2019-04-09T11:18:58+03:00
Происшествия

«Поэт, музыкант – он всю жизнь посвятил культуре»: 80-летний житель Башкирии стал жертвой страшного ДТП

Его сбил насмерть водитель без прав
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Погибший был известен и как музыкант, и как поэтПогибший был известен и как музыкант, и как поэт
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Накануне вечером на улице Пушкина в Кумертау случилось страшное ДТП. 26-летний мужчина на ВАЗ-2104 ехал со стороны улицы Советской в направлении улицы 60 лет БАССР и сбил пожилого мужчину. Тот переходил улицу в неположенном месте.

По словам очевидцев аварии, удар был очень сильным.

- Кошмарная авария сегодня случилась возле горного колледжа. Сбили человека, удар был очень сильный. Пострадавший пробил лобовое стекло. Молниеносно увезли на скорой, - пишут свидетели случившегося в социальных сетях.

В ГИБДД Кумертау сообщили, что мужчину доставили в ЦГБ города, где спустя три часа он скончался от полученных травм.

Позже выяснилось, что сбивший пенсионера водитель был лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде.

По словам местных жителей, на этом участке дороги раньше был знак пешеходного перехода, но потом его убрали. Однако многие горожане по старой памяти пытаются пересечь здесь улицу, и случившаяся трагедия была лишь делом времени...

Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу

Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу

«Великий был человек!»

Погибшим оказался 80-летний Марат К., хорошо знакомый многим горожанам. Несмотря на солидный возраст, он вел насыщенную творческую жизнь. По образованию скрипач, он играл на трубе в городском духовом оркестре. Кроме того, мужчина был известен и как поэт, состоял в городском союзе писателей. Его стихи печатались в местных газетах и даже выходили отдельным сборником «Жизнь - горный перевал».

Свой творческий путь он начал еще в Уфе в 1958 году в оркестре Башкирского театра оперы и балета, лишь спустя 15 лет переехал в Кумертау, где долгое время работал преподавателем детской музыкальной школы и руководил оркестром народных инструментов.

По словам коллег пожилого мужчины, он был необычайно активным и деятельным для своих лет.

- Великий был человек! Всю свою жизнь посвятил служению культуре... В прошлом году отметил 80-летний юбилей, но до сих пор продолжал творить... Хотел и мог работать... Царствие небесное... Родным терпения... Вся культура города скорбит вместе с вами.., - пишут знакомые пенсионера.

- Он буквально жил во Дворце культуры, если можно так сказать, - рассказывает знакомая погибшего. - Был прекрасным семьянином, недавно отметили золотую свадьбу… В городском загсе торжественно поздравляли…

Свои соболезнования в связи с гибелью талантливого музыканта и поэта выразили работники Управления культуры г.Кумертау:

«Марат Афзалович внес значительный вклад в развитие сферы культуры г. Кумертау. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах поклонников его таланта. Работники культуры города Кумертау выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Афзаловича».

ИСТОЧНИК KP.RU

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