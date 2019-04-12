Лев Лещенко: Я со сцены не уйду, лучше пусть унесут - надеюсь, нескоро

Легендарный соловей отечественной эстрады Лев Лещенко не просто народный артист России - под его песни выросло не одно поколение наших соотечественников и не только. Где бы не выступал певец на его концерты неизменно приходят и те, кому за семьдесят, и сорокалетние, и совсем юные зрители. В башкирской столице легенду отечественной эстрады заждались - Лев Валерьянович не приезжал с концертами очень давно, поэтому и встречали его как самого почетного гостя. В отеле артиста ждала целая делегация - едва артист показался в дверях, как зазвучал курай и к нему навстречу вышли башкирские красавицы в национальных костюмах с чак-чаком вместо хлеба-соли.

- Это настоящий балет или сотрудники? - поинтересовался улыбающийся Лев Валерьянович, отщипнув кусочек угощения. Услышав в ответ, что встречает его профессиональный ансамбль танца, поблагодарил. - Спасибо большое, ребята, спасибо! Я очень рад. Ну, я пойду, ладно?

В отеле любимца публики встречали башкирские красавицы с чак-чаком. Фото: Алла БАГРОВАФото: Марат МУЛЮКОВ

В Уфу артист привез программу, приуроченную к его полувековому юбилею творческой деятельности, с которой он уже несколько лет катается по стране. 77-летний любимец публики старается не переутомляться - дает максимум по два-три концерта в месяц, зато везде неизменно собирает полные залы. В концертном зале «Башкортостан» свободных мест тоже не наблюдалось. В руках у многих зрителей были роскошные букеты - их несли на сцену на протяжении всего концерта.

«НЕ ВЫСТУПАЛ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ»

- Спасибо, друзья, спасибо, славный трудовой город Уфа, славная республика Башкортостан. Я очень рад видеть всех в добром здравии и благополучии после стольких лет разлуки, - обратился к залу артист. - Должен вам сказать, что вы немного повзрослели, конечно, вместе со мной за эти двадцать лет. Я так говорю, потому что не выступал у вас, наверное, лет двадцать! Город, конечно, сильно изменился - стал еще краше, еще прекрасней, но неизменным остается моя любовь к вам, дорогие зрители. Я от всей души вам низко кланяюсь - спасибо, что пришли.

Уфимка Елена Гусарова уже пятнадцать лет поет в коллетиве Льва ЛещенкоФото: Марат МУЛЮКОВ

На самом деле Лев Валерьянович последний раз приезжал в башкирскую столицу шесть лет назад, в 2012 году, по приглашению руководства Уфимского моторостроительного объединения, организовавшего для своих заводчан концерт популярного артиста.

Правда, на него смогли попасть далеко не все, а только передовики производства - около 800 человек. Зато летом 2009 года, когда артист пел в башкирской деревне Уяндыково Илишевского района - родине отца певицы Алсу, экс-сенатора и бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина, со всех концов республики его приехали послушать уже около восьми тысяч зрителей.

Для уфимцев Лев Лещенко дал бесплатный концерт в одном из городских парков в 2003 году, когда приезжал поддержать того же Ралифа Сафина, баллотирующегося на пост президента Башкирии. Но вот обычных, кассовых концертов, в башкирской столице не было чуть ли не два десятилетия.

- Поскольку я уже достаточно долго у вас не был, мне, конечно, хочется познакомить вас с новым репертуаром - я работаю активно и уходить сейчас никуда не собираюсь. Все эти модные «прощальные» концерты не для меня. Я такую формулу для себя придумал: лучше пусть унесут - надеюсь, не скоро, - заявил Лев Валерьянович, сорвав шквал аплодисментов и исполнил одну из своих новых песен - «Мне интересно жить».

Новинки, прежде никогда не звучавшие на уфимской сцене, публика принимала очень хорошо, но больше всего зрителям доставляли удовольствие полюбившиеся хиты - «Городские цветы», «Родительский дом», «Соловьиная роща», «До свиданья, Москва!» - и артист, конечно, их все исполнил. В зале то и дело раздавались крики «браво», а на сцену один за другим несли шикарные букеты.

- Вы меня просто завалили цветами - вот что значит, весна в Уфе! - улыбался Лев Валерьянович, принимая очередной букет.

Главная светская львица Уфы и владелица собственного телеканала Евгения Машко оказалась большой поклонницей легендарного артистаФото: Марат МУЛЮКОВ

Все подарки артист передавал одной из бэк-вокалисток - Елене Гусаровой. А немного позже, представляя своих музыкантов, артист объявил, что Елена родом из Уфы и как раз в этот день празднует день рождения, ради чего мэтр даже решил несколько изменить программу концерта. Именинница порадовала земляков несколькими сольными номерами и спела несколько песен в дуэте с Лещенко, получив не меньше букетов, чем сам народный артист - поздравить ее пришли многочисленные друзья, родственники и даже вузовские педагоги.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ И СЕКРЕТ ЕГО МОЛОДОСТИ

Отработав на сцене больше двух часов, Лещенко не спешил покидать концертную площадку - немного передохнул и принялся раздавать интервью, а потом еще без всяких уговоров согласился сделать снимки с фанатами, которые сумели пробраться за кулисы.

Директор артиста Олег Нечаев рассказал журналистам, что Лев Валерьянович старается никому не отказывать, особенно тем, кто нуждается в помощи.

- Конечно, всем помочь, к сожалению, я не могу - не хватает времени, эмоций. Но есть истории, которые выбивают такие эмоции, что просто невозможно не откликнуться, - признался сам артист. - Был случай, когда я прочитал в «Комсомолке» про парня, который вывез четырнадцать человек из горящего селения, потерял дом, трактор... Меня настолько пробило, что я сказал своему помощнику: «Езжайте в деревню и, сколько бы ни стоил этот трактор, купите ему».

Как выяснилось, любимцу публики до сих приходят письма со всей страны, а восторженные поклонницы по-прежнему не теряют надежды познакомиться поближе, несмотря на его безупречную репутацию - со своей супругой Ириной Лев Валерьянович не расстается уже больше сорока лет. Секретом счастливого брака он поделился с «Комсомолкой».

- Главное, давать друг другу личное пространство - свою территорию, - уверен артист. - Семью разрушают скандалы и конфликты. Когда интеллигентная семья перерастает в скандалы - все, семьи нет. Конечно, без ссор семейной жизни не бывает. Но я не кричу матом, вообще не люблю повышать голос - могу на полчаса уйти в свой кабинет, успокоиться. Когда возникает раздражение - нужно искать какое-то решение. Компромисс - великая вещь! Когда люди не могут начать диалог, услышать друг друга - ничего не выйдет, в семейной жизни это основа.

Лев Лещенко раздавал автографы прямо на сценеФото: Марат МУЛЮКОВ

С любимой женой, впрочем, артист надолго не расстается - после уфимского концерта он выступил в Набережных Челнах, а потом вернулся домой. Кстати, с приличным запасом знаменитого башкирского меда - его надарили уфимские поклонники, которые и в прошлые визиты неизменно презентовали любимому артисту полезное лакомство. Прощаясь, поклонники попросили мэтра больше не делать таких долгих пауз и почаще приезжать в башкирскую столицу с концертами, ведь на пенсию любимец публики явно не собирается.

- Стараюсь держать себя в форме - с утра делаю приседания, отжимаюсь от пола - раз двадцать могу, на тренажерах чуть-чуть работаю, по дорожке хожу. Курить давно бросил, крепкие напитки пью редко - ну, раз-два в месяц, - признался Лев Валерианович. - Да и то коньяк водой разбавляю - вкус, аромат - сохраняются, кайф тоже на месте, а калорийность меньше, что тоже хорошо. Мой отец никогда не переедал, не злился, не кричал - и дожил почти до ста лет. Так что у меня есть потенциал.