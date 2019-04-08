2019-04-08T10:13:26+03:00
Здоровье

ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 - на страже вашего здоровья. Полная конфиденциальность при обращении гарантирована.

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Здание ГАУЗ РКВД №1 по адресу ул.Союзная,37Здание ГАУЗ РКВД №1 по адресу ул.Союзная,37
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В современном мире, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с такой неприятной проблемой, как ИППП – инфекции, передаваемые половым путем. Многие, почувствовав неприятные симптомы, стесняются обращаться к врачу, беспокоятся, что об этом узнают их близкие, друзья и коллеги, и пытаются лечиться в домашних условиях. Но самолечение очень опасно и может привести к серьезным осложнениям и даже импотенции и бесплодию.

Конечно, если бы все граждане думали о профилактике и соблюдали гигиену, во многих случаях ИППП можно было бы избежать. Согласно статистике, образованные и воспитанные люди, не страдающие алкоголизмом и наркотической зависимостью, заботящиеся о грамотном предохранении и избегающие беспорядочных половых связей редко сталкиваются с половыми инфекциями, но, если все же болезни избежать не удалось, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а обратитесь за консультацией к специалисту.

Диагностика ИППП методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ГАУЗ РКВД №1

Диагностика ИППП методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ГАУЗ РКВД №1

Своевременная диагностика и лечение ИППП - это приоритет современной медицины. В ГАУЗ Республиканском кожно-венерологическом диспансере №1 врачи-дерматовенерологи готовы бесплатно, а главное, на условиях полной конфиденциальности принять любого, кто беспокоится о своем здоровье. Врач деликатно выслушает все ваши жалобы, и назначит соответствующее специфическое лечение. Кстати, заболевания, передаваемые половым путем, например, сифилис, лечатся абсолютно бесплатно. Платные услуги по обследованию и лечению с сохранением анонимности также предусмотрены. Прейскурант цен указан на стендах и на официальном сайте ГАУЗ РКВД №1.

Кабинет гравитационной хирургии крови. Плазмаферез

Кабинет гравитационной хирургии крови. Плазмаферез

Во время первичного приема врач внимательно вас выслушает и осмотрит, а также назначит необходимые анализы. На повторном приеме специалист по результатам анализов уточнит диагноз и даст оценку проводимому лечению. Кстати, по условиям договора пациент с результатами анализов может повторно обратиться к другому врачу. Также стоит продолжать лечение у профильных специалистов – дерматовенеролога, гинеколога или уролога.

Получить консультацию и лечение у дерматовенеролога можно в любом районе и городе республики. На территории Башкортостана работают три кожно-венерологических диспансера, где можно лечиться и в стационарных условиях – в Уфе, Стерлитамаке и в Салавате.

Кабинет гравитационной хирургии крови. Плазмаферез

Кабинет гравитационной хирургии крови. Плазмаферез

В Уфе бесплатный прием дерматовенерологами осуществляется по следующим адресам:

- ул. Союзная, 37 (тел. для справок: 2-87-12-53)

- ул. Индустриальное шоссе, 42 (тел. для справок: 2-42-38-51)

- ул. Черниковская, 42 (тел. для справок: 2-32-16-44)

- ул. 50-летия СССР, 45 (тел. для справок: 2-65-30-35)

По адресу ул. Революционная, 58 находится отделение платных медицинских услуг. Телефон регистратуры: 2-72-56-06. Также работает горячая линия «Телефона доверия»: 2-43-01-50. Специально для детей и подростков организован центр «Доверие» (тел. 2-48-89-85).

Особое внимание в ГАУЗ РКВД №1 уделяется половому просвещению и профилактике ИППП среди населения. Выпускаются специальные памятки, читаются лекции в учебных заведениях,проводится совместная работа с общественными и религиозными организациями, делаются выступления на радио и телевидении. Главное, донести до людей, и особенно – для подрастающего поколения, что если строить семью с единственным половым партнёром, как предписано морально-этическим требованиями семьи и рода, то ИППП можно избежать.

Лазерное удаление папиллом, бородавок

Лазерное удаление папиллом, бородавок

Лицензия № ЛО-02-01-006450 от 22.08.2018 г.

Полезные ссылки

- официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

- официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан https://health.bashkortostan.ru

- официальный сайт ГАУЗ РКВД №1 http://rkvd1ufa.ru

- главный врач Вконтактеhttps://vk.com/glavvrachrkvd1 18+

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Врач-методист ОМО Хайдаров М.М.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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