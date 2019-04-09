Пожалуйста, сохраните эту команду: «Салават Юлаев» вылетел, но сделал это красиво

«Салават Юлаев» завершил сезон в шестом матче финальной серии Востока. Никто до начала плей-офф не предполагал, что команда может дойти так далеко. Николай Цулыгин считался многими проходимцем на фоне своих титулованных коллег, а по делу оказался главным открытием всего сезона. Уфимский специалист вместе со своим тренерским штабом проделал гигантскую работу при подготовке к самым важным играм сезона, где-то рисковал, где-то и ошибался, но доказал, что результата с высококлассной и дорогой командой вполне может добиваться и местный специалист. Уфимские болельщики провожали «юлаевцев» в отпуск под овации. Не это ли главное достижение такого сложного сезона?

«АВАНГАРД» ПРИЕХАЛ ПОБЕЖДАТЬ

Сейчас уже можно признать простой факт – «Авангард» был попросту сильнее и настоящий день действительно является лучшей командой Востока. Хартли построил игру в североамериканском стиле, набрал под свои схемы состав, да еще так прокачал хоккеистам функционалку, что они пулей летали даже в третьем овертайме шестого матча. Большая часть «Салавата Юлаева» к тому моменту еле ноги передвигала, а гости продолжали раз за разом лихо влетать в хозяйскую зону и искать брешь в редутах невероятного голкипера Метсолы.

Заключительный матч сезона в Уфе получился на загляденье. Это как раз тот случай, когда не получится смотреть на табло и фыркать от недовольства при виде нулей. Такая игра лучше всяких 4:4 или 6:6. Градус напряженности с самой первой секунды был на таком уровне, что болельщики боялись сделать лишнее движение и спугнуть фортуну. В овертаймах же жара достигла такого уровня, что хоть доставай сковородку. В этот вечер зрители стали свидетелями одной из лучших игр «Салавата Юлаева» лет за пять.

Напряжение чувствовалось даже в VIP-сектореФото: Рустем АХУНОВ

«Авангард» после обидного поражения в Балашихе явно решил не откладывать дело до седьмого матча и приехал уничтожать соперника. За первый период «юлаевцы» смогли лишь дважды бросить по воротам Бобкова. Да и вообще, если брать матч в целом, то был лишь трех-четырехминутный отрезок во втором периоде, когда звено Кемппайнена вдруг включила режим «космос» и принялась вдалбливать один гвоздь за другим. К слову, Цулыгин прочувствовал тот момент со скамейки, и начал выпускать своих лидеров через смену. Но додавить тогда не получилось.

Все остальное время – это полное доминирование соперника. «Салават» терпел и изредка выдавал острые контратаки. Конечно, в чем-то немного повезло, как, например, в первом овертайме, когда финны соорудили выпад два в одного. Еще и был супермомент у Хартикайнена. А как бился Гиматов? Парень – настоящий зверь. Такие ребята с характером команде точно помогут в будущем.

К сожалению, показанное было сегодняшним потолком «юлаевцев». Ближе к концовке контригра исчезла совсем, а омичи просто долбили и долбили. Так не могло продолжаться вечно, и вот после не самого сильного броска Бондарева и серии маленьких рикошетов шайба предательски юркнула все-таки в ворота. На табло горела 110 минута, Метсола без сил лежал на льду, а всех собравшихся на арене на минутку возникло опустошение.

Победный гол "Авангарда" забил БондаревФото: Рустем АХУНОВ

МЕТСОЛА!

Если вас разбудят посреди ночи и спросят, кто лучший игрок «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне, вы должны без малейшего раздумья сразу выпалить – Юха Метсола. Финский легионер закрыл проклятие «юлаевских» голкиперов и доказал, что можно защищать уфимские ворота и при этом не пропускать авоську шайб каждый матч. Настоящий работяга, парень, который за весь год пропустил лишь считанное количество матчей, потому что не хочет отдыхать и обожает свое дело. Именно он продержал команду в плей-офф так долго. Когда силы покидали всех или защитники совершали глупые ошибки, всегда на последнем рубеже стеной вырастал он.

В шестом матче он вновь творил настоящие чудеса и буквально умирал на площадке. Все эти реактивные Зерновы, Шумаковы и Михеевы на огромной скорости влетали и бросали с самых разных углов и позиций, а он реагировал и вылавливал все. Вдумайтесь, за одну игру он сделал 69 сэйвов. Бобков из «Авангарда» тоже провел гениальный матч, но сделал всего каких-то 36 спасения. Нет, Метсола для «Салавата Юлаева» это полкоманды, как принято считать хороших вратарей, это гораздо больше и его вклад трудно высчитать в цифрах. Его подписание летом взамен Скривенса можно считать лучшим трансфером сезона во всей лиге.

До начала плей-офф были утверждения, что Метсоле может не хватить опыта, якобы он играл до этого в каком-то там «Амуре», который не боролся за высокие места. Однако хороший вратарь, он везде хороший вратарь, и ничто ему никогда не помешает показать результат. Иногда в решающие моменты казалось, что этот финн как-то умеет заговаривать шайбы, ведь они всегда летели к нему, хотя по логике должны были залетать в сетку. Он настоящий MVP плей-офф.

Метсола со своей маленькой дочкойФото: Рустем АХУНОВ

ДАЙТЕ ЦУЛЫГИНУ ПОРАБОТАТЬ

То, что Николай Цулыгин останется во главе команды, думается, вопрос решеный. Если нет, то руководство состряпает великую глупость, сейчас подобный расклад трудно представить даже в самом страшном сне. Возможно, летом не помешает усилить тренерский штаб каким-нибудь еще одним качественным помощником, который бы придал новых идей. Это максимум того, что нужно сделать.

Нынешний «Салават Юлаев» - команда очень перспективная. Впервые за долгое время даже трудно так сразу найти игроков, с которыми моментально хочется расстаться. Даже Бурдасов, который получает огромнейшую зарплату и по половине сезона проводит в лазарете, все-таки стал своим. К слову, в плей-офф вдруг выяснилось, что в Уфе и длина скамейки неплохая. Даже Рыбин, переход которого многие не понимали, бился в каждом эпизоде и был чрезвычайно полезен. Для качественного перехода на новый уровень и выхода в Кубок Гагарина требуется разве что серьезное усиление обороны да поработать над выстраиванием второго ударного звена. Пока же задача номер один в селекции – договориться и сохранить Кемппайнена, за центрфорвардом выстроилась очередь из претендентов.

Николай Цулыгин удивил всех в этом сезонеФото: Рустем АХУНОВ

В любом случае Цулыгин совершенно точно понимает, в чем они были слабее «Авангарда» и чего им не хватило для выхода в финал. Он ведь еще тренер-дебютант и все происходящее для него было в новинку и лишь добавило опыта. Сравните, каким он был на скамейке в начале сезона, и каким предстал в плей-офф. В играх навылет за спинами «юлаевцев» стоял настоящий вожак.

Сезон закончился, но уже не терпится посмотреть, что будет с командой в межсезонье. Есть стойкое чувство, что это только начало большого пути. Никакой массовой хаотичной селекции, как было последние годы, нынче быть не должно. Вся переполненная «Уфа-Арена» в 23:00 после проигранного матча стояла на ногах и провожала своих любимцев. В эту команду все успели влюбиться, и ее обязательно нужно сохранить.