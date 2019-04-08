«Уфа» выкарабкивается из зоны вылета

В футбольном клубе «Уфа» началась новая жизнь. Пришедший на должность главного тренера Вадим Евсеев добавил положительных эмоций в команду, которая уже на протяжении всего сезона находится в унынии. На тренировках футболисты светятся улыбками – чувствуется, как они получают удовольствие от новых упражнений.

- Первым дело нужно было поднять дух команды. Как видите, потихонечку это удается, - прокомментировал происходящее сам специалист.

Пока Евсеев наперед не загадывает. Его часто спрашивают о прогнозах и задачах, но турнирная ситуация по-прежнему остается тяжелой, и клубу необходимо брать очки в каждом предстоящем матче. Дебют тренера уже вполне можно назвать успешным – в сложнейшей игре на выезде с московским ЦСКА удалось вырвать ничью. Этот результат не позволил вылезть из зоны вылета, но зато принес огромную психологическую пользу. К домашней игре с «Ростовом» игроки подходили с совершенно другим настроем, и каждый из них был готов оставить всего себя на футбольном поле.

СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК

«Ростов» образца нынешнего сезона – команда тренерская. Валерий Карпин сумел сколотить такой коллектив, который всерьез борется за места в еврокубках. Надежная защита, хороший переход из обороны в атаки, качественные исполнители во всех – по всем параметрам игры южане превосходили уфимцев. Вспоминая недавние поражения на «Нефтянике» от «Динамо» и «Ахмата», могло показаться, что шансов вообще нет.

Плюс ко всему сыграть с ростовчанами из-за дисквалификации не мог люксембуржец Тилль, ставший за короткое время одним из главных созидателей башкирской команды. Это еще хорошо хоть вернулся Слай, но всю атакующую игру все равно приходилось перестраивать по-новому. Добавим к этому отсутствие травмированного Сысуева, выполняющего огромный объем работы впереди, и ситуация вырисовывалась не самая оптимистичная.

Наверное, именно эти проблемы с составом и повлияли на то, что начало матча получилось в рваном темпе. Что «Уфа», что «Ростов» не могли понять, кому же играть первым номером, часто ошибались в передачах, а до ворот почти не доходили.

Если у хозяев проблемы с составом были изначально, то у гостей тяжелая потеря случилась посреди первого тайма. Попов в единоборстве с Карпом неудачно приземлился и повредил ногу. Ростовский плеймейкер еле встал и с трудом засеменил по полю. Карпин с явно недовольным выражением лица отправил ему на смену Зайнутдинова.

Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

Трудно сказать, повлияла ли эта рокировка на пропущенный гол, но только-только новый игрок вошел в игру, как Слай в очередной раз ярко продемонстрировал, за что его так любят уфимские болельщики.

Момент был создан практически из ничего. Йокич выиграл борьбу на фланге за верховой матч, мяч полетел в направлении нигерийца, который в плотной силовой борьбе оттеснил юного шведа Хаджикадунича и вырвался на оперативный простор. Ничего выдумывать Слай не стал, просто вошел в штрафную и ударил с острого угла в ближний угол – 1:0. Конечно, грубо ошибся вратарь Песьяков, как-то непонятно сгруппировавший и пропустивший под собой, но это проблемы чисто «Ростова».

Справедливости ради стоит отметить, что «Уфа» и в целом смотрелась предпочтительнее. Так, например, Ванек классно положил корпус и ударом слета чуть не забил лучший гол тура, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

Самое главное позитивное впечатление – Евсеев за неделю все-таки навел порядок в обороне. Теперь уфимские защитники уже не шарахались от мяча, не теряли своих позиций при долгих атаках соперника и действовали строго по тренерскому заданию. Чувствовалось, насколько все спокойно, будто вернулись славные времена Гончаренко.

Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

ЗАСУШИЛИ

«Ростов» лишь дважды огрызнулся в концовке первого тайма. Оба раза на первый план выходил Еременко. Сначала мяч полетел чуть мимо, а во второй раз во всей красе себя показал Беленов, вытащивший сложный удар в дальний верхний угол.

Кто бы мог подумать, но за оставшееся 45 минут гости не создадут ничего. Евсеев в перерыве перестроил тактическую модель, и «Уфа» вышла играть полноценным вторым номером. При этом это была не глухая оборона, когда приходилось постоянно хаотично выбивать мяч из штрафной площади. Совсем нет, хозяева классно перекрывали зоны, перехватывали передачи, да и вообще старались держать соперника подальше от Беленова. Карпин пытался усилить атакующий потенциал своей команды и выпустил Ионова с Сигурдарсоном, но ничего кардинально не поменялось. Тренерская борьба была проиграна всухую, Евсеев засушил все наглухо.

- Тяжело было, «Ростов» – хорошая команда, давление оказывала, но мы готовились к ним, - рассказал главный тренер «Уфы» после матча. – Возможно, нам помогло то, что у них не было присущей свежести, потому что они играли на кубок, а у нас был недельный цикл. В любом случае футболисты выполнили все требования, которые мы обговаривали. Понятно, что тяжело требовать что-то сверхъестественное. Для нас в данный момент главное результат, и мы его добились.

Наконец-то радостным пребывал и генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который несколько недель назад не испугался и решился на экстренную замену тренера.

- Команда сегодня отблагодарила болельщиков за поддержку. Чем больше людей будет ходить на стадионы, тем лучше результаты будет показывать команда. Вадим Валентинович двигается в правильном направлении, надеемся на дальнейшие успехи команды, - прокомментировал функционер.

Победа позволила выбраться «Уфе» из зоны прямого вылета и взобраться на 14 место. Пока поводов для радости, конечно, не так много, это все еще подвал турнирной таблица и перспектива стыковых матчей за сохранение прописки в премьер-лиге, но поступательное движение есть. Как по результатам, так и по самой игре.