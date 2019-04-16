2019-04-16T10:57:23+03:00
Общество

Уфимская дознавательница, обвинившая коллег в изнасиловании, не смогла вернуться на работу

Девушка сначала попыталась стать адвокатом, а потом восстановиться в МВД, но суд ей отказал
Инга НОВИЦКАЯ
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Пока с работой у экс-дознавательницы совсем не складываетсяПока с работой у экс-дознавательницы совсем не складывается
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Уже почти полгода длится расследование громкого уголовного дела в отношении трех экс-офицеров уфимской полиции, которых обвиняют в изнасиловании своей молодой коллеги. И пока бывшие полицейские томятся в следственном изоляторе, ожидая окончания следствия, сама 23-летняя дознавательница пытается оправиться от пережитого и вернуться к обычной жизни. Вот только с работой пока у Гузель С. (имя изменено – ред.) никак не складывается: из полиции уволили, в адвокатуру не приняли, вот и остается последняя надежда на сто миллионов моральной компенсации, чтобы начать новую жизнь.

НЕТ СТАЖА – НЕТ АДВОКАТСКОГО СТАТУСА

На работу в полицию Гузель вернулась уже в конце декабря, два месяца проведя на больничной койке и восстанавливаясь после пережитого. А уже после новогодних каникул девушку ждало новое потрясение: по результатам служебной проверки Гузель уволили за «поступок, порочащий честь и достоинство мундира» - читай, за пьянку на рабочем месте. Та же участь постигла и ее подругу, с которой Гузель и пришла в кабинет к начальству.

А уже через несколько дней СМИ облетела новость: экс-дознавательница собирается стать адвокатом и даже подала документы в стерлитамакскую Коллегию адвокатов, чтобы сдать экзамены и получить заветное удостоверение.

- Никаких документов в Адвокатскую палату девушка не подавала, - заверили «КП-Уфа» в пресс-службе Адвокатской палаты Башкирии. – Да и невозможно это: ведь у нее нет ни двухлетнего стажа в юридической сфере, ни годовой стажировки в адвокатской практике. А значит, и речи не может идти о допуске к экзаменам.

СТО МИЛЛИОНОВ – ЗА ИСПОРЧЕННУЮ РЕПУТАЦИЮ

Поняв, что адвокатская практика ей не светит, Гузель все свое негодование решила выместить на своих обидчиках и наказать их «рублем», потребовав сто миллионов в качестве компенсации за моральный ущерб. Под раздачу попали и журналисты, благодаря которым, как уверяет Гузель, ее жизнь превратилась в сущий ад. Тут девушку действительно можно понять: о какой личной жизни и карьере может идти речь, если твое лицо и имя мелькает на каждом новостном сайте, а комментаторы смакуют каждую новую подробность, не скупясь на оскорбления. Удовлетворит суд гражданский иск к экс-полицейским, или придется начинать новую жизнь без миллионов – станет известно, когда пройдут судебные заседания по основному делу, и будет вынесен приговор.

Остается надежда на многомиллионную компенсацию, чтобы начать новую жизнь

Остается надежда на многомиллионную компенсацию, чтобы начать новую жизнь

«ОН БЫЛ МОИМ ДРУГОМ…»

Потерпев неудачу на адвокатском поприще, экс-дознавательница решила оспорить решение о своем увольнении и обратилась в суд, чтобы ее восстановили на работе в органах. Мол, что за несправедливость – она жертва обстоятельств, а вместо поддержки ее увольняют! Видимо, строгий запрет на распитие алкогольных напитков на рабочем месте (что, собственно, Гузель никогда и не отрицала), не является уважительным аргументом для самой девушки.

Вот незадача: против экс-дознавательницы в суде свидетельствовали ее близкие друзья, чего Гузель никак не ожидала.

- Один из них был моим другом. Мы вместе учились, пять лет сидели за одной партой. А теперь он дает показание против меня, - едва не обливалась слезами Гузель во время перерывов на судебном заседании.

Само рассмотрение гражданского иска затянулось на два месяца: то свидетели в суд не являлись, то доказательств оказывалось недостаточно, то сама Гузель (видимо, снова разыгрались нервы) оказывалась на больничной койке, и заседания приходилось откладывать.

Наконец, 12 апреля судья поставила точку в этом непростом деле: на работу в органы МВД Гузель не вернется, и это не обсуждается. Во всяком случае, по имеющей у «КП-Уфа» информации, адвокат девушки обжаловать судебное решение не планирует.

Чем же теперь займется Гузель С. – продолжит ли поиск работы в юридической сфере или найдет свое признание в мире музыки (о чем сама девушка мечтала еще со школьной скамьи) – пока остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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