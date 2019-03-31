«Даже не закричала, когда родилась»: трехлетней Карине Хаматнуровой из Башкирии поставили страшный диагноз

Карине Хаматнуровой из Бирска уже 3,5 года, но девочка до сих пор не умеет ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни разговаривать. Все дело в последствиях тяжелой беременности и родовой травмы, но родители Карины не сдаются и верят, что их дочь обязательно сделает свой первый шаг.

ДО ГОДА ДУМАЛИ, ЧТО У ДОЧЕРИ ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ

- Наша Кариночка – вторая дочка. Мы давно мечтали с мужем о втором ребенке, поэтому были несказанно счастливы, узнав о моей беременности, - рассказывает мама девочки Ольга. – Поначалу беременность протекала нормально, но на последних месяцах стал мучать гестоз: повышалось давление, мучали отеки, а врачи выявили многоводие.

Сами роды у женщины протекали также тяжело: сначала не было схваток, поэтому медикам пришлось их стимулировать, потом безводный период затянулся на шесть часов. Малышка родилась весом всего в 2300 граммов и даже не закричала, поэтому врачи срочно поместили ее в детскую реанимацию, где две недели Карина провела на аппарате искусственного дыхания. Когда девочка, наконец, смогла дышать самостоятельно, ее перевели в отделение патологии новорожденных в РДКБ, где она пролежала еще почти месяц.

- До года мы не знали, что у дочери есть какой-то серьезный диагноз, - рассказывает Елена. – Невролог ставила нам небольшую задержку развития, мы проходили медикаментозное лечение и курсы массажей. А когда в год Карина проходила контрольный осмотр всех специалистов, мы впервые и услышали страшное слово – ДЦП. Впрочем, мы догадывались, что с дочерью не все в порядке – она не сидела, не стояла, не переворачивалась и даже не держала голову. Более менее уверенно держать голову Карина стала только в 1,5 года, чтобы сидеть или ходить и речи, конечно, не шло.

Родители Карины уверены: дочь еще можно поставить на ноги

ОБРАТИЛИСЬ К КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Карина проходила регулярное лечение в уфимском детском центре неврологии и эпилептологии, а также 3-4 раза в год родители возили девочку на реабилитацию, но улучшений не было видно. Через благотворительные фонды оплачивать дорогостоящее лечение не получалось, поэтому Хаматнуровы покупали за свой счет и препараты, и оплачивали клиники.

- В феврале наша знакомая, которая воспитывает ребенка с таким же диагнозом, рассказала нам о реабилитационном центре «Первый шаг» в Казани. Вдохновленные рассказами о чудесах, которые творят китайские врачи, мы тоже решили попробовать. Отослали наши документы, и вскоре Карину пригласили в этот центр.

Первый 24-дневный курс реабилитации стоимостью 197 тысяч рублей родители девочки смогли оплатить самостоятельно. Результаты оказались поразительными.

- Буквально через неделю после начала лечения, я заметила прогресс у дочери, которого мы не могли добиться за два года лечения в Уфе, - делится Елена. – Карина менялась буквально на глазах: улучшилась моторика, дочь стала интересоваться игрушками и держать их в руках. Благодаря иглоукалыванию и логопедическому массажу Кариночка стала произносить первые четкие слоги, хотя до этого просто общалась с нами звуками. Я вижу, как она интересуется окружающим миром, как развивается, и даже пытается потихоньку вставать на ножки. Конечно, впереди еще долгий путь, но начало положено.

НЕОБХОДИМ ВТОРОЙ КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ

Чтобы лечение было по-настоящему эффективным, курсы реабилитации стоит повторять регулярно. Если перерыв между курсами будет долгим, начнется откат, и весь прогресс просто пойдет насмарку. Неврологи, которые наблюдают Карину, уверены: у девочки есть шанс пойти в детский сад и школу, ходить и разговаривать. Конечно, полного выздоровления ждать не приходится, но максимально облегчить жизнь ребенку можно.

- Стоимость второго курса реабилитации – 207 тысяч рублей. Казалось бы, небольшая сумма, но и таких денег в нашей семье нет. Мы и так залезли в большие долги, продали все, что можно. В семье сейчас работает только муж, а я ухаживаю за дочерью. А ведь у нас еще подрастает старшая дочь-школьница, - вздыхает Елена. – Но упустить время в лечении ребенка я тоже не могу, поэтому обращаюсь за помощью ко всем неравнодушным. Помогите Кариночке сделать первый шаг и сказать свое первое слово.

Если вы хотите помочь девочке пройти второй курс реабилитации, можете обратиться по телефону 8(999)130-01-88 (номер привязан к банковской карте на имя Хаматнурова Роберта Мухаметгалимовича, отца Карины).