Добро пожаловать в Уфу! «Салават Юлаев» размочил счет в серии с «Авангардом»

Оба матча в Балашихе сложились для «Салавата Юлаева» откровенно плохо. Если в первом еще как-то удалось пободаться, то во втором все выглядело совсем уж грустно. Залихватский активный хоккей от «Авангарда» доставил уйму проблем башкирским хоккеистам. Они не успевали в обороне, мало чего получалось в атаке, да и вообще казалось, что соперник всегда на пол шага впереди.

Однако расстраиваться времени особо нет. Серия переместилась в Уфу, а тут собственные болельщики и дикая энергия трибун. К тому же к третьему матчу, наконец, отпала проблема с центральными нападающими. Отбыл свою дисквалификацию Бурмистров, и занял привычное место в своей тройке. Состав можно было назвать оптимальным.

ЯРОСТНЫЙ «САЛАВАТ»

«Авангард» после второго матча активно прессовал судейский корпус и пытался добиться дисквалификации для лучшего хоккеиста нынешнего плей-офф Теему Хартикайнена. Нападающего активно прессуют на площадке уже всю серию. У него даже появился свой персональный враг – Алексей Емелин. Защитник охотится на форварда, а тот ему дерзко и жестко отвечает. И вот как-то по ходу получилось довольно жестковато, смотрелось некрасиво и на штраф тянуло, но после разбирательств решили все-таки от игр финна не отлучать.

Похоже, все эти лишние разговоры только дополнительно разозлили хоккеистов «Салавата Юлаева». Настраиваться и так особо необходимости не было. Все-таки 0:2 в серии, если проиграть еще одну встречу, то это фактически капитуляция.

Уже во время исполнения гимнов бросалось в глаза, как горят глаза хозяев. Стоило только вбросить шайбу, как парни в зеленом буквально налетели на чужие ворота. Без остановок, без пауз – одна атака следовала за другой. «Авангард» 10 минут еще как-то противостоял, но со временем все больше и больше не успевал.

Результат не заставил себя долго ждать. Для начала пульнул от синей линии Сергеев. Бобков был перекрыт и своими, и чужими, поэтому среагировать не сумел – 1:0. Далее красоту сотворило первое легионерское звено «Салавата Юлаева». Это Умарк нашел пасом Кемппайнена, который потратил на обработку и бросок меньше секунды – 2:0.

Уфимцы поймали свою волну, а в таком состоянии их не остановить. Свое слово сказал и Хартикайнен, и сделал это довольно издевательски: выполз с шайбой из-за ворот, на паузах обыграл парочку соперников, занял место прямо на пятачке и прошил омского вратаря в упор – 3:0.

ОТВЕТ ЗЕРНОВА

После перерыва основной вратарь «Авангарда» Бобков на площадке уже не появился. Означало ли это, что гости уже сдались? Конечно, нет. Хартли таким решением решил попробовать перетрясти эмоциональное состояние своих хоккеистов. И это даже сработало, потому что вышедший Налимов, который прекрасно знаком с уфимским льдом, вошел в игру великолепно и сходу отразил несколько опаснейших бросков от Умарка и Ткачева.

Игра по-прежнему оставалась невероятно быстрой и экспрессивной. Практически каждый эпизод у ворот оканчивался массовыми толканиями и стычками. Атмосфера плей-офф так и витала в воздухе.

Второй период вполне можно назвать временем Метсолы. Разочек вратарь спас «Салават Юлаев» в безнадежнейшей ситуации, сотворив настоящее чудо. Нападающий омичей уже летел добивать шайбу в пустые, и вдруг в самый последний момент финн успел клюшкой отвести угрозу подальше.

Все происходило по сценарию Цулыгину, но в дело вдруг вмешались судьи. Люди в полосатом усмотрели нарушение численного состава у хозяев. Панин на правах капитана долго спорил с решением – переубедить не удалось. У «Авангарда» игра в большинстве автоматизирована почти до идеала, потому и понятны беспокойства «юлаевцев». И действительно, реактивная перепасовка, шайба доходит до Зернова, и тот бросает под самую перекладину. Даже волшебная реакция Метсолы ничего с этим поделать не могла – 3:1.

ДОБИЛИ

Последняя 20-минутка получилась очень нервной. И тут на первый план вышла поддержка болельщиков. На протяжении всего периода они создавали такой эмоциональный гнет для гостевых хоккеистов, что совершить камбэк просто не представлялось возможным.

Хотя шансы все-таки были. «Салават Юлаев» то ли подустал, то ли чересчур поверил в свою силу, но периодически совершал абсолютно невынужденные обрезы. Частенько они случались прямо в своей зоне, после чего следовал опасный бросок. И это хорошо, что Метсола не выключался и постоянно подчищал за своими полевыми игроками. Хватило бы еще одной шайбы, и градус напряженности взлетел бы до космоса.

Но этого не случилось. Хозяева дотерпели, а в концовке у «Авангарда» посыпались удаления. Да, они выстояли все меньшинство, только вот силенок на навал не осталось. Вместо осады потеря, шайба прикатывается к Майорова, и тот со средней зоны поражает пустые ворота – 4:1. Ну а дальше после ошибки добивает гостей Хохряков, который при выходе один в ноль легко разбирается с Налимовым – 5:1.

Ответ «Салавата Юлаева» на два гостевых поражения получился мощным. Это полноценный нокдаун. Теперь осталось продолжить начатое и выиграть второй домашний матч. Ничего в этом противостоянии еще не решено, вся борьба впереди. 2:1 в серии в пользу «Авангарда», но это только пока.