«В один момент потеряли все»: в Башкирии мать с двумя сыновьями осталась на улице

Еще недавно 31-летняя жительница Стерлитамака Анна Чернова думала, что она – самая счастливая женщина в мире. Стабильная работа, собственный дом и любимые сыновья, радующие победами на футбольных соревнованиях. Но страшный пожар в одночасье полностью уничтожил дом и все нажитое имущество, и теперь семья в полной растерянности – как, и главное, где им жить дальше.

ЗАИСКРИЛ СЧЕТЧИК

Несчастье случилось вчера вечером, 3 апреля, в частном секторе Стерлитамака. Словно спичка вспыхнул добротный одноэтажный дом на улице Набережной. К счастью, в этот момент никого дома не было, а соседи слишком поздно заметили дым и пламя. Поэтому, когда приехали пожарные, строение уже полностью было объято огнем.

- Сообщение о пожаре поступило в 18.25, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - На месте происшествия работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава, а также полиция, медики и сотрудники электросетей. Открытое горение было ликвидировано в 18.40. Причины и обстоятельства возгорания сейчас выясняют дознаватели.

Огонь полностью уничтожил дома без шанса на восстановление

- Я до сих пор не понимаю, как это все произошло, - рассказывает сама Анна Чернова. – В этот момент была на работе, когда мне позвонили соседи и рассказали о случившемся. Слава богу, что сыновья задержались на тренировке и не успели прийти домой, а то страшно представить, что могло бы произойти.

Женщина до сих пор недоумевает, из-за чего мог начаться пожар. Электропроводка в доме была исправной, максимум, пару раз из счетчика выбивало пробки, когда слишком много электроприборов были включены в сеть. Но в тот день Анна специально перед уходом проверила, все ли выключено, поэтому и представить не могла, что счетчик в прихожей начнет искрить.

- Когда я прибежала, дом уже полыхал. Приехали пожарные, скорая, толпились соседи. Но все бесполезно – дом выгорел дотла, осталась лишь обугленная кирпичная кладка, - вздыхает женщина.

ДЕТИ ПОКА ПОЖИВУТ У БАБУШКИ

Сейчас Анна и ее сыновья в полной растерянности – где и как они будут жить дальше. Первую ночь женщина провела в доме бывшей свекрови. Некоторое время Дима и Кирилл поживут у бабушки, а сама женщина погостит у подруг. Также Анна надеется, что какую-то помощь им, как погорельцам, предложат в городской администрации Стерлитамака.

- У меня никого нет, кроме моих детей. Мама и бабушка умерли, отца тоже нет. С бывшим мужем и его матерью мы редко общаемся, - вздыхает женщина. – Нам не к кому обратиться за помощью, негде жить.

С тренировками юным спортсменам пока придется повременить

В пожаре сгорело абсолютно все: мебель, вещи и одежда, а также все документы, включая банковские карты и детские свидетельства о рождении. Неравнодушные соседи и знакомые Анны собрали необходимые вещи на первое время, но вопрос с жильем, хотя бы съемным, до сих пор остается открытым.

Если вы хотите помочь Анне и ее сыновьям, можете перевести посильную сумму погорельцам на карту 5469060026277670 (получатель Лиана Тимерхановна – лучшая подруга Анны, ведь на восстановление собственной банковской карты требуется время).