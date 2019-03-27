Кириченко ушел, Евсеев пришел: в «Уфе» вновь решили поменять главного тренера

То, чего все ждали, все-таки случилось. Дмитрий Кириченко и руководство ФК «Уфа» по обоюдному согласию сторон разорвали контракт. Подписали они его в начале зимы, поэтому сотрудничество получилось скоротечным, да и позитивным его никак не назовешь.

Специалист оставляет команду на 15 месте – в зоне прямого вылета из премьер-лиги. Если «горожане» проиграют еще две-три игры, то выкарабкаться из такой позиции будет практически невозможно.

СПАСИБО, КИРИЧЕНКО

Вторая тренерская отставка за сезон руководству «Уфы» далась с большим трудом. Никогда еще раньше генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не ошибался так много по ходу сезона. Но тянуть дальше уже было нельзя. Выхода осталось два: либо поверить в Кириченко, хотя результаты катастрофические, либо же экстренно менять тренера, надеясь на эмоциональный всплеск у футболистов в связи с изменениями. В итоге, 27 марта решили рискнуть и пойти ва-банк.

- Решение о расторжении контракта клуб принял совместно с Кириченко, - рассказал Газизов. – Мы с Дмитрием Сергеевичем поблагодарили друг друга за проделанную работу. И он, и мы приобрели опыт, что-то получилось, что-то нет. Хочется сказать спасибо Кириченко, что согласился с нами работать. Любое расставание – тяжелый момент, но в нашем случае все прошло спокойно. Решение по Кириченко не является эмоциональным, оно взвешенное и выверенное. «Уфа» всегда была бойцом, уверен, что клуб выйдет из текущей ситуации и продолжит работать по той системе, которую мы выбрали.

Безусловно, сам специалист после трех поражений подряд прекрасно понимал, что кресло под ним трясется. Несмотря на то, что игра порой, в принципе, была не такой уж и плохой, фортуна будто совершенно отвернулась от «Уфы». Кириченко наверняка чувствовал, что-то нужно кардинально менять. Перетряхнуть состав он попробовал – не получилось. Из простых решений после этого осталась только отставка.

Кириченко и "Уфа" расторгли контракт по обоюдному согласию сторонФото: Рустем АХУНОВ

- Я ответственен за результат. Его сейчас нет, и я понимаю, что за это нужно отвечать. Хочу поблагодарить каждого футболиста команды за совместную работу, руководство республики и клуба за оказанное доверие. Желаю удачи и успехов «Уфе» в дальнейшем. Место в премьер-лиге нужно сохранить, - сказал на прощание теперь уже экс-тренер уфимцев.

Вслед за Кириченко клуб покинул и его помощник Михаил Куприянов. Тренерский штаб будет отстраиваться заново.

«ИГРАТЬ ВЫ УМЕЕТЕ»

Вечером того же дня Шамиль Газизов на собрании уже представлял команде нового главного тренера. Им стал очень известный в прошлом футболист 43-летний Вадим Евсеев. С руководством «Уфы» он, к слову, знаком уже несколько лет, так как во время учебы на тренера проходил стажировку в столице Башкирии у Виктора Гончаренко. Тогда он оставил очень приятное впечатление.

Тренерского опыта у Евсеева не так много. Он начинал карьеру в ивановском «Текстильщике», затем ассистировал Гаджи Гаджиеву в «Амкаре», поработал в «Анжи» и в последнее время трудился в ФНЛ в «СКА-Хабаровске». Каких-то грандиозных результатов, честно говоря, не добился, поэтому какой он тренер, сказать пока достаточно сложно.

Зато все знают, какой Евсеев человек, и что за словом в карман никогда не полезет. Его характер известен всем людям, которые мало-мальски знакомы с российским футболом. И есть мнение, что именно такой наставник сейчас «Уфе» и нужен.

У Вадима Евсеева не простая задача сохранить команду в премьер-лиге. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Я не люблю много говорить, - сказал в своей первой же речи перед футболистами новый главный тренер. – Я предпочитаю, когда доказывают делом. Вы сами должны верить в свои силы, и тогда все будет нормально. Играть вы умеете и показывали это. Нельзя разучиться за такое короткое время. Мы вместе будем находить решения, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя.

Ну что же, доказывать придется с места в карьер. Уже 31 марта «Уфе» на выезде играть с московским ЦСКА, который борется за чемпионство. Очки нужны как воздух.