2019-03-31T17:44:58+03:00
Общество

«Боюсь, что болезнь перейдет в рак»: 13-летней девочке из Башкирии, страдающей болезнью Крона, стало хуже

На днях подростка экстренно госпитализируют в московскую клинику
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас от красивой девочки осталась лишь худая осунувшаяся теньСейчас от красивой девочки осталась лишь худая осунувшаяся тень
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В феврале «Комсомольская правда - Уфа» писала о 13-летней Диане Максимовой из Белебея. У девочки серьезный и смертельно-опасный диагноз – болезнь Крона, и каждый день Диана страдает от невыносимой боли и тошноты. Поскольку в Башкирии врачи не могут облегчить состояние ребенка, мать Дианы добилась направления на госпитализацию в специализированную московскую клинику. Но поскольку девочке резко стало хуже, было принято решение выезжать в клинику уже на днях.

- Дочка очень плохо себя чувствует, практически не разговаривает и не встает с кровати, - рассказала мама девочки Гузель. – Вся высохла, весит всего 30 килограммов. Не ест ничего: откусит кусочек, и ее сразу тошнит. Сейчас еще сильно начал болеть позвоночник, постоянно плачет от боли…

Болезнь Крона – это редкое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, затрагивающее слизистую, подслизистую и частично мышечный слой кишечника. Болезнь до сих пор до конца не изучена, и о причинах ее возникновения до сих пор ведутся споры среди врачей (ред.)

Девочка постоянно плачет от невыносимой боли, и даже лекарства не приносят облегчения

Девочка постоянно плачет от невыносимой боли, и даже лекарства не приносят облегчения

«ДОЧЬ КРИЧИТ ОТ БОЛИ, А Я НЕ МОГУ ЕЙ НИЧЕМ ПОМОЧЬ»

По словам женщины, врачи просто приходят к ним домой, осматривают Диану и разводят руками. Единственное, что они могут предложить – обезболивающие препараты, но и те не приносят облегчения.

- Это очень страшно, когда дочь кричит от боли, а ты не в силах хоть как-то помочь ей, - признается Гузель. – А больше всего я боюсь, что болезнь перейдет в рак. Потому что все полипы в кишечнике могут стать началом злокачественной опухоли.

И хотя дома остаются маленькие дети, женщина собирается постоянно находиться в Москве рядом с дочерью, чтобы ухаживать за ней и морально поддерживать. Клиника предлагает воспользоваться услугами платной двухместной палаты стоимостью 2200 рублей в сутки. Благодаря прошлой публикации в «КП-Уфа» семье Максимовых удалось собрать средства на оплату палаты на несколько дней, но их не хватит, чтобы оплатить ее на весь срок лечения, поэтому родителям снова пришлось обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Если вы хотите помочь Диане отправиться на лечение в большой и чужой город вместе с мамой, обращайтесь по номеру 8(987)257-96-20 (номер прикреплен к карте Сбербанка на имя Анны Витальевны Максимовой – родной старшей сестры Дианы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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