Осадочек остался: «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» из-за спорного судейского решения

В Балашихе стартовал финал Восточной конференции КХЛ. Не совсем местный омский «Авангард» принимал гостей из Башкирии – «Салават Юлаев». Как и ожидалось, получилась настоящая заруба. В основное время команды забросили друг другу по три гола, а результат предрешило обидное удаление уфимца Сергеева, в овертайме выбросившего шайбу за пределы площадки. Правда, по победному броску Шумакова остались большие вопросы к арбитрам. Возможно, гол был засчитан неверно.

ПРОБЛЕМЫ «САЛАВАТА»

«Юлаевцы» подошли к финалу с серьезными кадровыми проблемами. Так оказалось, что в команде дефицит центральных нападающих. Бурмистров схлопотал в последнем матче серии с «Автомобилистом» двухматчевую дисквалификацию, но самой серьезной и неожиданной все-таки стала потеря Кадейкина. Лучший оборонительный центр лиги и сборной России заболел и пропустил всю подготовку к серии. Когда он появится на льду - неизвестно.

Николаю Цулыгину пришлось серьезно поломать голову, как выбираться из сложившейся ситуации. В итоге, из ВХЛ вызвали Бусарова, который периодически играл в регулярном чемпионате, ну и палочкой-выручалочкой предстояло стать Майорову, номинально крайнему нападающему.

Такие перестановки заметно сказались на игре. Особенно это касается оборонительных действий. В принципе, никто не выпадал. Вновь стоит отметить классную тренерскую работу уфимцев. «Авангард» был тактически разобран, и парни в бело-зеленом прекрасно понимали, как против них действовать и как перекрывать. Единственное, не хватало все-таки баланса. Кто-кто, а Кадейкин в такой ситуации был бы совершенно не лишним.

Оборонительная дисциплина «Салавата Юлаева» была ниже, чем обычно. По сути, этим и воспользовались омичи. Бросали хозяева много, и всегда старались целить в верхние углы – в самое слабое место Метсолы над плечами.

ПЕРЕСТРЕЛКА

В течение трех периодов команды устроили настоящую перестрелку. «Авангард» дважды выходил вперед благодаря голам Бека и Покка. «Салават Юлаев» дважды отвечал классными размашистыми атаками. Особенно хочется выделить второй ответный гол и стремительный переход из обороны от Ткачева, приправленный великолепным обманным пасом Кугрышева. Хохряков в одиночестве катился к воротам Бобкова и просто не имел права испортить такую красоту – 2:2.

В третьем периоде уфимцы усилиями первого звена даже смогли выйти вперед. Гол на свой счет записал Кемппайнен. Только вот перетерпеть не удалось. Гости немного зазевались в защите, Деарне обокрал и выдал пас-конфетку на Стольберга на пятачок. Тут уже никаких вопросов к Местоле. Такое не берется – 3:3.

Из неприятных моментов можно отметить то, что «Салават Юлаев» непривычно для плей-офф много ошибался и частенько оставался в меньшинстве. Омичи же себе такой вольности не позволяли, поэтому визуально территориальным преимуществом и инициативой владели ими они. Хотя, когда на площадку выходило звено Кемппайнена, то «Авангард» еле ноги уносил.

ТОЧНО ПО ПРАВИЛАМ?

Играть долго в овертайме не пришлось. Ключевой стала ошибка защитника Сергеева, который в довольно безобидной ситуации из своей зоны выбросил шайбу за пределы площадки. Стопроцентное удаление.

На реализацию вышли легионеры, а джокером выступил Шумаков. В течение короткого времени нападающий, зимой вернувшийся из-за океана, дважды оказывался с глазу на глаз с Метсолой. Первый раз финский вратарь уверенно поймал шайбу в ловушку, а вот во второй раз сместиться не сумел. Правда, это произошло не без помощи другого форварда «Авангарда», ударившегося вратаря по щиткам. Это прекрасно видно на видеоповторе.

Из игроков «Салавата Юлаева» никто особо не спорил, даже сам Метсола сразу же рванул в раздевалку. Но Цулыгин на всякий случай запросил просмотр момента у судей. Оснований отменить гол было достаточно, однако этого сделали. Арбитры посидели минут пять, подумали и засчитали – 4:3.

Решение спорное, особенно на фоне того, что днем ранее отменили гол санкт-петербургского СКА в эпизоде, где была даже менее явная блокировка вратаря. Тут же довольно четкий удар по щиткам, после которого голкипер падает и не успевает закрыть угол, после чего шайба залетает в ворота. В чем логика судейских решений в КХЛ, как-то не очень понятно.

Осадочек, конечно, остался, только вот итоговый результат вполне можно назвать справедливым. Игра в первом матче получилась очень равной, и проиграть должен был тот, кто ошибется в ответственный момент. Ошибся же Сергеев, за что «Салават Юлаев» логично был наказан.

Серия пока только началась, поэтому вся борьба еще впереди. Уфимцам стоит подумать над своей дисциплиной и поскорее бы вернуть в состав Кадейкина. Следующая игра состоится 31 марта.