Башкирия опустилась на шесть позиций в федеральном протестном рейтинге

Свой список регионов с наиболее выраженной протестной активностью аналитики Института региональной экспертизы составляют уже не в первый раз. Основывается он на двух показателях – количественном и качественном. Сами протесты поделили на два основных вида – социально-экономический и политический.

Как и в прошлый раз, Башкирия оказалась в «оранжевой» части рейтинга, но опустилась на шесть позиций. То есть протестных настроений стало меньше.

ПРОБЛЕМА СИБАЯ И МИТИНГ ФЕМИНИСТОК

Для Башкирии, разумеется, основным фактором оказалась экологическая проблема в Сибае. Да, местным и республиканским властям удалось в какой-то мере успокоить ситуацию, оперативно направив в столицу Зауралья «десант» из врачей, общественников, музыкантов и провластных журналистов. К концу марта рабочие закончили первый этап работ по подтоплению злополучного карьера, и поэтому можно считать, что в этом плане работа удалась. Следующая часть подтопления должна начаться уже 26 апреля.

Эксперты назвали еще несколько примеров социально-экономического протеста. Например, митинг в Стерлитамаке, который прошел 9 марта. Тогда представители сразу нескольких движений и партий выразили протест против имеющегося социального курса правительства страны. Если говорить более конкретно, то собравшиеся высказывались против роста цен и увеличения налогов.

Также жители Башкирии выступают против нововведенной «мусорной реформы». Выступающие на митинге 24 марта высказали недовольство новыми тарифами по сбору мусора. Напомним, что по умолчанию жители столицы платят за вывоз и «утилизацию» мусора по 70 рублей с человека. Логично, что некоторым такое нововведение пришлось не по душе. По-сути, никаких видимых обычному горожанину изменений так и не произошло – массового раздельного сбора мусора нет, а контейнеры в некоторых дворах так и стоят переполненными.

Еще один открытый и серьезный вопрос для руководства республики – вопрос обманутых дольщиков. Такой «кущтанащ» новой команде врио достался еще от Рустэма Хамитова. Массовыми такие мероприятия назвать нельзя, но у Дома правительства то и дело появляются одиночные пикеты. Иногда обманутые дольщики организовывают голодовки.

Наконец, единственным примером политического протеста в республике эксперты назвали митинг феминисток, который состоялся 8 марта. Мероприятие было согласовано с администрацией города. Его участницы выступали за создание законов о домашнем насилии, легализацию абортов на поздних сроках и прекращении дискриминации женщин во всех сферах.