2019-04-11T08:10:12+03:00
Общество

Как в Уфе липовые пожарные эксперты пенсионеров обманывают

«Комсомолка» рассказывает, как не попасться на уловку лже-пожарников
Павел КРАЙНОВ
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В башкирской столице получить извещатели можно и бесплатноВ башкирской столице получить извещатели можно и бесплатно
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В башкирской столице не первый год «орудуют» всевозможные «пожарные эксперты» и так называемые «газовики». Как правило, это молодые люди, которые среди белого дня ходят по квартирам и предлагают установить пожарные извещатели или «газоанализаторы». Никакого отношения к настоящим сотрудникам пожарной или газовой службы они не имеют, хотя при них всегда есть удостоверение. Некоторые из них ходят в спецодежде, напоминающей форму газовиков или пожарных. «Комсомолка» вновь поднимает тему «лже-газовиков» и липовых «пожарных экспертов», чтобы уберечь наших читателей от неразумных трат на копеечные приборы.

Эти люди приходят, в основном, к пенсионерам и предлагают установить датчики, улавливающие дым и бытовой газ. Легенда у них почти всегда одна: эти приборы обязаны установить все: якобы, недавно приняли такой закон. Но для пожилых людей есть специальная скидка. Только у них и только сейчас можно купить спецоборудование за полцены – от 4 до 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что реальная стоимость этих датчиков – не более 500 рублей за штуку.

«ПРЕДСТАВИЛИСЬ ПОЖАРНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ»

В один из пасмурных апрельских дней житель Уфы Тимур Валитов (имя изменено - Прим. Ред.) как обычно решил после работы заехать в гости к бабушке и дедушке. Повидать стариков, справиться об их здоровье, по необходимости помочь по хозяйству. Благо, живут они недалеко, в городской квартире. Каково же было его удивление, когда дед прямо с порога рассказал, что им в жилище установили пожарную сигнализацию!

-По словам деда, днем к ним постучались двое – мужчина и женщина. Они представились пожарными экспертами, даже удостоверения показали какие-то. Мужчина больше молчал, а вот женщина очень бодро рассказывала старикам, что сейчас по закону нужно обязательно установить в квартире пожарный извещатель. Это такая штука, которая пищит от дыма, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Тимур Валитов. – Они озвучили и стоимость «пищалок» - 4 тысячи рублей за две штуки. Но они пенсионеры, поэтому им скидка положена, за 2 тысячи отдадут.

Пожилой дедушка Тимура немного растерялся, ведь у них с супругой оставалось всего 2 тысячи до пенсии и те на лекарства и продукты. Услышав об этом, так называемые «пожарные эксперты» задали вопрос, который просто поражает своим цинизмом.

-А вы что, разве на похороны не откладывали? – спросила женщина.

Немного подумав, пожилой человек согласился на покупку «пожарного извещателя», отдав липовым «пожарным экспертам» последние деньги.

Уфимская мэрия с помощью волонтеров и спасателей УГЗ раздает извещатели семьям, где дети родились в прошлом году

Уфимская мэрия с помощью волонтеров и спасателей УГЗ раздает извещатели семьям, где дети родились в прошлом году

ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Услышав рассказ дедушки, Тимур попросту вскипел от гнева. Сначала он сходил в магазин и купил продуктов для своих стариков, а затем решил отправиться в офис компании, в которой работают эти «эксперты». Благо, осталась копия договора купли-продажи этих приборов с указанием их адреса.

-Я решил приехать к этим людям и в глаза им посмотреть. Заодно узнать, не стыдно ли стариков обманывать? На следующий день отправился по указанному адресу, попутно заручившись поддержкой знакомых журналистов и телевизионщиков. Поначалу я думал, что контора «липовая», но нет – в офисе, правда, сидели два человека, - рассказал Тимур Валитов.

По его словам, разговор с директором организации сразу не сложился. Молодой человек, узнав причину его появления, стал вести себя по-хамски вызывающе. Не остановило его и присутствие телекамеры.

-Он мне на повышенных тонах заявил, что прибор, который «впаривают» его сотрудники столько и стоит! И вообще, своим работникам он доверяет и ничего возвращать не собирается. Более того, потребовал нас покинуть помещение, пока «камеру не разбил». Вот такое отношение, - говорит уфимец.

Поняв, что ничего от этого человека он не добьется, Тимур ушел. Когда он вышел на улицу вместе с двумя журналистами телеканала БСТ, сверху ему под ноги упал горшок с цветком. Он уверен, что это сделали сотрудники той самой фирмы.

-Понятно, что с такими людьми говорить бесполезно. Я предложил дедушке обратиться в правоохранительные органы, но он лишь отмахнулся. Бабушка уже практически не ходит, за ней нужен постоянный уход. У самого деда почки больные и давление скачет. Он побоялся, что если будет по инстанциям бегать, может плохо стать. Я, в свою очередь, хочу предупредить всех жителей республики: не открывайте дверь кому попало, чтобы не покупать втридорога копеечные приборы – подытожил Тимур.

Именно так выглядит настоящий пожарный извещатель

Именно так выглядит настоящий пожарный извещатель

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Случай, произошедший с дедушкой и бабушкой Тимура, к сожалению, не единичный. В прошлом году «Комсомолка» писала о том, как по квартирам ходят молодые люди, представляющиеся газовиками. Они действуют по такой же схеме и предлагают купить газовые анализаторы «по льготной цене» - от 5 тысяч рублей. Стоимость таких приборов, реагирующих на опасную концентрацию бытового газа, также не превышает тысячи рублей. Может, иметь такую вещь в хозяйстве и не плохо, но отдавать за нее последние сбережения – не стоит.

Формально, эти люди не нарушают действующих законов, предлагая купить свою продукцию. Как рассказал «Комсомолке» адвокат Роман Петров, по этой же причине их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Единственное явное нарушение в их действиях – они завышают цену приборам, которые продают.

Есть и еще один момент, на который стоит обратить внимание – лже-газовики и липовые пожарные эксперты как один заявляют: установка этих приборов – обязательна. На данный момент нет никакого закона, обязывающего это делать. Что касается пожарных извещателей, то их бесплатно выдают семьям, где есть новорожденный ребенок.

Если малыш появился на свет в прошлом году, к семьям придут сотрудники муниципальной пожарной охраны и волонтеры. Еслиребенок родился в 2019 году, то его родители получат прибор при выписке из роддома. Всего с начала года в Уфе пожарные извещатели получили шесть тысяч семей.

Стоит также отметить, что предприимчивые молодые люди, которые представляются то пожарными, то газовиками, используют один и тот же прием, который призван напугать потенциального покупателя. В разговоре с жильцами они утверждают, что в соседнем доме произошла утечка газа, либо произошел пожар. Таким образом, они не только вводят в заблуждение пожилых людей, но и распространяют недостоверную информацию.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Получить бесплатно пожарный извещатель может каждая уфимская семья с новорожденным ребенком. Для этого нужно обратиться в пожарные части в вашем районе. Дополнительные справки по телефонам:

Демский район - 271-54-79;

Калининский район - 284-44-72;

Кировский район - 256-85-86;

Ленинский район - 272-90-89;

Октябрьский район - 223-47-49;

Орджоникидзевский район - 242-94-56

Советский район - 246-14-69 или 274-54-22

ИСТОЧНИК KP.RU

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