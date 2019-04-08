«Медики сказали, он мертв и уехали, а потом очевидцы нащупали пульс»: подробности смертельной аварии в Башкирии

Стали известны ужасающие подробности аварии, которая произошла минувшим вечером 7 апреля в Нуримановском районе Башкирии. Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка, вблизи деревни Байгильдино, столкнулись «Рено Логан» и ВАЗ-21099. Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на части, выжить было невозможно. На месте погиб ее 41-летний водитель. Иномарка после столкновения съехала в кювет, ее водитель, 32-летний житель района, также скончался от полученных травм, его четыре пассажира госпитализированы.

«МОЖЕТ, И СПАСЛИ БЫ»

В ГИБДД по Башкирии сразу дали информацию, что на месте аварии скончались оба автомобилиста. Однако все оказалось не так однозначно. Погибшим водителем иномарки оказался 32-летний Василь Имамутдинов. Но, как утверждают родственники, мужчина погиб не сразу.

- Медики приехали, сказали, что водители мертвы и уехали. Мимо проезжал мужчина, который знает Василя, он остановился, узнав машину, и побежал к нему. Он пощупал пульс¸ и, оказалось, что Василь жив, - пишет родственница. – Если бы медики не совершили такой ошибки, может, его и спасли.

Василь три часа пролежал на холодной земле

К тому моменту мужчина уже три часа лежал на холодной земле, и все вокруг после осмотра врачей были уверены, что тот погиб. Очевидцам пришлось заново вызывать скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, он впал в кому, но чуда не произошло, и через некоторое время Василь скончался. Вероятно, он потерял много крови.

- Он лежал в одной футболке три часа на сырой земле, - сокрушаются родные.

В тот день Василь ехал на работу на УМПО в ночную смену. Пока неизвестно, как именно произошла авария, но, по предварительным данным, именно ВАЗ вылетел на встречную полосу, где протаранил иномарку. Судя по повреждениям, скорость была очень большая. Как говорят родные, Василь пытался уйти от удара, но его подвела система АБС, и он не смог оттормозиться.

Близкие и друзья вспоминают его только добрыми и теплыми словами – трудолюбивый, открытый, отзывчивый, всегда был готов протянуть руку помощи.

Мужчина совсем недавно женился, у них с супругой родился сын, которому недавно исполнился годик. Василя похоронят завтра, 9 апреля, в районе. Также у него осталась мать, брат и сестра.

«ОН БЫЛ ПЬЯНЫЙ»

Что касается водителя второй легковушки, им оказался житель района 41-летний Данис Валеев. Очевидцы рассказали, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила и супруга водителя, которая позже дала показания сотрудникам ГИБДД.

ВАЗ разорвало на части после удара

У Даниса тоже осталась семья – супруга и двое сыновей. Младший ходит в детский садик, а старший учится в пятом классе.

«СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ»

До приезда медиков и спасателей помощь пострадавшим оказывали мимо проезжающие автомобилисты и сельчане. Неравнодушные люди вызывали скорую, спасателей, готовили аптечку.

- Никто не проезжал, все остановились, сплоченно действовали. Жаль, что мы даже имен некоторых не знаем, чтобы их отблагодарить, не до этого было, - говорит дядя Василя. – Спасибо всем неравнодушным.

Сейчас по данному факту начато разбирательство. Остальные пострадавшие находятся в больнице с ушибами, переломами, сотрясением.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным погибших.