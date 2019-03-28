Король Саудовской Аравии пригласил на прием уфимскую группу «Аргымак»

Вчера, 27 марта, в агентстве «Башинформ» прошла пресс-конференция с участниками знаменитой башкирской этно-рок группы «Аргымак», на днях вернувшимися из Саудовской Аравии, где они принимали участие в ежегодном «King Abdulaziz Camel Festival» - «Верблюжьи бега», который курирует Король страны Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. В рамках фестиваля проходили соревнования «Вселенная кочевников», в котором приняли участие две тысячи человек из 98 стран мира. Флагман башкирского этно-рока - группа «Аргымак» наряду с танцевальным коллективом из Дагестана и казанскими артистами представляли Россию. Фронтмен группы Ринат Рамазанов рассказал журналистам о том, как проходили соревнования, в результате которых уфимцы стали обладателями одной из главных наград - Гран-при в номинациях «Этно-музыка» и «Этно-хит».

- Фестиваль проходит в пустыне, в 100 - 150 км от столицы Эр-Рияда. Это что-то вроде Олимпиады среди кочевников, включающей всевозможные игры, скачки, джигитовку, - пояснил Ринат Рамазанов. - Цель фестиваля - сохранение исторического наследия и самобытных культур народов мира.

Каждый из участников должен был представить пять концертных программ продолжительностью от 15 до 20 минут. Одним из самых ярких номеров стало исполнение знаменитой композиции на мелодию башкирской народной песни «Урал». Выступление башкирских музыкантов в Аравийской пустыне настолько впечатлило гостей фестиваля, что им предложили устроить аудиенцию в королевском дворце. Но «Аргымак» и музыканты шоу барабанщиков «Splash», которые выступали вместе с группой, вынуждены были отказаться от почетного приглашения.

- Аудиенция была назначена на 24 марта, а 23 марта мы должны были выступать в Уфе, на концерте в честь 100-летия нашей республики, - пояснил Ринат Рамазанов журналистам. - Так что после фестиваля мы сели в самолет и уже утром в воскресенье были на репетиции в ГКЗ «Башкортостан».

Первоначально организаторы (Саудовская Аравия, Киргизия и Россия) планировали пригласить группу «Аргымак» на фестиваль в качестве гостей, но уфимцы настояли на том, чтобы выступить в качестве рядовых участков. И в итоге получили не только Гран-при, но и солидный денежный приз - 10 тысяч долларов, который планируют потратить на обновление своей студии, записи новых песен и съемки клипа. А присутствующий на пресс-конференции Председатель исполкома Курултая башкир Данир Гайнуллин наградил фронтмена группы Рината Рамазанова медалью «Неси народу солнца свет» и подарил книги с рубаями Омара Хайяма.