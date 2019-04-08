Как уфимцу начать сортировать отходы и не превратить свою квартиру в свалку

С 1 января 2019 года мусор будут вывозить по новым правилам, гласили заголовки в новостях. С начала года жители Башкирии платят по 70 рублей за вывоз твердых коммунальных отходов. На дворе апрель, но ничего так и не изменилось – переполненные урны в городе и забитые мешками полигоны. Что поделать, многие уже с этим смирились. А «фоторепортажи» в социальных сетях не дают никаких результатов.

Однако не все уфимцы просто выносят мешки в установленные контейнеры, кто-то, задумываясь о состоянии экологии, сортирует отходы – бумагу в макулатуру, пластик сдает в определенные организации для дальнейшей переработки, органику закапывает в землю. Такие люди остаются недовольными, почему они платят деньги за вывоз мусора, если они занимаются этим самостоятельно.

- Я живу за городом. Органические отходы, это 50% мусорного ведра, закапываю в огороде. Весь пластик, мешочки - все отправляю на переработку, бумагу в макулатуру. Остается 5% неперерабатываемого – это ведро отдельное, и накапливается долго, может, месяца три. Почему я плачу за вывоз мусора, если у меня его практически нет? – говорит уфимка Лилия.

Также поступает и моя бабушка, которая живет в деревне. Недавно спросила у нее, мол, а куда ты мусор деваешь?

- У меня и мусора-то нет. Вот для пищевых отходов стоит помойное ведро, выливаю за огород, бумагу жгу в печи или бане, а пластиковые – в бочке в огороде. Консервные банки не покупаю, у меня мусорных пакетов даже нет, - ответила она.

Для чего такие люди платят за вывоз мусора, если им нечего и некуда вывозить?

«Комсомолка» решила подсказать неравнодушным жителям Башкирии о состоянии окружающей среды, куда в Уфе можно сдать на переработку пластик, бумагу, старую одежду, лампочки, CD-диски. Ведь, раз бездействуют власти, нужно решать проблему самим.

С мусорной реформой ничего не изменилось - как валялся мусор кучей, так и валяется. На фото один из дворов Белорецка

АКЦИЯ «СУББОТКА-ПЕРЕРАБОТКА»

Каждую последнюю субботу месяца в Уфе можно сдать макулатуру, картон, твердый пластик, стекло, крышки от баллонов, металлолом. Куратором является уфимка Диля Шамаева, которая начала борьбу со вторсырьем еще несколько лет назад, и старается сделать этот мир чище.

В рамках акции можно сдать:

1) Макулатуру – бумагу, газеты, глянцевые журналы (сюда не входят картонные коробки от яиц);

2) Картон – картонные коробки, упаковка;

3) Твердый пластик 2, 4, HDPE, LDPE, PE, PE-HD (в основном это тара от бытовой химии);

4) Твердый пластик 1, РЕТ (в основном это бутылки из-под воды, молока, других напитков);

5) Стекло – стеклянные бутылки разных цветов без пробок, крышек;

6) Пластиковые крышки от разных бутылок в рамках проекта «Добрые крышечки»;

7) Металлолом – алюминиевые банки, жестяные банки, крышки, мелкие металлические вещи.

Также принимаются игрушки, одноразовая посуда, пластиковая упаковка, полиэтилены, упаковка РР, пленки.

Ближайшая акция пройдет 27 апреля с 11 до 13 часов. Отсортированный мусор вы можете принести по адресу Комсомольская, 23. Связаться с волонтерами организации можно через группу во «Вконтакте». Там же публикуются новости организации.

КУДА ДЕВАТЬ CD-ДИСКИ?

Наверняка у каждого из вас остались CD-диски, которыми давно никто не пользуется. Не спешите их выбрасывать, ведь они будут лежать несколько веков, загрязняя планету, отметим, что их производят из пластика, на который наносится тонкий слой алюминия и прозрачный акриловый лак.

Также диски можно сдать в LIFESTYLE центре «Башкирия» на втором этаже весь апрель по вторникам с 19:00 до 20:00.

«МУСОР, ГУДБАЙ!»

Ребята из этой организации приедут к вам домой и заберут отсортированный мусор. Стоит эта услуга всего 100 рублей, чтобы окупить расходы на бензин.

Они принимают:

Бумагу – картон, книги, офисную бумагу, тетради, крафт. Волонтеры убедительно просят не класть среди них салфетки (влажные и сухие), упаковку от яиц, фотографии, чеки и другую термобумагу. Бумагу не обязательно рвать на мелкие клочки. Но если уж так случилось, что бумага изорвана – ее тоже можно сдать. Принимается и бумага из шредера. Обложки от книг не перерабатываются, нужно их оторвать.

2) Пластик:

1 / ПЭТ / PET. Цифра 1 в треугольнике. Чаще всего это бутылки, но встречается и упаковка такого типа.

2 / ПНД / HDPE / PE HD / PE. Цифра 2 в треугольнике. Крышки от бутылок тоже 2-го типа, собирать отдельно. Чаще всего в этот пластик разливают бытовую химию.

3/ ПВХ. Принимается в твердом виде

4 / ПВД / LDPE / PE LD. Цифра 4 в треугольнике. Принимается ТОЛЬКО в твердом виде. Мешочки с такими обозначениями не принимаются.

5/ PP/ Цифра 5 или РР в треугольнике. Принимается ТОЛЬКО в твердом виде. Вся мягкая упаковка, увы, в утиль. Это уже конечный продукт переработки.

6/ PS/ Цифра 6 или РS в треугольнике

7/ Цифра 7 в треугольнике. Принимается ТОЛЬКО в твердом виде (в твердом виде встречается редко)

Не принимается мягкий пластик, к примеру, упаковки от батончиков, также не берут пластик, написанный через черточку, например C/Alu.

3) Тетрапак (упаковки от молока, сока). Предварительно следует ополоснуть.

4) Стекло в любом состоянии. Ламинированная посуда не принимается.

5) Металл – алюминиевые банки, консервные банки, крышки от банок.

6) Мешки, пакеты. Их следует сортировать в три кучки:

- Прозрачные не шуршащие мешки;

- Все шуршащие мешки. В том числе цветные с цифрами 2 и 4;

- Мешочки от молочки.

- С мешков обязательно нужно вырезать наклейки. Это важно. Мягкий пластик с цифрой 5 (упаковка из полипропилена, pp) мы пока не принимаем. Его не кладите, - говорят добровольцы.

Номер телефона: 8 (937) 838 4231

БАТАРЕЙКИ, ЛАМПОЧКИ И ГРАДУСНИКИ

Эти три вида отходов ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Их лучше сдать на утилизацию. В Уфе их принимают в нескольких местах:

1. ИКЕА

Все магазины ИКЕА в России, начиная с 2014 года, возобновили прием на утилизацию батареек и энергосберегающих ламп.

Как правило, специальные контейнеры для использованных батареек и ламп расположены в зоне погрузки у выхода из магазина. Если Вы не нашли контейнер - можно уточнить информацию о его местонахождении у информационного стенда.

2. Центральная городская библиотека Юношеский отдел

г. Уфа, ул. Калинина, д.11

В библиотеке стоит контейнер для приема батареек.

3. Магазин «Электроника»

г. Уфа, Проспект Октября, 108

Здесь можно сдать батарейки, энергосберегающие лампочки, лампы дневного света разной длины.

Контейнер стоит прямо у входа в магазин

4. Магазин «Леруа Мерлен»

В установленные контейнеры можно сдать старые батарейки и энергосберегающие лампочки.

ГДЕ В УФЕ СДАТЬ МАКУЛАТУРУ

Макулатуру принимают и в школахФото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит помнить, что в макулатуру принимают отходы производства белой бумаги, ее обрезки, чертежная, писчая, рисовальная и другие виды бумаг. В макулатуру также можно сдать полиграфические изделия, с отделенными металлическими скрепками и скобами, без полиэтиленовых или тканевых обложек и глянцевых листов. Не принимают глянцевую бумагу, пропитанную или загрязненную химическими элементами, так как является третьесортной. Мокрую и горелую бумагу также не получится сдать.

Средняя стоимость макулатуры в Уфе, от 0,5 р. до 4 р. за 1 кг, конечно, более подробную информацию стоит узнавать у сырьевых компаний, которые назначают цена на данное вторсырье. Также цена может измениться в случае, если вывоз макулатуры в Уфе осуществляется на транспорте компании.

Сдать макулатуру можно сюда:

«Вторбумага», ул. Кирова, 128. 8 (347) 291-52-35

«ЭкоТехнологии», ул. Первомайская, 41. 8 (347) 293-78-23

«Чистый город», ул. Собинова, 22, ул. Ульяновых, 83, ул. Мусоргского, 23. 8 (347) 223-89-15, 8-917-80-89-050.

КУДА ДЕТЬ СТАРУЮ ОДЕЖДУ

Наверняка, вы минимум раз в месяц разбираете гардероб, а потом стоите с пакетами и думаете, куда эти вещи-то деть? Эффективный метод – вынести на помойку в своем дворе и поставить пакет с вещами рядом с урной. Как показывает практика, мешок с одеждой не простоит и 10 минут, его заберут бездомные. Но для них ведь не подойдут старые вечерние платья, юбки и блузки, а их тоже нужно куда-то деть.

Итак, где в Уфе принимают б/у одежду:

Магазин H&M в «Меге»

В магазинах этой марки с 2013 года действует специальная программа по сбору и переработке одежды. Вы приносите в H&M старые вещи, и за каждый пакет одежды любого качества получаете 15-процентную скидку на одну позицию в чеке на ваш выбор. Вся поступившая одежда перерабатывается и используется повторно.

Проект «Меняйся» в «Меге»

Проект «Меняйся» по улучшению экологической ситуации в мире становится традиционным. Чтобы стать его участником, в период проведения акции нужно принести старую чистую одежду в мобильные пункты приема или в СТЦ Мега. Взамен вы получаете реальные деньги, но не более 500 рублей в день. Дальнейшую судьбу ваших вещей решают организаторы и партнеры: часть перерабатывается, часть передается нуждающимся. Нужно следить за новостями и ждать следующих сборов.

«Банк вещей», ул. Цюрупы, 102

На базе Отделений социальной помощи семье и детям в Уфе работает необычный банк. Валюта здесь – одежда и обувь, книги и игрушки. Каждый житель столицы может сделать вклад в помощь многодетным, неполным и малоимущем семьям, находящимся под патронажем мэрии. Какие именно вещи принимаются можно уточнить на местах. Правда, у них очень неудобный график работы – с 9 до 18.

Благотворительный магазин «БлагоДарю», ул. Цюрупа, 102

В магазине могут оставить одежду и обувь, а также частицу своей доброты и тепла все неравнодушные и отзывчивые уфимцы. Принесенные вещи передают нуждающимся, частично реализуют. Вырученные деньги опять-таки направляют на благотворительные цели. Магазин принимает вещи в хорошем состоянии. Подобного формата он пока единственный в городе.