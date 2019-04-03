2019-04-02T15:55:43+03:00
Общество

«Никто не останется без медицинской помощи»: что станет с салаватским роддомом после прекращения концессии?

В течение трех месяцев роддом перейдет в состав городской больницы.
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Стала известна судьба салаватского роддома и его сотрудников после разрыва концессионного соглашения. 1 апреля в пресс-центре ГТРК «Башкортостан» состоялся брифинг с журналистами, где спикерами выступили и.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова, и.о. министра здравоохранения Максим Забелин и член совета директоров УК «Медма» Булат Магадеев.

«ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИСЬ МИРНЫМ ПУТЕМ»

- В России только нарабатывается опыт заключения концессионных соглашений, и сейчас мы понимаем, что не все моменты были учтены, - заявила Иванова. – Когда мы столкнулись с обращениями сотрудников роддома, то старались урегулировать этот конфликт в рамках действующего соглашения. 19 февраля на встрече с концессионерами мы приступили к созданию дополнительного соглашения, которое должно было решить вопросы зарплат медиков и учета пенсионного льготного стажа. Мы договорились о том, что в течение месяца эти вопросы постараемся решить. Но 19 марта стало ясно, что договориться не получится, и приняли решение о расторжении концессионного соглашения. Период переоформления документов и получения лицензии займет не более трех месяцев.

Ленара Иванова подтвердила, что решение было принято обоюдно с концессионерами, по соглашению сторон. Представитель инвестора Булат Магадеев уточнил, что решение о прекращении концессии окончательное и на это есть несколько причин.

В первую очередь, инвесторы ссылаются на несоответствие архитектурно-планировочных решений роддома текущим требованиям СанПиНа. Надзорные органы однозначно указали концессионерам, что при существующих планировках оказывать медицинскую помощь в здании роддома нельзя, требуется срочная реконструкция, при которой также нельзя осуществлять медицинскую деятельность. А высоту потолков в женской консультации, - отметил Булат Магадеев, - невозможно привести к требуемым нормам даже путем реконструкции. Эти обстоятельства фактически лишили возможности инвестора выполнить его главное обязательство, прописанное в соглашении - не останавливать деятельность роддома. Еще одна проблема, которая оказалась вне полномочий инвесторов - потеря сотрудниками пенсионного льготного стажа. Кроме того, требование о сокращении инвестиционных сроков, которое появилось в проекте дополнительного соглашения, в текущей ситуации компания реализовать отказалась.

К субъективным же причинам Магадеев отнес проблемы трудовой дисциплины «при взаимодействии с отдельными сотрудниками».

- Мы выяснили, что некоторые врачи брали неофициальную плату за свои услуги, и решили пресечь это, после чего столкнулись с недовольством отдельных сотрудников, - говорит Булат Магадеев. – Что касается зарплаты медперсонала, то она стабильно росла.

Представитель компании-инвестора подчеркивает, что концессионеры не решали проблемы путем увольнения. Но ситуация накаливалась с каждым днем, и ввиду всех обстоятельств инвесторы пришли к выводу о нецелесообразности дальнейшей реализации концессии.

«НИКОГО НАСИЛЬНО УВОЛЬНЯТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕМ»

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Максим Забелин подтвердил, что жительницы Салавата без медицинской помощи не останутся.

- Когда будет прекращена деятельность АНО «Перинатальный центр», мы перенаправим пациентов в другие лечебные учреждения, - уточнил Забелин. – Сотрудников роддома мы готовы перевести в городскую больницу Салавата с сохранением стажа, отпусков, социальных льгот и выплат. Никого насильно увольнять или принимать не будем.

Забелин также сообщил, что уровень зарплат медперсонала будет соответствовать распоряжению правительства Башкирии – врачи, в среднем, будут получать 61 тысячу рублей, а медсестры – 32 тысячи. Сам же роддом будут поэтапно реконструировать, привлекая разные источники финансирования, включая внебюджетные.

Также и.о. министра подтвердил, что со стороны Минздрава к концессионерам никаких претензий нет, поскольку медицинская помощь в АНО «Перинатальный центр» оказывалась своевременно и качественно, а значит, никаких санкций ожидать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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