«Даже не кричал, лежал весь синий»: в Башкирии у женщины оба ребенка родились с тяжелыми заболеваниями

Девятилетний Айнур и семилетняя Аида Каримовы из поселка Чишмы кажутся обычными здоровыми детьми.Вот только в пухлых медицинских картах, сплошь исписанных убористым почерком врачей, стоят серьезные диагнозы: ДЦП, спастический тетрапарез, поражение ЦНС, синдром Корнелии де Ланге и задержка психоречевого развития.

Лишь благодаря силе духа и упорству их матери – Регины Каримовой – дети активно развиваются, самостоятельно ходят и разговаривают, и даже посещают школьные занятия. Конечно, впереди еще многое предстоит: множество курсов лечения и реабилитаций, но маме, которая воспитывает ребят в одиночку, такие траты не по карману.

РОДИЛСЯ С ТРОЙНЫМ ОБВИТИЕМ ПУПОВИНОЙ

Первая беременность у Регины протекала замечательно, и родители с радостью ожидали появления первенца, вот только все пошло не по плану.

Несмотря на ДЦП, Айнур научился ходить и уже заканчивает второй класс

- Айнур появился на свет очень тяжело. Он даже не закричал, лежал весь синий. Как оказалось, позже, у сына было тройное обвитие пуповиной, - вспоминает Регина Каримова. – Три недели мы пролежали в больнице, сын находился на аппарате искусственного дыхания, его кормили через зонд. А потом врачи стали делать ему уколы, смазывать губы материнским молоком. После выписки огромными усилиями, но я перевела его на грудное вскармливание.

Два года родители делали все возможное, чтобы сын научился держать голову и переворачиваться. А вскоре Регина узнала, что станет матерью во второй раз. Страшно представить, что почувствовала женщина, когда и дочь родилась с серьезными проблемами.

ВО ВРЕМЯ РОДОВ СЛОМАЛИ КЛЮЧИЦУ

- Аида родилась на две недели раньше, и во время родов ей сломали ключицу, - вспоминает женщина. – Как только дочь немного окрепла, мы сразу приступили к ее лечению.

Было очень тяжело, но Регина не сдавалась. Все свои силы и деньги она тратила на дорогостоящие препараты и реабилитацию. ЛФК, растяжка, парафинотерапия, занятия с логопедом-дефектологом… В итоге в четыре года Аида пошла в обычный садик. И хотя девочка практически не разговаривала, не общалась со сверстниками, не участвовала в концертах и выступлениях, прогресс был на лицо. Сейчас Аида выступает на сцене, посещает кружок рисования и даже учится в вечерней школе.

Маленькая Аида мечтает стать художницей, а ее мама - о ее выздоровлении

Большие успехи делает и Айнур. Еще в пять лет мальчик не ходил самостоятельно, и маме приходилось носить сына на руках. А сейчас ребенок передвигается, хоть и не уверенно, маленькими шажками, но сам. Айнур учится в уфимской школе-интернате и уже заканчивает второй класс.

- Учителя говорят, что он математик. В уме решает задачи, примеры, - с гордостью рассказывает Регина. - До школы он не умел полностью сам одеться, раздеться, ел с моей помощью. Сейчас его просто не узнать: стал самостоятельным, помогает по дому - пылесосит, убирается, заправляет постель, моет посуду.

НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Но останавливаться на достигнутом слишком рано. Впереди еще долгие годы лечения и реабилитации. К сожалению, муж Регины, не выдержав жизненных трудностей, ушел из семьи, и сейчас мама в одиночку поднимает своих особенных, но таких любимых детей. На лечение уходит много денег, папа совершенно не помогает, даже жить приходится в маленьком домике вместе с престарелыми родителями.

В отчаянии Регина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Наши дети». Сейчас фонд собирает средства на оплату очередного курса лечения в магнитогорской клинике «Дети Индиго» стоимостью 159 000 рублей. К сожалению, сбор идет очень тяжело, поэтому волонтеры фонда обратились с призывом о помощи ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь Айнуру и Аиде еще на шаг приблизиться к своей мечте, можете сделать посильный вклад. На личной странице ребят на сайте благотворительного фонда вы найдете необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях, а также последние новости о детях.