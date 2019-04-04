Единственное желание - увидеть лицо матери: семилетняя уфимка борется за свое здоровье

Маленькой уфимке Камиле Шафиковой недавно исполнилось семь лет, и самое заветное желание, которая загадала девочка на свой праздник – увидеть мир во всем его многообразии красок и деталей, разглядеть улыбающиеся лица мамы и младшего братика, читать самостоятельно любимые книги. Пока же Камила видит вокруг себя лишь размытые цветные пятна, и чтобы ее зрение улучшилось, девочке требуются специальные контактные линзы.

В ДВА МЕСЯЦА УДАЛИЛИ ХРУСТАЛИКИ ИЗ ГЛАЗ

Камила родилась раньше срока – поэтому ее глаза не успели до конца сформироваться. В медкарте девочки целый список серьезных диагнозов: микрофтальм, частичная атрофия зрительного нерва и афакия. Врожденная катаракта обоих глаз поразила хрусталики. Поэтому, когда малышке исполнилось два месяца, хрусталики удалили, и все эти годы Камила носит специальные мягкие контактные линзы с диоптриями +24.

- Линзы мы надеваем утром, а вечером снимаем. Сначала дочка долго привыкала к ним, но теперь приспособилась. Ведь без линз Камила практически ничего не видит, а носить очки с толстыми линзами ползающему активному ребенку очень тяжело, - рассказывает мама Камилы Гульшат. – Когда дочка подрастет, ей сделаю повторную операцию и установят искусственные хрусталики, а пока приходится спасаться линзами.

НАУЧИЛАСЬ СИДЕТЬ И ХОДИТЬ, ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ВРАЧЕЙ

За плечами у Камилы уже есть одна победа. Из-за недоношенности у девочки были серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Врачи не давали родителям надежды, что их дочь вообще когда-нибудь научится ходить, но Шафиковы не сдались. Многочисленные реабилитации, курсы массажа и ЛФК, занятия с психологом и дефектологом – и вот Камила научилась сидеть и ползать, и даже ходит – пусть и с поддержкой, но на своих ножках.

- Камила – очень трудолюбивая и активная девочка с сильным волевым характером. Уже в шесть лет она стала первоклассницей: учится на домашнем обучении в школе-интернате для детей со слабым зрением, - с гордостью рассказывает об успехах дочери Гульшат. – Мы гордимся ей и радуемся каждой маленькой победе.

Девочка обожает музыку и танцы, но практически ничего не видит вокруг себя

ЛИНЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

Поскольку приобрести линзы с такими большими диоптриями нельзя в обычной аптеке, их приходится изготавливать на заказ. Раньше родители заказывали линзы по цене 780 рублей за штуку, но теперь их стоимость возросла до 3500, при этом хватает линз всего на два-три месяца, а то и меньше, поскольку ребенок часто трет глаза или активно двигается, и линзы теряются. Чтобы подарить дочери мир в ярких красках, Шафиковы обратились за помощью в благотворительный фонд «Наши дети». Волонтеры фонда откликнулись на беду маленькой девочки и объявили сбор на 91 580 рублей. На эту сумму планируется приобрести запас специальных линз (24 штуки), которых Камиле хватит на целый год.

Если вы хотите помочь маленькой девочке, то обратитесь в благотворительный фонд «Наши дети», где на личной страничке девочки вы найдете необходимые реквизиты, отчеты о сборах, а также последние новости о здоровье Камилы.