Стала известна личность женщины, которая погибла в перевернувшемся автомобиле в Башкирии

5 апреля в Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 55-летняя женщина за рулем «Рено Дастер» не справилась с управлением и вылетела в кювет, где перевернулась. К сожалению, автоледи получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии.

АККУРАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Стала известна личность погибшей. Ей оказалась Роза Хамидова, жительница села Карамалы-Губеево Туймазинского района. «Комсомолка» пообщалась с близкими погибшей, которые рассказали о ее опыте и навыках вождения.

- Роза никогда никуда не торопилась. Ехала свои 80 км/ч по трассе, не превышала скоростной режим. К тому же всегда пристегивалась. Что произошло в тот роковой день, на что она отвлеклась – мы никогда уже не узнаем, - рассказала Альбина. – Водила она машину уже очень давно, больше десяти лет точно.

Женщина погибла на месте

По неизвестным причинам в «Рено Дастер» не сработали подушки безопасности, которые могли бы спасти ее жизнь. Когда очевидцы подбежали к машине, Роза была уже мертва, помочь ей уже никто не смог.

РАБОТАЛА БУХГАЛТЕРОМ И ПОМОЩНИКОМ ЛЕСНИЧЕГО

Всю свою жизнь Роза трудилась в Туймазинском лесхозе. Как сообщили коллеги, за 20 лет она успела поработать на должностях бухгалтера, помощника лесничего, мастера и инженера-технолога.

- На работе все ее знают, как доброго отзывчивого человека, который всегда поддержит и поможет, - вспоминают коллеги.

Роза действительно была выдающимся сотрудником лесхоза. О ней даже писали в газетах.

- Ее рабочей одеждой были комбинезон и резиновые сапоги, а инструментами – топор и бензопила. Она знает лес, как свои пять пальцев, и поэтому сейчас, даже не выезжая на место, может определить, какую делянку можно отвести под заготовку древесины, а какую – под деловой лес, - публиковали статьи о ней на страницах районных изданий осенью 2017 года.

О трудовой деятельности Розы писали в газетах

Женщину похоронили вчера, 6 апреля, в родном селе. Проводить ее в последний путь пришли больше 150 человек. Среди них – сельчане, родственники, коллеги, знакомые. У женщины остались супруг, дети и внуки.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Розы.