Самолет из Уфы с неисправным шасси сел в Москве

Сегодня, 7 апреля, в Москве приземлился самолет из Уфы, следовавший из столицы Башкирии в Москву. После посадки у воздушного судна отказало управление передней стойки шасси.

Как стало известно «Комсомолке», борт прибыл в аэропорт еще в 7:46 по московскому времени. Но самолет все еще не покинули пассажиры, поскольку тот стоит на рулежке, и не может самостоятельно двигаться.

К счастью, в инциденте никто не пострадал, пилотам удалось благополучно посадить судно с неисправной гидравлической системой шасси.

Пока неизвестно, была ли посадка аварийной и сколько человек находится на борту. Пассажиры сохраняют спокойствие и ждут, пока их освободят.

Напомним, что похожий случай произошел в октябре прошлого года в уфимском аэропорту. Самолет Москва-Уфа совершил аварийную посадку из-за такой же технической неисправности. После приземления воздушное судно было отбуксировано на место стоянки. На борту находились 277 человек. Никто из них не пострадал.