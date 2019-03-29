ООО «БашРТС» проведет ежегодную корректировку платы за отопление

Проведение ежегодной корректировки определено правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые утверждены постановлением правительства РФ №354. Корректировка проводится в тех случаях, когда многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учёта тепла (ОДПУ), допущенным в коммерческую эксплуатацию.

В Республике Башкортостан применяется способ равномерной оплаты за отопление в течение календарного года – мы ежемесячно платим определенную сумму за тепло, которое потребляем в отопительный период.

В многоквартирных домах, оборудованных ОДПУ, размер платы за отопление в 2018 году определялся из фактического потребления тепловой энергии данного дома в 2017 году. Соответственно, размер платы за отопление в 2019 году определен исходя из потребления в 2018 году. Поскольку температура наружного воздуха в отопительный период разных годов может значительно отличаться, то существует разница между начисленной суммой за отопление и суммой исходя из фактического потребления тепловой энергии. Показания ОДПУ для расчетов предоставляет в ООО «БашРТС» организация, осуществляющая внутридомовое обслуживание общего домового имущества (управляющая компания, ТСЖ) либо представитель данной организации, обслуживающей ОДПУ по договору).

Та разница между начисленной суммой собственникам помещений в МКД по показаниям ОДПУ за предыдущий 2017 год и суммой исходя из фактического потребления тепла в 2018 году – и есть корректировка начисленной платы за отопление 2018 года. Причем при смене исполнителя коммунальных услуг, как в случае перехода жителей на прямые договоры с ООО «БашРТС», ежегодную корректировку по отоплению обязана провести как ресурсоснабжающая, так и управляющая организация – каждая за свой период, когда она являлась исполнителем коммунальных услуг в прошлом году.

В случае если в 2018 году жители оплатили больше, чем фактически потребили, то собственникам вернут переплаченные суммы путем перерасчета в квитанции. И, наоборот, если фактическое потребление по показаниям ОДПУ превышает суммарное начисление по году, то корректировка платы будет положительной, предстоит доначисление.

Учитывая, что массовый перевод жителей на прямые договоры с ООО «БашРТС» начался в осенне-зимний, холодный период, когда фактическое потребление тепловой энергии по показаниям ОДПУ больше ежемесячной величины, начисляемой жителям за отопление, то основная часть потребителей получат квитанции от ООО «БашРТС» с доначислениями.

Жители, получившие квитанции от ООО «БашРТС», могут проверить корректность начислений по формуле:

Корректировка платы за отопление проводится по формуле 3.4 Правил 354:

Pi = Pkpi – Pnpi,

где:

Pkpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную за прошедший год в i-м жилом или нежилом помещении в МКД.

Pnpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленный за прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме.

Информацию о данных, использованных при проведении ежегодной корректировки по жилым домам со стороны ООО «БашРТС», можно получить, направив запрос на электронную почту zapros@bgkrb.ru, в личный кабинет клиента на сайте либо в социальных сетях «Вконтакте» (www.vk.com/bashrts 12+) и Facebook (www.facebook.com/BashRTS 12+), указав ФИО, номер лицевого счета и способ получения ответа на запрос: по электронной почте или лично в ближайшем центре сбыта.

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ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») – крупная региональная теплоснабжающая компания. Обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Входит дочерним обществом в состав ООО «Башкирская генерирующая компания». Общая протяженность магистральных и квартальных сетей ООО «БашРТС» в двухтрубном исчислении составляет 1 506 км (в том числе в Уфе – 807,5 км), из которых 783,5 км находятся в аренде у предприятия. Установленная электрическая и тепловая мощность предприятия – 24 МВт и 3597,17 Гкал/ч соответственно. www.bgkrb.ru/rtc

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