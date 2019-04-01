Стало известно, где две недели в Башкирии пропадал 26-летний Павел Гричков

В Стерлитамаке спустя две недели прекратили поиски 26-летнего Павла Гричкова, жителя Тольятти. Мужчина найден – он жив и здоров. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, Павла нашли совместно стражи порядка и волонтеры.

Как сообщил источник, мужчина просто загулял, выйти на связь с родными он не посчитал нужным. После дачи показаний его отпустили домой, теперь ему предстоит оправдываться перед родственниками, которые последние недели провели как на иголках.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Уфа», Павел Гричков, будучи дальнобойщиком, заехал в Стерлитамак по пути в Уфу. 18 марта у него сломался автомобиль, он припарковался у СТО, чтобы на следующее утро загнать его на ремонт. В районе 23:00 мужчина сказал жене, что пойдет в местный магазин за продуктами, а затем связь с ним оборвалась.

Поиски шли целых две недели. Обеспокоенные мать, жена и сестра распространяли информацию в социальных сетях, выкладывали ориентировки в различных группах и умоляли помочь его найти.

- Если вы его удерживаете, пожалуйста, отпустите. Он очень хороший человек, дома его ждет маленькая дочь, - не раз обращалась к жителям Башкирии мать.

Все эти две недели в Стерлитамаке жил отец Павла. Мужчина вместе с волонтерами выходил на поиски, общался с правоохранительными органами, однако, поиски не давали никаких результатов, надежды с каждым днем оставалось все меньше.

Волонтерам удалось узнать о последнем местоположении Павла – его перемещение отследили по камерам видеонаблюдения.

31 марта волонтеры организации «Отклик» опубликовали радостную новость в 10 утра: «Поиски прекращены, найден, жив». Что стало причиной такого поведения, остается неизвестным. Сам Павел никак не прокомментировал случай. После того, как его нашли, мужчину увезли в отдел полиции, где передали родственникам, которые также предпочитают хранить молчание.