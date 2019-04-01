2019-04-01T12:18:01+03:00
Общество

Стало известно, где две недели в Башкирии пропадал 26-летний Павел Гричков

К счастью, мужчина нашелся живым и здоровым
Ирина ЗИМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина просто загулял, выйти на связь с родными он не посчитал нужным.Мужчина просто загулял, выйти на связь с родными он не посчитал нужным.
Изменить размер текста:

В Стерлитамаке спустя две недели прекратили поиски 26-летнего Павла Гричкова, жителя Тольятти. Мужчина найден – он жив и здоров. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, Павла нашли совместно стражи порядка и волонтеры.

Как сообщил источник, мужчина просто загулял, выйти на связь с родными он не посчитал нужным. После дачи показаний его отпустили домой, теперь ему предстоит оправдываться перед родственниками, которые последние недели провели как на иголках.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Уфа», Павел Гричков, будучи дальнобойщиком, заехал в Стерлитамак по пути в Уфу. 18 марта у него сломался автомобиль, он припарковался у СТО, чтобы на следующее утро загнать его на ремонт. В районе 23:00 мужчина сказал жене, что пойдет в местный магазин за продуктами, а затем связь с ним оборвалась.

Поиски шли целых две недели. Обеспокоенные мать, жена и сестра распространяли информацию в социальных сетях, выкладывали ориентировки в различных группах и умоляли помочь его найти.

- Если вы его удерживаете, пожалуйста, отпустите. Он очень хороший человек, дома его ждет маленькая дочь, - не раз обращалась к жителям Башкирии мать.

Все эти две недели в Стерлитамаке жил отец Павла. Мужчина вместе с волонтерами выходил на поиски, общался с правоохранительными органами, однако, поиски не давали никаких результатов, надежды с каждым днем оставалось все меньше.

Волонтерам удалось узнать о последнем местоположении Павла – его перемещение отследили по камерам видеонаблюдения.

31 марта волонтеры организации «Отклик» опубликовали радостную новость в 10 утра: «Поиски прекращены, найден, жив». Что стало причиной такого поведения, остается неизвестным. Сам Павел никак не прокомментировал случай. После того, как его нашли, мужчину увезли в отдел полиции, где передали родственникам, которые также предпочитают хранить молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Государство извинилось перед героем статьи Политковской: офицер более 20 лет пытался доказать свою невиновность
Двадцать четыре года назад капитан Сергей Школьный не стал умалчивать о чудовищной истории двух военнослужащих, которые отморозили себе ноги и написал рапорт министру обороны. После этого его уволили из армии и обвинили в подкупе солдат
Новости 24
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии заявил, что в республике нет дорожной разметки
В Башкирии бесследно пропала 36-летняя Гузель Шангариева
Глава минздрава Башкирии озвучил новые зарплаты врачей в роддоме Салавата
Стали известны обстоятельства гибели таксиста в Уфе, тело которого обнаружили на парковке
В Башкирии следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, сбитого поездом
В Башкирии десятилетняя девочка разбила голову в батутном центре
Певица МакSим объяснила свой не лучший внешний вид на концерте в Башкирии
Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Уфе на парковке нашли окровавленное тело таксиста
В Уфе легковушка протаранила бетонный забор
Салават Фатхетдинов стал народным артистом Башкирии
Уфимский фанерный комбинат задолжал 45 миллионов рублей своим сотрудникам
«Моя профессия – мой успех!»
«После слов медсестры упала в обморок»: уфимка обвинила медиков в бесчеловечности
В Башкирии будет введен режим повышенной готовности к паводку
В глухую башкирскую деревню приехали известные «экстрасенсы» из телевизора
В Башкирии ожидается гололед и шквалистый ветер
В Башкирии 17-летний подросток сбил 37-летнего мужчину и скрылся
Медиков салаватского роддома, которые уволились после смеха над зарплатами, просят вернуться
Башстат: в Башкирии подешевел ряд продуктов
На этой неделе в Уфе ожидается потепление