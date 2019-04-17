2019-04-17T10:27:28+03:00
Общество

Новый мост через Белую в Уфе начнут строить 12 июня

В 2019 году республика получит на масштабную стройку полмиллиарда рублей
Рустем АХУНОВ
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Эпопея с ремонтом уфимского моста должна закончиться к 2021 годЭпопея с ремонтом уфимского моста должна закончиться к 2021 годФото: Рустем АХУНОВ
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Строительство еще одного путепровода из Уфы в сторону аэропорта через реку Белую начнется в День России и День Уфы.

Напомним, что затянувшаяся история ремонта Бельского моста в створе улицы Воровского началась в конце 2017 года. Старый путепровод, построенный еще в середине прошлого века, начал окончательно и бесповоротно разваливаться. Из-за холодов металлические конструкции моста начали сжиматься, что привело к разрушению частей из бетона. Помимо этого, в негодность пришли деформационные швы – части моста, которые глушат вибрации между плитами из бетона. Говоря простым языком, мост стало небезопасно использовать. Власти города наполовину ограничили движение по участку, а потом и вовсе закрыли его. Мост поневоле стал пешеходным.

Поучаствовать в решении транспортной проблеме успели прежнее руководство республики и города. Ирек Ялалов предложил сразу построить еще один мост, а позже отремонтировать старый. Рустэм Хамитов такую инициативу не одобрил, назвав идею слишком затратной. В итоге мост решили просто отремонтировать, дабы он мог прослужить еще пару лет. После этого он стал работать с некоторыми ограничениями. Например, на въезд большегрузов или на проезд автомобилей при температуре ниже 20 градусов.

Накануне в правительстве республики проходил уже традиционный «Строительный час». На нем Радий Хабиров объявил, что строительство нового моста начнется уже этим летом. Примечательно, что начало стройки запланировано на 12 июня. В этот день уфимцы отмечают сразу два праздника – День России и День Уфы.

- Новый мост соединит два имеющихся. К 2021 году, когда строительство будет закончено, мост будет состоять из 11 полос. Мы планируем проводить работы в два этапа. Построим новый мост-вставку, а потом проведем реконструкцию старого моста, - объяснил Хабиров.

Совокупные расходы на проект в правительстве Башкирии оценили в 6 миллиардов рублей. Разумеется, что такая сумма окажется слишком «жирной» для бюджетов города и республики. Помощь придет из федерального центра.

- Правительство Российской Федерации уже одобрило финансирование на этот год в размере 500 миллионов рублей. Еще 100 миллионов будут выделены из дорожного фонда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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