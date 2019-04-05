Накрыл одеялом и продолжил веселиться: подробности жестокого убийства женщины в Башкирии

Стали известны новые подробности жестокого убийства 37-летней уфимки Натальи К., которую до смерти забил деревянной доской собственный сожитель. Родственники погибшей женщины рассказали, что 43-летний мужчина и раньше поднимал руку на возлюбленную, а главное – в ту ночь рядом с телом Натальи находилась еще одна женщина, которая, возможно, причастна к убийству, и теперь скрывается.

Марат часто поднимал руку на сожительницу и даже угрожал ей топором

РЕВНОВАЛ И ЧАСТО БИЛ

Как рассказала «КП-Уфа» родная сестра погибшей Татьяна З., Наталья и Тимур (здесь и далее имена изменены – ред.) познакомились около 1,5 лет назад и практически сразу начали жить вместе. Разведенная женщина, воспитывавшая сына-подростка, сразу же влюбилась в обходительного веселого мужчину. Тот красиво ухаживал, часто дарил цветы и подарки, поэтому со стороны их отношения казались безоблачными. Вскоре Наталья переехала к нему домой в деревню Грибовку.

- Я давно знаю Тимура и никогда бы не сказала, что он способен на преступление. Да, он выпивал, нигде официально не был трудоустроен, подрабатывая «шабашками». В конце прошлого года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов маленькой дочери, он даже отсидел три месяца и в феврале освободился, - рассказывает Татьяна.

Недавно мужчина три месяца отсидел за неуплату алиментов, но стороны казался любящим отцом

А еще выяснилось, что семейная жизнь Натальи и Тимура была далека от идиллии: мужчина часто выпивал и поднимал руку на свою сожительницу. В прошлом году, на 8 марта, Тимур и вовсе запер возлюбленную в подполе на несколько часов, чтобы та не мешала ему отдыхать с друзьями.

- А еще он жутко ревновал Наталью буквально к каждому столбу. Даже ко мне ее не отпускал, когда я просила ее посидеть с племянниками, - вспоминает Татьяна. – Сестра неоднократно от него уходила после очередной драки, но Тимур всегда возвращал ее: звонил, приползал на коленях, умоляя о последнем шансе, и Наталья каждый раз его прощала.

Почему женщина ни разу не обратилась в полицию – большой вопрос. Возможно, слишком сильно любила своего сожителя, а возможно, попросту боялась, что он жестоко ей отомстит.

ПИЛИ ВСЮ НОЧЬ РЯДОМ С ТЕЛОМ УБИТОЙ

В тот роковой вечер, 31 марта, Наталья вернулась домой после двухсуточной смены (женщина работала в охранном предприятии) и обнаружила сожителя пьяным, в компании друзей и молодой женщины, с которой Тимур ей периодически изменял.

- За несколько дней до трагедии Наталья и Тимур снова сильно поругались. Он даже угрожал ей топором, поэтому тогда она переночевала у меня, а потом отправилась на работу, - вспоминает Татьяна. – В воскресенье она снова зашла ко мне и рассказала, что собирается уйти от Тимура, но ей нужно забрать свои вещи. Я ее отговаривала: мол, он пьяный, дождись пока протрезвеет, но она меня не послушала.

В тот роковой вечер женщина собиралась забрать вещи и уйти к сестре

Примерно в 18.30 Наталья позвонила сестре и рассказала, что разогнала пьяную компанию, а уже через полчаса перестала выходить на связь. Соседи позже расскажут, что к дому Юрия вечером приезжала скорая помощь, но дверь медикам никто не открыл. Кому и кто вызывал врачей, а главное, почему так и не открыли дверь – вопрос до сих пор остается открытым.

Всю ночь Татьяна просидела, словно на иголках, ожидая новостей от сестры. Утром она позвонила Наталье; трубку взял Тимур и заявил, что женщина еще спит. А вскоре он перезвонил Татьяне и сказал, что Наталья мертва. Перепуганная сестра отправила своего мужа проверить, что же там произошло – вскоре супруг перезвонил и подтвердил страшную новость. Трясущимися руками Татьяна вызвала полицию…

- Приехал участковый, взял с Тимура объяснительную, и еще два дня он разгуливал по деревне и рассказывал, как он ударил ее по голове «пятидесяткой» (деревянная доска толщиной 5 см –ред.), - вспоминает Татьяна. – Наталья упала, но он подумал, что жена всего лишь потеряла сознание. По совету любовницы он поднял ее с пола, положил на диван и укрыл одеялом. Всю ночь они веселились, а моя сестра лежала мертвая. В жизни не поверю, что они не догадывались, что убили ее. Какие бы пьяные не были, видно же – что голова вся разбитая, и не дышит…

Почему и от кого скрывается любовница Марата - этот вопрос занимает родных Натальи

Подозрения женщины подтверждают и разговоры в деревне: мол, в то утро Тимур звонил своему другу и просил помочь «избавиться от тела, пока не приехала полиция».

«НУЖНО ИСКАТЬ ТУ САМУЮ ЛЮБОВНИЦУ!»

Наталья умерла от серьезной черепно-мозговой травмы. Сестра погибшей рассказывает, что голова несчастной женщины была разбита, а лицо – черно-зеленое от синяков. Неудивительно, ведь от удара, как хвастался сам Тимур, толстая доска переломилась пополам.

Самого Тимура арестовали только 2 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Однако родных Натальи больше волнует вопрос: почему не разыскивают любовницу Тимура, которая присутствовала на месте преступления и, возможно, причастна к нему? Женщина таинственным образом исчезла из деревни и не появляется ни по одному адресу, где раньше проживала.

- Возможно, ей есть что скрывать, но почему ее не объявили в розыск? – возмущается Татьяна. – мою сестру уже не вернешь, но я хочу, чтобы все виновные в ее смерти понесли заслуженное наказание!

16-летнего сына Натальи сейчас воспитывает его бабушка, с которой подросток жил последний год.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родственникам Натальи и продолжает следить за развитием событий.