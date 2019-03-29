В Республиканском клиническом перинатальном центре родились более 10 тысяч новорожденных

Учреждение оказывает медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям с тяжелыми акушерскими осложнениями и соматическими заболеваниями у матери, а также при наличии врожденных пороков развития у плода.

Центр может принимать ежегодно в среднем до 10 тысяч родов.

В его структуре трудятся 1200 сотрудников, обеспечивающих лечебный процесс, из них 311 врачей, 25 кандидатов медицинских наук и 567 среднего медицинского персонала.

По итогам прошлого года в учреждении получили лечение почти 22 000 пациентов. Родилось 9603 новорожденных - это чуть более 20% всех родившихся детей в Республике Башкортостан. В Центре родилась половина всех недоношенных детей республики.

В учреждении совместно с коллегами из Республиканского кардиологического центра проведены три операции на сосудах сердца детям с весом менее 1000 грамм. Совместно с фондом «Особенные дети» и волонтерами Башкирского государственного медицинского университета проводится ранняя реабилитация (абилитация) новорожденных.

Центр активно применяет технологию дистанционного консультирования пациентов муниципальных районов республики.

Особого внимания заслуживает сотрудничество с Башкирским государственным медицинским и Санкт-Петербургским государственным педиатрическим университетами. На базе Центра развернуты три кафедры (генетики, анастезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии) Башкирского государственного медицинского университета, где проходят обучение будущие врачи.

На базе Перинатального центра проходят и обучающие семинары лекторами Москвы и С.-Петербурга. Для участия в семинаре приглашаются коллеги из районов и городов.

В текущем году уже родилось 2100 новорожденных. Оказана медицинская помощь почти 5 тыс. пациенткам. Продолжается работа по развитию высокотехнологичной медицинской помощи.

В стенах Республиканского клинического перинатального центра в среднем ежедневно медицинский персонал помогает появиться на свет 26 новорожденным.

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