Дневник живого трупа: жителя Башкирии похитили и держали в холодильнике с мертвецами

Несколько часов в морозильной камере с трупами, страх мучительной смерти и запугивание бандой отморозков – 26-летний уфимец Артем Алимов (здесь и далее имена измены – ред.) и предположить не мог, чем для него обернется банальная драка возле ночного клуба.

Сто тысяч рублей или собственная жизнь – казалось, бы слишком высокая плата за сломанный нос, но вымогатели считали иначе. Почти 8 лет длилось расследование этого запутанного уголовного дела: подельники скрывались от следствия, убеждали силовиков в своей невиновности и пытались выставить себя жертвами обстоятельств. Лишь в 2019 году был вынесен приговор, и преступники получили по заслугам.

ДРАКА В КЛУБЕ И СЛОМАННЫЙ НОС

Эта история произошла в далеком 2011 году. Июньским вечером Артур Алимов вместе с лучшим другом и приятельницами отправился в популярный ночной клуб. Ритмичная музыка, алкоголь, приятная компания - казалось, отдых удался, пока к столику не подошел странный незнакомец.

- Я отходил к барной стойке, а когда вернулся, то увидел, что на моем месте сидит пьяный мужчина и настойчиво пытается познакомиться с моими подругами, - вспоминает Алимов. – Я вежливо попросил его удалиться, но он не обращал на меня внимания и продолжал свои приставания.

Чтобы не нарываться на конфликт, Артур с друзьями решил покинуть заведение, но уже на выходе его грубо окликнул тот самый нарушитель спокойствия, а когда мужчина обернулся, резко ударил его кулаком в лицо. Драчуна тут же оттащили охранники клуба, а друзья вышли на улицу, ожидая такси. Следом вышел, пошатываясь, зачинщик драки и снова начал осыпать компанию отборными ругательствами. Не выдержав, Алимов ударил его по лицу. Из разбитого носа драчуна потекла кровь, но в этот момент подъехало такси, и приятели поспешили разъехаться по домам.

Через несколько дней Артур возвращался вечером из магазина, как около дома его остановил незнакомый мужчина. Представившись местным криминальным авторитетом по кличке «Рафа», незнакомец заявил, что Артур обидел его близкого друга и теперь должен понести наказание.

- Он начал меня трясти за грудки, ударил в грудь, отобрал ключи от машины и мобильный, - вспоминал позже на допросах Алимов. – Потом подошли еще пять или шесть молодых людей спортивного телосложения. Среди них я узнал того самого драчуна из клуба. Парни начали меня бить, угрожая убить за сопротивление.

В какой-то момент Алимов начал терять сознания, тогда нападавшие засунули его на заднее сиденье внедорожника, припаркованного неподалеку, и повезли в неизвестном направлении.

«ПОХОРОНИМ ТЕБЯ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ»

Драчуном из клуба оказался 45-летний уроженец села Малояз Салаватского района Артур Шарипов. Мужчина занимался розничной торговлей стройматериалами, и в тот день приехал в Уфу, чтобы повидаться с друзьями, но ввязался в драку, где ему сломали нос.

Через несколько дней Шарипов случайно встретил своего обидчика в супермаркете, после чего проследил за ним, узнав адрес и обратился за помощью к своему другу Рафаэлю Куликаеву, который раньше работал санитаром в городском морге и придумал план, как наказать обидчика.

Артура привезли к зданию городского морга, где раньше работал санитаром «Рафа». Мужчину грубо вытащили из салона автомобиля и затащили в комнату, где располагались холодильные камеры для хранения трупов.

- Меня стали допрашивать, кто был со мной в тот вечер в клубе, - вспоминал Алимов. – Говорили, что всем нам придет <…>. Я видел других санитаров: они молча курили и делали вид, что ничего не происходит. Вокруг на каталках лежали сваленные в кучу человеческие тела, и мне повторяли, что я буду лежать вместе с ними в братской могиле. Что меня никто больше не увидит живым…

А потом произошло то, что Алимов запомнит на всю жизнь. Мужчину засунули прямо в холодильник с трупами и держали его там почти всю ночь.

- Было очень страшно и холодно, отвратительно пахло. Я лежал, прижавшись к этим ледяным телам и молился, чтобы выжить и не умереть от ужаса, - признается Алимов. – Когда, наконец, меня вытащили, я был готов согласиться на все, лишь бы снова не в холодильник.

Несколько часов похитители держали свою жертву в морге, угрожая его похоронить заживоФото: Алексей БУЛАТОВ

Ухмыляясь, Куликаев спросил Артура – подумал ли он о своей жизни, после чего взял биту и заставил свою жертву положить руки на батарею, и с силой начал наносить удары рядом. Когда обессиленный мужчина взмолился о пощаде, отморозки заявили, что за все в жизни приходится платить. И за сломанный нос Алимов должен выплатить полмиллиона рублей, тогда его отпустят на свободу.

- Я сказал, что никогда в жизни не найду таких денег, - вспоминал на допросах Артур. – Тогда они мне предложили сделку: я отдаю им сто тысяч рублей, и они забывают о моем существовании.

Алимов смог одолжить у своей приятельницы 20 тысяч, после чего похитители заставили его написать расписку, будто он брал в долг 80 тысяч рублей и обязуется их выплатить в установленный срок. На сбор оставшейся суммы уфимцу дали 12 часов, после чего отпустили на волю, пригрозив убийством, если он вздумает обратиться в полицию.

«НЕВИНОВНЫЕ МЫ, ОН САМ НАПРОСИЛСЯ»

Оказавшись на воле, Артур сразу же позвонил своему лучшему другу и рассказал о случившемся. Напуганный предупреждениями о «подвязках» бандитов в полиции и прокуратуре, мужчина сначала хотел выполнить требование похитителей, но друг уговорил его написать заявление в правоохранительные органы. В полиции Артуру посоветовали потянуть время, не вызывая подозрений, чтобы успеть подготовиться к задержанию. Отправив ради безопасности свою семью в глухую деревню, Алимов начал разыгрывать спектакль перед преступниками, мол, денег нет, но он соберет их в самое ближайшее время.

- Они звонили мне каждый час, угрожали, обещали найти и закопать, если я не принесу деньги, - рассказывал Артур. – Обещали избить, убить, засунуть непотребные предметы в непотребные места, а я изворачивался, что собираю деньги, а сам записывал все наши разговоры.

Наконец, Алимов договорился о встрече с одним из вымогателей на центральной городской площади. В момент, когда Куликаев пересчитывал меченые купюры, его задержали оперативники. При обыске в автомобиле «Рафы» обнаружились коробка с патронами, а также поддельное удостоверение помощника судьи и реальное – санитара городского морга.

На допросах у следователей Куликаев искренне недоумевал – за что его задержали. Он отрицал, что участвовал в похищении и пытках в морге, вымогал деньги и тряс злосчастной распиской – вот же, глядите, все добровольно. Чуть позже мужчина все же частично признал свою вину, подтвердив, что требовал деньги, но не для себя, а по просьбе приятеля. В итоге в 2014 году суд приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До последнего похитители отрицали свою вину, ссылаясь, что жертва сама написала долговую расписку

Самого Шарипова задержать не удалось. Узнав о случившемся, он немедленно бросился в бега. Оперативники неоднократно проверяли все адреса, по которым появлялся преступник, а потом объявили его в розыск. Найти и задержать вымогателя удалось только в мае 2018 года. Мужчина утверждал, что и понятия не имел, что его ищут – мол, все эти годы он жил по своему адресу прописки и не думал скрываться. Да и вообще, почему он должен скрываться, если сам стал жертвой нападения – его же избили и отобрали деньги!

- Мне был причинен моральный и физический ущерб. Из-за сломанного носа я не мог ходить на работу, общаться с людьми. Пришлось потратить кучу денег на операции и восстановление, поэтому я хотел договориться мирным путем. Алимов сам написал расписку, где пообещал возместить расходы на лечение и моральный ущерб, - оправдывался на допросах злоумышленник. – Какой морг, какие холодильники, какое похищение? Вы думаете, за сто тысяч я способен на преступление?

Никакие оправдания Шарипову не помогли. В марте 2019 года мужчину приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.