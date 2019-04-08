Лазерная косметология – новое слово в мире красоты и здоровья

Клиника лазерной косметологии ЛИНЛАЙН в Уфе открылась в декабре 2010 года. За это время у нас появилось множество клиентов, которые доверяют нам и рекомендуют ЛИНЛАЙН своим друзьям и знакомым. На это есть, как минимум, пять причин:

1. ЛИНЛАЙН, в первую очередь, заботится о безопасности клиента. Если вы не можете найти в нашем списке услуг ту или иную процедуру, значит, она может представлять опасность для вашего здоровья.

2. ЛИНЛАЙН - одна из немногих клиник, которая возвращает клиенту деньги, если он не удовлетворен результатом оказанной услуги.

3. ЛИНЛАЙН дорожит доверием своих клиентов. Именно поэтому наши сотрудники никогда не станут навязывать пациенту ненужные услуги без очевидных показаний к ним.

4. На сайте www.linline.ru можно записаться на процедуру онлайн, используя удобный сервис «Онлайн-конструктор», который позволяет выбрать самую выгодную цену в зависимости от загрузки клиники и врача. Система бонусов ЛИНЛАЙН позволяет заработать существенные скидки на услуги.

5. ЛИНЛАЙН предлагает самые современные и эффективные методики омоложения и коррекции эстетических недостатков:

Клиника ЛИНЛАЙН в Уфе

Адрес: 450077, г.Уфа, ул.Достоевского, 100

Телефон: +7 (347) 293-70-00

Лицензия № ЛО-02-01-003016 от 17.03.2014 г., ООО «Клиника «Линлайн»», ОГРН 1100280026439.

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