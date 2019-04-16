Уфимская дознавательница, обвинившая коллег в изнасиловании, не смогла вернуться на работу

Уже почти полгода длится расследование громкого уголовного дела в отношении трех экс-офицеров уфимской полиции, которых обвиняют в изнасиловании своей молодой коллеги. И пока бывшие полицейские томятся в следственном изоляторе, ожидая окончания следствия, сама 23-летняя дознавательница пытается оправиться от пережитого и вернуться к обычной жизни. Вот только с работой пока у Гузель С. (имя изменено – ред.) никак не складывается: из полиции уволили, в адвокатуру не приняли, вот и остается последняя надежда на сто миллионов моральной компенсации, чтобы начать новую жизнь.

НЕТ СТАЖА – НЕТ АДВОКАТСКОГО СТАТУСА

На работу в полицию Гузель вернулась уже в конце декабря, два месяца проведя на больничной койке и восстанавливаясь после пережитого. А уже после новогодних каникул девушку ждало новое потрясение: по результатам служебной проверки Гузель уволили за «поступок, порочащий честь и достоинство мундира» - читай, за пьянку на рабочем месте. Та же участь постигла и ее подругу, с которой Гузель и пришла в кабинет к начальству.

А уже через несколько дней СМИ облетела новость: экс-дознавательница собирается стать адвокатом и даже подала документы в стерлитамакскую Коллегию адвокатов, чтобы сдать экзамены и получить заветное удостоверение.

- Никаких документов в Адвокатскую палату девушка не подавала, - заверили «КП-Уфа» в пресс-службе Адвокатской палаты Башкирии. – Да и невозможно это: ведь у нее нет ни двухлетнего стажа в юридической сфере, ни годовой стажировки в адвокатской практике. А значит, и речи не может идти о допуске к экзаменам.

СТО МИЛЛИОНОВ – ЗА ИСПОРЧЕННУЮ РЕПУТАЦИЮ

Поняв, что адвокатская практика ей не светит, Гузель все свое негодование решила выместить на своих обидчиках и наказать их «рублем», потребовав сто миллионов в качестве компенсации за моральный ущерб. Под раздачу попали и журналисты, благодаря которым, как уверяет Гузель, ее жизнь превратилась в сущий ад. Тут девушку действительно можно понять: о какой личной жизни и карьере может идти речь, если твое лицо и имя мелькает на каждом новостном сайте, а комментаторы смакуют каждую новую подробность, не скупясь на оскорбления. Удовлетворит суд гражданский иск к экс-полицейским, или придется начинать новую жизнь без миллионов – станет известно, когда пройдут судебные заседания по основному делу, и будет вынесен приговор.

Остается надежда на многомиллионную компенсацию, чтобы начать новую жизнь

«ОН БЫЛ МОИМ ДРУГОМ…»

Потерпев неудачу на адвокатском поприще, экс-дознавательница решила оспорить решение о своем увольнении и обратилась в суд, чтобы ее восстановили на работе в органах. Мол, что за несправедливость – она жертва обстоятельств, а вместо поддержки ее увольняют! Видимо, строгий запрет на распитие алкогольных напитков на рабочем месте (что, собственно, Гузель никогда и не отрицала), не является уважительным аргументом для самой девушки.

Вот незадача: против экс-дознавательницы в суде свидетельствовали ее близкие друзья, чего Гузель никак не ожидала.

- Один из них был моим другом. Мы вместе учились, пять лет сидели за одной партой. А теперь он дает показание против меня, - едва не обливалась слезами Гузель во время перерывов на судебном заседании.

Само рассмотрение гражданского иска затянулось на два месяца: то свидетели в суд не являлись, то доказательств оказывалось недостаточно, то сама Гузель (видимо, снова разыгрались нервы) оказывалась на больничной койке, и заседания приходилось откладывать.

Наконец, 12 апреля судья поставила точку в этом непростом деле: на работу в органы МВД Гузель не вернется, и это не обсуждается. Во всяком случае, по имеющей у «КП-Уфа» информации, адвокат девушки обжаловать судебное решение не планирует.

Чем же теперь займется Гузель С. – продолжит ли поиск работы в юридической сфере или найдет свое признание в мире музыки (о чем сама девушка мечтала еще со школьной скамьи) – пока остается загадкой.