым и улыбчивым ребенком: и хотя он практически ничего не видит, зато узнает родителей по голосу и тянется к ним. Мальчик очень любит музыку и часами может зачарованно слушать любимые аудиозаписи.

- У Владика есть все шансы развиваться, но приступы эпилепсии убивают его мозг и отбрасывают его в развитии назад, - рассказывает Наталья. – В годик сын начал произносить отдельные звуки и слоги, а как начались приступы – сразу замолчал.

Сейчас у молодых родителей остается последняя надежда на клинику неврологии в Испании, где работают ведущие специалисты-эпилептологи. Сычевы уже отправили документы сына в клинику и получили счет на 1150000 рублей. В эту сумму входит полное обследование, подборка лечения, проживание, а также полугодовое наблюдение ребенка специалистами по скайпу, чтобы скорректировать при необходимости тактику лечения.

Приступы эпилепсии не дают мальчику развиваться

Приступы эпилепсии не дают мальчику развиваться

Таких денег у простой семьи из небольшого башкирского городка нет. Зато есть огромное желание спасти своего любимого первенца, избавить его от мучительных судорог и боли. И понятно, что Владик никогда не станет абсолютно здоровым ребенком, но научиться ходить и разговаривать у него есть все шансы.

Если вы хотите помочь малышу, можете сделать посильный вклад на карту 5336 6900 2119 1517 (банковская карта оформлено на имя Натальи Сычевой, мамы Владислава).

ИСТОЧНИК KP.RU

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