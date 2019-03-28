Заместитель по поликлинике рассказал как выявить рак на ранней стадии

Для большинства людей услышать диагноз «рак» равносильно смертному приговору. Берут себя в руки и начинают немедленно действовать лишь единицы. И правильно делают: если коварную болезнь застигнуть врасплох на ранних стадиях, в большинстве случаев ее можно побороть.

Помогает выявить рак в самом начале простая анкета из 10 вопросов. Ее выдают на первичном приеме у врача самых разных специальностей. Например, пришел пациент к терапевту с жалобой на давление. Пока медик пишет назначения, пациент внимательно отвечает.

Заместитель главного врача больницы № 13 по поликлинической работе Булат Гарифуллин рассказал, как простые вопросы маленькой анкеты помогают предотвратить большую беду.

Как это работает

— Есть такой термин — онконастороженность. То есть каждый врач в каждом пациенте должен подспудно подозревать симптомы, которые могут указывать на онкологию. Большой список вопросов не нужен, чтобы пациент успел все обдумать и успеть ответить, пока сидит у специалиста, — говорит Булат Гарифуллин. — Скрининговые мероприятия достаточно проводить один раз в год, чтобы не пропустить изменения в ответах и проследить динамику состояния пациента.

Кроме периодичности, в скрининговых мероприятиях важна унификация — это наличие в вопросах единого лекала: врач тоже человек — забудет спросить про рак прямой кишки, и картина, нарисованная ответами пациента, уже получится однобокой.

Далее врач скрупулезно изучит опросник. Все ответы отрицательные? Медработник сделает отметку на обороте анкеты и просто вклеит ее в медицинскую карточку. Но если будет хотя бы один утвердительный ответ, врач насторожится — он назначит пациенту дополнительные исследования и маршрутизирует его к профильным специалистам. Эти меры помогут убедиться, что тревога ложная, либо выявить болезнь и начать своевременное лечение.

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Неформальный формуляр

Что это за каверзные вопросы в анкете? И почему нужно отвечать на них максимально честно — да или нет? Булат Гарифуллин подробно объяснил, какие сведения почерпнет врач из ответов пациента, и на какие неполадки в организме обратит внимание.

Вопрос 1. Имеется ли необъяснимая потеря веса, немотивированная слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры?

— Онкологические опухоли выделяют в организм вещества — цитокины, они обуславливают катаболические эффекты. То есть организм начинает расходовать энергии больше, чем получает из продуктов питания, — рассказывает Булат. — Многие вещества, которые выделяют раковые опухоли, провоцируют снижение массы тела. Опухоль автономна, ей нужно себя питать и расти. Чем она больше, тем больше таких веществ выделяет, и тем больше потребляет энергии. И соседние органы и ткани опухоль разрушает, чтобы заполучить их депо питательных веществ, поэтому в большинстве случаев пациент теряет вес.

Вопрос 2. Есть ли длительный кашель, не приносящий облегчения, имеются ли прожилки крови в мокроте?

— На длительный кашель никто особенного внимания не обращает, особенно курильщики, или те, кто заработал хроническую обструктивную болезнь легких и уже начал отхаркивать кровь. А это признак, который настораживает, — говорит врач. — Кровь — это нарушение структуры бронхов, легкого или надрыв самой опухоли из-за кашлевых толчков. Пациента следует немедленно отправить на рентгеновские методы обследования грудной клетки на предмет выявления рака легких. В начальной стадии он операбелен, но только до начала метастазирования и прорастания.

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Вопрос 3. Имеются ли в полости рта, на губах и языке безболезненные уплотнения и язвочки?

— Самыми выявляемыми должны быть раки наружной локализации, — рассказывает специалист. — Их может увидеть любой медик от стоматолога до участкового терапевта. «Покажи язык» — это стандартная манипуляция при любом первичном осмотре. Рак языка и губ в последнее время стал достаточно часто появляться — любое уплотнение или язва должны насторожить, тем более, если пациент отметит, что она долго не заживает.

Вопрос 4. Отмечаются ли уплотнения, длительно не заживающие трещины на коже, родимые пятна, кровоточащие или увеличивающиеся в размерах?

— Рак кожи или меланома, — один из самых распространенных видов онкологии, даже у молодых людей, может развиться за несколько недель. Но прогноз хороший, если все правильно делать, — уверяет Булат. — Есть люди, очень подверженные онкопроцессам — у них на единицу площади кожи приходится очень много родинок. Общий для них совет — не злоупотреблять солнцем: есть четкая причинно-следственная связь между количеством инсоляций и распространенностью рака кожи. Название рака «меланома» происходит от слова меланин — это пигмент, который вырабатывается кожей. Ультрафиолет выступает катализатором очень многих процессов в организме, в том числе приводит к дефектам ДНК: клетки, отвечающие за выработку меланина, начинают бесконтрольно размножаться. В отсутствие генов контроля на выходе получаем рак.

Можно сдать некоторые анализы прямо на месте

Вопрос 5. Имеются ли уплотнения и узлы в молочных железах, подмышечных впадинах, наблюдаются ли изменения ее формы?

— Сразу надо понимать, что рак молочных желез бывает не только у женщин, но и у мужчин, — говорит Булат. — Редко, но это заболевание встречается. У женщин это самое распространенное онкологическое заболевание. На ранних стадиях рак молочной железы излечим. Многие смущаются, но анкета настраивает пациента на необходимость осмотра. Не нужно забывать и о самодиагностике, хотя бы с некоторой периодичностью.

Вопрос 6. Замечали ли нарушение прохождения пищи, чувство жжения за грудиной, снижение аппетита?

— Речь идет об онкологии верхних отделов кишечника — чаще всего пищевода и желудка. Здесь с первым пунктом завязано — проблема прорастающей опухоли в ЖКТ накладывается на общее снижение веса: разрастаясь, она закрывает просвет пищевода или желудка, вызывая тошноту и рвоту, затрудняет прохождение пищи, — говорит врач. — Важно обращать внимание на эти признаки. Идентифицировать наличие опухоли в 99% случаев можно с помощью ФГС.

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Вопрос 7. Наблюдали ли продолжительное урчание и тяжесть в животе, неприятные ощущения в области прямой кишки?

— Здесь обращаем внимание на опухоли тонкого и толстого кишечника, и прямой кишки. Колоректальный рак — довольно частое явление с частой смертностью, находится в топе-5 онкологических заболеваний, — объясняет Булат. — Дополнительные исследования — например, осмотр проктолога с ректороманоскопией — достаточно неприятная процедура, но пренебрегать ими не стоит: обнаружить опухоль и успешно удалить ее можно даже на ранних стадиях заболевания.

Вопрос 8. Замечали ли наличие в каловых массах примеси крови и слизи?

— Речь идет о раке нижних отделов кишечника, — говорит специалист. — В этом случае на первом этапе нужно с помощью специфичного химического теста убедиться, что имеется кровотечение из нижних отделов ЖКТ. Если анализ подтвердит кровь, пациента направят на фиброколоноскопию — делают исследование абсолютно бесплатно по ОМС. Но почему-то пациентов упоминание этой манипуляции пугает — из пяти вызванных приходят в лучшем случае трое. Видимо, думают: «Ой, пронесет». Не нужно отмахиваться. Еще раз напомню — если болезнь выявить на ранней стадии, прогноз в большинстве случаев благоприятный.

Вопрос 9. Есть ли жалобы на частое мочеиспускание, изменение цвета мочи?

— Этот вопрос помогает выявить рак мочевого пузыря, мочеточников и лоханок почек — увидеть кровь в моче не представляет трудности. Многие не придают значения, лечатся народными средствами, тем самым упуская время.

Вопрос 10. Не беспокоят ли боли в промежности, зуд и выделения из половых органов, кровотечения?

— В первую очередь это касается заболеваний по линии гинекологии, у мужчин раки наружных половых органов встречаются значительно реже, — объясняет Булат Гарифуллин. — Вообще стандартная скрининговая практика — женщинам раз в год обследоваться у гинеколога. А у нас некоторых пациенток затащить на кресло невозможно.

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