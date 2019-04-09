От миллионера до банкрота за пять лет: как уфимский бизнесмен потерял состояние

Известный в Башкирии предприниматель Марсель Юсупов стал банкротом. Такое решение накануне принял Арбитражный суд республики. Экс-депутат Госдумы и видный в прошлом общественный деятель не смог вовремя погасить долги перед многочисленными кредиторами. Теперь его имущество может уйти с молотка. «Комсомолка» попыталась разобраться, как успешный предприниматель всего за пять лет превратился в банкрота.

ПТИЦА НЕ ВЗЛЕТЕЛА

В 2014 году Марсель Юсупов, будучи совладельцем Башкирского птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури, решил занять денег на его расширение. Строительство агрокомбината под Мелеузом тогда не было завершено, на это требовались дополнительные инвестиции. Компания, принадлежащая уфимскому бизнесмену взяла в долг 12 млн долларов у компании «Фармэллинрус». По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа», она принадлежит дагестанскому предпринимателю Балашу Балашову. Поручителем по займу выступил сам Юсупов и его партнер по бизнесу Дамир Камилов.

Однако птицеводческий комплекс в Мелеузовском районе Башкирии так и не смог выйти на необходимые мощности. 31 мая 2016 года срок займа истек, а кредитор получил лишь 3 млн долларов. С того самого момента у бизнесмена начались финансовые трудности.

ПЛОЩАДИ ИДУТ НА «УРАЛ»

Компания «Фармэллинрус» была далеко не единственным кредитором Марселя Юсупова. На развитие производства индейки он брал в долг у фонда «Урал», принадлежащего первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. По информации «КоммертантЪ-Уфа» сумма долга составила 4 млрд рублей.

После того, как Юсупов не смог рассчитаться с фондом «Урал», он был вынужден в уплату долга передать кредитору часть торговых площадей в уфимском ТЦ «Иремель». Произошло это еще в прошлом году. К тому же, по условиям мирового соглашения с фондом Муртазы Рахимова, Юсупов передал в залог часть доли в Башкирском птицеводческом комплексе имени Гафури. В марте этого года предприятие по производству и переработке мяса индейки было признано банкротом.

КОНЕЦ ИСТОРИИ УСПЕХА

По условиям мирового соглашения с основным кредитором Марсель Юсупов должен был выплатить компании «Фармэллинрус» 9,2 млн долларов. Когда сроки возврата денег прошли, представители компании подали на банкротство уфимского бизнесмена. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Башкирии признал его банкротом. На тот момент он являлся владельцем доли в птицекомплексе, а также владел уфимским отелем «ParkCityUfa» и торговыми центрами «Иремель» и «Аркаим». Также Юсупову принадлежит отель в Челябинске и доли в нескольких компаниях в разных регионах.

«КоммерсантЪ-Уфа» сообщает, что финансовый управляющий, который ведет его банкротство, собирается оспорить несколько сделок Юсупова. Самое интересное в этой истории то, что управляющий попытается оспорить разрыв брачного контракта между бизнесменом и его супругой. По его мнению, из-за этого часть имущества экс-депутата была незаконно передана теперь уже бывшей жене.