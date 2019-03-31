Евсеев начинает с чуда: «Уфа» на последних минутах вырвала ничью у ЦСКА

Футбольный клуб «Уфа» отправился в Москву в гости к ЦСКА с совершенно новым тренерским штабом. У Вадима Евсеева практически не было времени разбираться во внутренних психологических проблемах коллектива, он фактически попал с корабля на бал. Всю информацию о нынешнем состоянии команды ему довели гендиректор Шамиль Газизов и представители обновленного тренерского штаба. В нем, кстати, неожиданно оказалось сразу два бывших главных тренера – Сергей Томаров и Евгений Перевертайло. Да, компания собралась достаточно внушительная. Всем вместе нужно спасать «Уфу» от вылета.

ОДИН МОМЕНТ – СРАЗУ ГОЛ

В московском ЦСКА традиционно очень много знакомых. Это и еще один бывший главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко (итого экс-наставников на арене оказалось сразу трое плюс один нынешний), экс-«горожанин» Иван Обляков, который ныне лидер «армейцев» и юный воспитанник башкирского спорта Игорь Дивеев, ставший неожиданно после зимы игроком основного состава.

Вадим Евсеев понимал серьезность предстоящего противостояния, но не выглядел растерянным. Он надел элегантное пальто и уверенно принялся командовать своими футболистам с бровки. Состав и схема, конечно, особо не поменялись. Времени на полное погружение действительно не было, поэтому пришлось довериться прежним наработкам.

Если в обороне все оказалось достаточно организовано, то вот в атаке возникли проблемы. Такие, что Евсееву уже в первом тайме срочно пришлось проводить замену. Под тренерскую рокировку попал Кротов, который совершенно не вошел в игру и отметился лишь конфликтом с армейским защитником Бекао.

К тому моменту, «Уфа» уже проигрывала. И все было по делу. ЦСКА больше контролировал мяч, владел территориальным преимуществом, и такое всегда приводит к голу. По сути, Влашич все сделал сам. Принял мяч в штрафной, развернулся, продвинулся без сопротивления к 11-метровой точке и убийственно пробил левой ногой в ближний угол – 1:0.

Больше всего бросалось в глаза то, что «Уфа» даже не могла противопоставить хоть какую-то контригру. Всеми силами старался Слай, бежал на все мячи, но его легко оттесняли. До чего-то острого дело так и не дошло.

ЭКОНОМ-РЕЖИМ

Во втором тайме все стало для гостей еще грустнее. Вадим Евсеев уже не был так активен, никаких корректив в игру он внести просто не мог. Всю ситуацию на поле контролировал Виктор Гончаренко. В перерыве «армейский» тренер чуть-чуть подкрутил механизм, и довел все практически до идеала.

Чалов издевательски забил второй гол на 64-ой минуте. До этого времени «Уфа» вообще не могла выйти из своей штрафной, и только лишь наблюдала за действиями соперника. А комбинировал ЦСКА красиво. Обляков и Влашич выдавали одну красивую передачу за другой, Фернандес полностью разрывал свой фланг, Бекао взлетал в воздух и постоянно откликался на навесы, а Чалов с широченной улыбкой на лице курсировал в атаке.

Удивил к слову и Дивеев. «Армейцы» неожиданно доверили ему исполнить штрафной с 40 метров на 80-й минуте, и бывший «уфимец» как бахнул в лучших традициях Игнашевича. Да еще и в створ попал, Беленов еле спасся. Подобным на родном стадионе «Нефтяник» он не отличался. Наш парень прогрессирует в Москве невероятными темпами.

КОНФУЗ ХОЗЯЕВ

Со стороны казалось, что ЦСКА полностью контролирует ситуацию, и у «Уфы» попросту нет никаких шансов. Даже московские болельщики, понимая к чему все идет, встали со своих мест и потихоньку побрели домой, пока еще в метро свободно. Похоже, мыслями в раздевалку ушли и сами футболисты «армейцев». Чем-то другим объяснить то, что сотворилось с ними после 85-й минуте, просто невозможно.

Сначала Бекао как-то чересчур вальяжно откликнулся на скидку Бизяка в штрафную, и больше помешал своему вратарю, нежели сыграл сам. Только что вышедший Ванек в сутолоке сумел подставить свое колено, и мяч тихонько запрыгал в открытый угол – 2:1.

Таким злым Акинфеева видеть давненько не приходилось. Он будто чувствовал, что молодая команда вдруг полностью потеряла концентрацию и перестала играть. Это почувствовал на бровке и Гончаренко, который экстренно выпустил на поле Бийола. Однако не помогло.

Игроки ЦСКА вполне могли засушить игру в зоне соперника после розыгрыша углового, но зачем-то Бистрович выполнил подачу. Состоялся быстрый переход из обороны в атаку у «Уфы», гости сами заработали угловой, подача, и мяч летит к одинокому Слаю, который замыкает снова в тот же угол – 2:2. И это на последней добавленной минуте. Всем молодым «армейцам» необходимо было срочно убегать в раздевалку, Акинфеев еле сдерживал себя, чтобы на кого-нибудь не наброситься.

В то же время на бровке бегал по технической зоне и ликовал Вадим Евсеев. В совершенно безнадежном матче против одного из лидеров сезона, который тактически проигран всухую, в сторону «Уфы» повернулась фортуна, и она позволила добыть одно очко. Фантастика. Будем считать, что новый тренер фартовый.

Теперь у Евсеева и его наспех собранного тренерского штаба стандартная неделя подготовки к домашней игре против «Ростова». Времени должно хватить, что разобраться с доставшимся хозяйством.