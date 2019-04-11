«Мы сыграли командой»: руководители «Салавата Юлаева» прокомментировали итоги сезона

Сезон для «Салавата Юлаева» завершился на этапе финала Востока, но для болельщиков прошедший плей-офф стал настоящим прорывом. Так вышло, что после игр в регулярном чемпионате, от команды никто ничего не ожидал, но вдруг она заиграла так, что влюбила в себя всю Россию.

Таких эмоций не было давненько, поэтому заключительную пресс-конференцию все журналисты ждали с особенным чувством. К тому же, на суд общественности впервые лично вышли гендиректор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов, которые получили должности посреди сезона.

ЦУЛЫГИН ОСТАЕТСЯ?

Ответа на главный вопрос от руководителей клуба все-таки никто не дождался. Вопрос продления контракта с главным тренером Николаем Цулыгиным пока висит в воздухе. В скором времени должен собраться совет директором, на котором решатся многие селекционные вопросы. Естественно, все действия будут согласованы с высшим руководством республики.

Судя по интонации Курносова, внутри самого клуба не особо хотят что-либо менять, хотя в своих оценках итогов сезона пока все-таки держатся достаточно осторожно:

- В пятницу к нам приедет Радий Хабиров, состоится совет клуба, - говорит гендиректор. – Сами мы считаем, что сезон неплохой.

Спортивный директор Василий Чижов своей радости от результатов не скрывал, но сообщил, что изменения в команде все равно будут:

- Конечно, сезон успешный. Когда приходит такой успех, в первое время есть некая эйфория. Все ребята вложились в этот успех. Сейчас в данную минуту есть желание оставить всю команду и ничего не менять, но все-таки все понимают, что это невозможно. Кто-то сыграл лучше, а кто-то хуже. К тому же у всех разные условия по контракту. Есть и ребята, которые думают, что уже переросли нашу команду. Самое главное, что хочется – это сохранить целостность команды. Но тут не все зависит только от нас. В нынешнем сезоне действительно была хорошая команда по подбору, по характеру. Хотелось бы ее оставить. Только вот наши желания не всегда совпадают с желаниями хоккеистов. В любом случае наша задача – сделать команду еще сильнее.

ПЕРЕПАДОВ НЕ БЫЛО

Главная фигура такой пресс-конференции – главный тренер. Николай Цулыгин держался уверенно, специалист прекрасно понимает, что проделал классную работу. Первый же каверзный вопрос о слабой регулярке он парирует лаконичным и безальтернативным ответом.

- А у нас не было никакого перепада в игре, - сказал Цулыгин. – Наши лидеры статистически выдали именно те показатели, на которые мы рассчитывали. Возможно, немного не добрал Умарк, но там вопрос в четырех-пяти очках, это несущественно. Кемппайнен вот вообще больше всех забил. Мы хорошо сыграли в регулярке, просто в плей-офф выступили еще лучше. Немного недовольны местом в таблице, а так по игре вопросов не было.

Персонально главный тренер традиционно никого выделять не стал, отметив, что «Салават Юлаев» сыграл в первую очередь командой. Однако между делом специалист отметил все-таки Умарка, который в плей-офф предстал с новой стороны.

- В этом году Умарк стал не просто хорошим хоккеистом, но и командным игроком. Он пошел на ущерб своим красивым моментам. Линус их убрал и начал играть на команду. Когда надо было стать капитаном, он им стал. Но в любом случае я хочу отметить, что мы сыграли командой.

Николай Цулыгин также сказал, что «юлаевцы» вполне могли пройти «Авангард» и попасть в большой финал. Помешали этому, по большей части, травмы. Несмотря на то, что вышедшие на замену игроки также смотрелись достойно, по словам тренера, у них все-таки существовал свой потолок, который было не преодолеть.

КОМАНДУ ПОКИНУТ НЕСКОЛЬКО ИГРОКОВ

У руководства «Салавата Юлаева» уже есть понимание того, кто покинет команду, но оглашать список пока в клубе не готовы. С рядом игроков продолжаются переговоры. Их хотят сохранить, только переговоры пока затягиваются. В частности, например, речь идет о Кемппайнене.

- Тройка Кемппайнена сыграла роль первой скрипки в сезоне, - рассказывает спортдиректор Василий Чижов. – Теперь он считается центрфорвардом топ-уровня и договориться с ним непросто. Его цена выросла. Получилось так, что мы сделали результат и одновременно с этим создали себе проблемы при подписании нового контракта. Переговоры ведутся, они начались еще до начала плей-офф. Понимание того, что хотят представителя игрока, у нас есть. В ближайшее время все узнают результат этих переговоров.

Если говорит в целом, то и гендиректор, и спортдиректор утверждают, что в списке расставаний будет не так много игроков, как было в предыдущие годы. Просто пока действительно об этом говорить рано, так как все контракты хоккеистов рассчитаны до 30 апреля. До этой даты ничего официально объявляться не будет.

Сейчас внутри «Салавата Юлаева» идет даже более кропотливая работа, чем в самом сезоне. В ближайшие дни совет директоров примет ряд решений, которые станут ключевыми для результатов следующего года. Болельщикам остается только набраться терпения и ждать.