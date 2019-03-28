Там, где делают красивые ноги

Вы не поверите, но первой вены и сосудистую сеточку у меня на ногах заметила подруга – когда мы вместе решили отправиться в выходной в бассейн. «У тебя что, варикоз?» - к такому вопросу я совсем не была готова, хотя и чувствовала в последнее время непонятную усталость и тяжесть в ногах. И вдруг я увидела свои ноги, которые привыкла считать красивыми – венозная сетка шла по голени невероятным, непонятно откуда взявшимся узором, причем узор этот совсем меня не украшал… Поэтому уже в понедельник я сидела в кабинете у сердечно-сосудистого хирурга «ПроМедицины» Кашаева Марата Шамилевича.

Без швов и разрезов

Понятное дело, что отправилась я не в первую попавшуюся клинику, поскольку здоровье – дело серьезное. Нет, остаток воскресенья я провела, неотрывно сидя за компьютером и изучая сайты, посвященные решению такой проблемы, как варикоз – смотрела, как, где и каким образом лечится это заболевание, а также, конечно, читала отзывы о докторах и клиниках.

Больше всего меня заинтересовала эндовенозная лазерная коагуляция, которую называют технологией будущего – поскольку вены при этом способе лечатся без операции. Выяснилось, что процедура эта проводится в «ПроМедицине». Единодушные отзывы о профессионализме специалистов внушали доверие, а то, что процедура исключает швы и разрезы, стало решающим.

Что сказал флеболог

Один час. Через час мои ноги станут красивыми, как раньше, и я забуду про свой комплекс неполноценности, который успела заработать во время злосчастного похода в бассейн. Врач-флеболог говорит, что лазер осечек не дает – этому способствует современное оборудование, исключающее возникновение тромбоза, а также длина лазерного луча.

1,47 мкм – именно эта длина волны гарантирует мне безопасность (старые лазеры такой гарантии безопасности не давали). Лазер высушит вену и закроет все просветы, которые появились в тканях из-за трансформации коллагена, а также проварит стенки и трансформирует коллаген в соединительный тяж. И все опять станет хорошо.

Как все прошло

Как выяснилось, у меня стволовая форма варикоза – тот самый случай, когда лазер в последнем поколении помогает эффективнее всего, причем эффект гарантирован в 98 процентах случаев. К счастью, противопоказаний к процедуре – таких как диабет или атеросклероз, у меня не оказалось. И я решилась – красота требует жертв.

Несмотря на консультацию профессионала и ознакомление с процессом предстоящего сеанса, мне немного страшно – а вдруг будет больно? Но боялась я зря – легкий дискомфорт был лишь на первой стадии – когда мне ввели анестезию, после чего ощущения были уже самые комфортные. Уже через час мои ноги стали снова прекрасными – такими, какими были раньше. Кстати, очень приятно, что процедура не нарушила мой обычный ритм жизни.

Жизнь после лазера

И что теперь, спросите вы? И я вам отвечу: я счастлива, что быстро решила возникшую проблему. И теперь живу, и наслаждаюсь. Единственный минус после лазерной процедуры – это то, что в данный момент я ношу компрессионные чулки: их положено носить в течение шести недель после того, как вены привели в порядок. Хотя и минусом это не назовешь: ведь мои новые чулочки такие красивые, а жизнь – жизнь просто прекрасна!..

Так что за здоровьем – только в «ПроМедицину»!

Подробнее на сайте www.promedicina.clinic и по телефону (347) 246-30-03.

Лицензия № ЛО-02-01-006630 от 12.11.2018 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Маша Старцева

Фото предоставлено заказчиком.