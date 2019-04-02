Глава Корпорации развития Башкирии рассказал, когда в республику пойдут инвестиции

В гости к уфимской «Комсомолке» пришел руководитель организации, которая отвечает за привлечение инвестиций в Башкирию. Глава Корпорации развития Олег Голов рассказал, чем занимается организация и как сейчас обстоят дела у республики в этой сфере.

В ходе беседы у нас возникло несколько закономерных вопросов. Например, что такое Корпорация развития? Зачем она нужна? Как она поможет развитию республики?

- Наша задача, в первую очередь, быть связкой между бизнесом и властью. Мы понимаем, что необходимо инвестору и понимаем, какие есть ограничения у органов исполнительной власти на местах в силу нашего законодательства. В нашей разношерстной команде достаточно много людей с опытом работы в бизнесе и производстве. Поэтому мы говорим на одном языке с инвесторами. В этом наше главное отличие, - заявил Олег Голов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Среди жителей Башкирии укоренился карикатурный образ чиновника, который постоянно «кошмарит бизнес». Это такой злой человечек, который только и думает о том, как обложить предпринимателя всевозможными поборами и устроить внеплановую проверку.

У потенциальных инвесторов скопилось много вопросов к республиканским властям

- Как разговаривать с бизнесом, чтобы он избавился от стереотипов о чиновниках? Ведь многие предприниматели уверены, что власти плохие и постоянно вставляют им палки в колеса, - поинтересовались мы у главы Корпорации развития.

-Это достаточно сложно. Начну с примера. Сегодня рано утром к нам приехали гости из Калининграда. Они ведут достаточно успешный бизнес и хотят расширяться. Когда я напрямую их спросил, чего они хотят, те расписали целый комплекс мероприятий. Четко и по пунктам. Но они попросили некоторые преференции. А что с этого получит республика? Здесь возникает еще один вопрос: почему вообще один бизнесмен должен иметь больше возможностей, чем другой? К счастью, встреча завершилась хорошо – гости отправились думать о том, как реализовать свой проект в рамках законодательства.

По его словам, у бизнесменов должно быть четкое понимание, что льготы и преференции от государства напрямую зависят от сферы, в которую они вкладываются.

- Например, если бизнесмен завозит комплектующие по импорту, он может рассчитывать на присутствие в особой экономической зоне. Тогда у него будут льготы и по налогам и по таможенным платежам. Но если его основной рынок сбыта внутренний, то для него выгоднее разместиться в территории социально-экономического развития. Да, там не будет льгот по НДС, но есть другие выгодные преференции. Плюс ко всему, они могут привлекать средства Фонда развития моногородов, - подчеркнул Олег Голов.

«ПРОКУРОРОМ БЫТЬВСЕГДА ПРОСТО»

Еще одно обстоятельство, которое тормозит инвестиции в республику – слабая осведомленность самих предпринимателей. Многие попросту не разбираются в тонкостях российского законодательства.

-К сожалению, многие люди не стремятся читать законодательные и нормативные документы, они как-то больше сидят в социальных сетях. И вместо того, чтобы изучить все условия для ведения бизнеса в том или ином регионе, некоторые из них начинают огульно обвинять чиновников в препятствиях к ведению бизнеса. Прокурором быть всегда просто, - подчеркнул Голов.

Корпорация развития Башкирии помогает властям привлекать инвесторов в республику

По его словам, в нашем менталитете присутствует презумпция вины чиновника. Простые граждане уверены, что когда предприниматель запускает проект, он вне всяких сомнений дает взятку главе района. А глава, в свою очередь, эту взятку принимает.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

- Как инвестиции помогут жителям республики? Каждый человек должен заботиться о росте своего капитала. Это касается как того, что он купил, например машины, или квартиры, так и своего «человеческого капитала» - сил, которые он вложил в свое образование. Если в республику идут инвесторы и развивается производство, то растет и этот капитал. Повышается платежеспособность, улучшается качество жизни и, соответственно, в этом районе дорожают квартиры, - заявил руководитель Корпорации развития.

Мы не могли не поинтересоваться у Олега Голова как изменилась ситуация с инвестициями в Башкирии в последнее время. Ни для кого не секрет, что без малого полгода назад в республике сменилось руководство. Как же сейчас обстоят дела?

-Говорить об этом пока рано. В этой сфере не бывает такого, что утром проснулись, а за окном множество инвестиционных проектов и все реализованы. На это нужны годы. Нас часто спрашивают, почему тот или иной проект у нас тормозит? А он не тормозит, просто нужно время. Это и проектные работы, и оформление документов, и разрешение на строительство. Сейчас выстраивается система работы с инвесторами. Когда она полностью сформируется, тогда и будет результат, - подчеркнул Голов.

Глава Корпорации развития отметил, что, к сожалению, когда власти во всеуслышание приглашают инвесторов, первыми приходят мошенники. Нужно просто уметь их распознавать и отсеивать.

«ПОТЕНЦИАЛ У НАС ОГРОМНЫЙ»

Что касается инвестиционного потенциала Башкирии, Олег Голов подчеркнул, что он достаточно высок. Явными конкурентными преимуществами республики перед ближайшими соседями является, в том числе, высокая транспортная доступность.

-У нас есть и речной порт, и две взлетные полосы в международном аэропорту, и железная дорога, и две федеральные трассы проходят по территории республики. С точки зрения логистики у нас все в порядке. А для потенциального инвестора это очень важно. Потенциал у нас огромный, - подытожил Олег Голов.