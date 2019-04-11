2019-04-10T12:55:21+03:00
Общество

Здоровая готовая ЕДА!

Приготовление еды занимает много времени, особенно когда необходимо сбалансированное и здоровое питание.
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Приходится планировать меню на неделю, бегать в поисках нужных продуктов, тратить время в очередях в супермаркете, а потом стоять у плиты. И все для того, чтобы съесть приготовленное - и снова оказаться на стартовой позиции. Какая неэффективная трата времени!

Сейчас для тех, кто не успевает сам готовить, есть прекрасная возможность купить готовый обед. И когда под рукой всегда есть вариант здоровой еды, перестает тянуть на вредную.

Часто мы перекусываем чипсами, бутербродами с колбасой, шоколадками, творожными колечками, не от того что в этот момент хочется именно шоколада! А просто потому, что больше под рукой прямо сейчас ничего нет. Мозг требует глюкозу и быстрые углеводы восполняют его желание моментально. А когда есть выбор — например, салат или печенье - конечно выбор будет за салатом.

Важный момент, на который нужно обращать внимание при покупке готовой еды, помимо срока изготовления и срока годности, это отсутствие вредных жиров.

На полках наших магазинов вы всегда найдёте свежую, здоровую еду на свой вкус - каждый день к нам поступает свежий товар. Мы работаем только с ответственными производителями.

Приглашаем за покупками!

Адреса магазинов «Полушка ВкусМаркет» в городе Уфа:

Первомайская, 22

Коммунистическая, 39

Орджоникидзе, 22

Кольцевая, 27

Революционная, 30/32

Менделеева, 207

Пр.Октября, 178 – открытие 18 апреля 2019г.

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Фото предоставлены заказчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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