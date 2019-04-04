Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче

Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает. 4 апреля на льду «Уфа-Арены» вообще чуть все не взорвалось. Напряжение царило настолько дикое, что казалось еще вот чуть-чуть, и люди на трибунах начнут в обморок падать.

Позавчерашние 5:1, похоже, всерьез ударили по самолюбию «Авангарда», и в этот раз омские хоккеисты вышли сверхмотивированными. К тому же, наконец, выздоровел Михеев – одна из главных фигур хоккея от Хартли. Это возвращение и стало в итоге определяющим.

КЛАСС «АВАНГАРДА»

«Салавату Юлаеву» было нежелательно проигрывать, так как ехать в Балашиху при 1:3 в серии вещь неприятная и очень рискованная. Как уже все убедились по предыдущим матчам, обыграть омичей можно только в том случае, когда ставишь их в некомфортную обстановку. Для этого требовалось спуртовать уже в первом периоде. Похоже, примерно на такой сценарий и настраивал своих хоккеистов Николай Цулыгин. В идеале нужно было забить парочку быстрых шайб, а затем контролировать ход игры.

Уфимские хоккеисты, в принципе, выполнили тренерское задание. Хозяева бросились вперед с первой же секунды и раз за разом нагнетали напряжение на пятачке ворот Бобкова. Но и Хартли, естественно, предвидел нечто подобное, поэтому «Авангард» правильно выстраивался в обороне. Особенно доставалось звену Кемппайнена. Пока тройка Деарне стала единственной в плей-офф КХЛ, которая нашла ключи к обезвреживанию лучшего звена «Салавата Юлаева». Так, за Хартикайненом постоянно охотится Емелин и навязывает силовую борьбу, а Умарка вяжут почти всей командой, вынуждая того откатываться на позицию защитника, чтобы хоть как-то принимать шайбу. Нужно признать, что тактическая борьба пока выигрывается наставником омичей.

Перетерпев первый период, «Авангард» взорвался во втором. Что касается первого гола, то хозяева его привезли, по большему счету, сами себе. Коледов не закрыл синюю линию, Шумаков убежал и легко забил – 0:1.

Спустя две минуты высочайшее исполнительское мастерство продемонстрировал Михеев. Форвард принял шайбу на синей линии, немного сместился ближе к левому кругу вбрасывания, поднял голову, оценил позицию вратаря и тут же бросил – 0:2.

Оба гола не стали плодами командных действий и долгих позиционных атак. Это совокупность ошибок хоккеистов «Салавата Юлаева» и индивидуальные таланты форвардов гостей.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

УДАРОМ НА УДАР

Но расстраиваться времени особо не было. Поэтому Цулыгин криком потребовал бежать вперед и забивать. Самым понятливым оказался Хартикайнен. Финский форвард откликнулся на передачу своего соотечественника Кемппайнена и продемонстрировал, что его броски ничем не уступают омским – 1:2.

Стало интереснее, еще сильнее загудели трибуны. В такой ситуации главное было не ошибаться и не спугнуть фортуну. Но вот именно в такой ситуации Коледов зарабатывает совершенно необязательный штраф за грубость и отправляется в штрафной бокс. В меньшинстве несчастье случается еще с капитаном и сердцем команды Паниным, который в борьбе с Тальбо неудачно падает на колено и долго пытается встать на коньки, но у него ничего не получается. В этот самый момент, когда «юлаевский» защитник боролся со своим телом, нежданно-негаданно провалилась оборона гостей. Хохряков в контратаке обогнал всех, вылетел один в ноль и легко обыграл в ближнем бою Бобкова – 2:2.

Вся арена взревела после этого гола. Это был камбэк, в который после двух пропущенных шайб и поверить было невозможно, ведь «Авангард» совершенно не та команда, которая позволяет оппонентам спокойно отыгрываться. У «Салавата» появилась надежда.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

ПОБОИЩЕ

Домашние трибуны гнали уфимцев вперед. Очень хотели забить и сами хоккеисты. И вот это гигантское желание, к сожалению, сыграло злую шутку. В концовке второго периода «Салават Юлаев» заигрался и упустил острый прорыв Михеева. За быстроногим омским форвардом никто не успел, он вырезал угол, приблизился к Метсоле и выполнил закидушку над плечом голкипера – 2:3. Это был настоящий холодный душ для хозяев.

А далее «Авангард» просто поступил грамотно. Понимая, что нельзя давать возможность куражиться, так как это может завершиться непредсказуемо, все было смещено в силовую плоскость. Концовка второго периода и большая часть третьего больше напоминала бои в октагоне, нежели хоккей.

Суммарно штрафного времени набралось почти на два часа. Зрители увидели четыре битвы один на один. Судьи еле успевали гасить один конфликт, как тут же возникал другой. Хоккеисты ругались между собой даже в штрафных боксах, будучи разделенными заградительным стеклом. Дай им волю, вообще бы устроили массовую драку все на все. Даже Цулыгин наверняка не отказался бы, так как в одном из моментов он так вскочил на скамейку, что казалось вот-вот выпрыгнет на лед.

Разборок стало много, хоккея мало, но интрига жила почти до самого конца. Окончательно ее разрушил главный антигерой матча Коледов, который, прерывая прострельную передачу Зернова, сам подсек шайбу точно в собственный створ – 2:4. Это была умопомрачительная развязка, которая принесла столько радости гостевому сектору и столько же горечи всем остальным трибунам. Однако все видели и понимали, что «юлаевцы» убивались на льду и выжимали из себя все возможное.

«Вперед, Уфа! Мы с тобой!» - именно такими криками провожали своих любимцев болельщики.

Счет в серии стал неприятным, но это еще не конец. Теперь подопечным Цулыгина надо ехать в Балашиху и выгрызать победу. Абсолютно все в Уфе верят, что команда еще в этом сезоне обязательно вернется на родной лед.