«Никто не останется без медицинской помощи»: что станет с салаватским роддомом после расторжения концессии?

Стала известна судьба салаватского роддома и его сотрудников после разрыва концессионного соглашения. 1 апреля в пресс-центре ГТРК «Башкортостан» состоялся брифинг с журналистами, где спикерами выступили и.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова, и.о. министра здравоохранения Максим Забелин и член совета директоров УК «Медма» Булат Магадеев.

«ПЫТАЛИСЬ РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ МИРНЫМ ПУТЕМ»

- В России только нарабатывается опыт заключения концессионных соглашений, и сейчас мы понимаем, что не все моменты были учтены, - заявила Ленара Иванова. – Когда мы столкнулись с обращениями сотрудников роддома, то старались урегулировать этот конфликт в рамках действующего соглашения. 19 февраля на встрече с концессионерами мы составили дополнительное соглашение, которое должно было решить вопросы зарплат медиков и учета пенсионного льготного стажа. Чтобы в здании самого роддома сделали ремонт и подтянули материальную базу. Мы договорились о том, что в течение месяца эти вопросы постараемся решить. Но 19 марта стало ясно, что договориться не получится, и мы приняли решение о расторжении концессионного соглашения. Период переоформления документов и получения лицензии займет не более трех месяцев.

Ленара Иванова подтвердила, что решение было принято обоюдно с концессионерами. Представитель компании «Медма» Булат Магадеев уточнил, что решение о расторжении концессии окончательное и на это есть несколько причин.

В первую очередь, представитель концессии ссылается на несоответствие архитектурно-планировочных решений роддома текущим требованиям СанПиНа. Надзорные органы не раз указывали концессионерам, что при существующих планировках оказывать медицинскую помощь в здании роддома нельзя, требуется срочная реконструкция. Вот только привести высоту потолков в соответствие с нормами, не прерывая медицинскую деятельность, невозможно. Еще одна проблема, которую так и не смогли разрешить концессионеры, - потеря сотрудниками пенсионного льготного стажа.

К субъективным же причинам Магадеев отнес проблемы «при взаимодействии с отдельными сотрудниками роддома».

- Мы выяснили, что некоторые врачи брали неофициальную плату за свои услуги, и решили пресечь это, после чего столкнулись с недовольством отдельных сотрудников. Объяснение этому мы видим простое: когда у человека заканчивается источник дохода, он начинает этому сопротивляться, - говорит Булат Магадеев. – Что касается зарплаты медперсонала, то она стабильно росла.

Представитель компании «Медма» подчеркивает, что концессионеры не решали проблемы путем увольнения сотрудников. Но ситуация накаливалась с каждым днем, пока окончательно не зашла в тупик.

«НИКОГО НАСИЛЬНО УВОЛЬНЯТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕМ»

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Максим Забелин подтвердил, что жительницы Салавата без медицинской помощи не останутся.

- Когда будет прекращена деятельность АНО «Перинатальный центр», мы перенаправим пациентов в другие лечебные учреждения, - уточнил Максим Забелин. – Сотрудников роддома мы готовы перевести в городскую больницу Салавата с сохранением стажа, отпусков, социальны льгот и выплат. Никого насильно увольнять или принимать не будем.

Забелин также сообщил, что уровень зарплат медперсонала будет соответствовать распоряжению правительства Башкирии – врачи, в среднем, будут получать 61 тысячу рублей, а медсестры – 32 тысячи. Сам же роддом будут поэтапно реконструировать, привлекая разные источники финансирования, включая внебюджетные.

Также и.о. министра подтвердил, что со стороны Минздрава к концессионерам никаких претензий нет, поскольку медицинская помощь в АНО «Перинатальный центр» оказывалась своевременно и качественно, а значит, никаких санкций ожидать не стоит. Самих же сотрудников роддома министр назвал «коллективом достойных профессионалов».