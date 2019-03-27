Не без проблем, но с хорошим настроем: «Салават Юлаев» готов к битве с «Авангардом»

29 марта в Балашихе стартует финал Востока. Омский «Авангард», который временно квартируется в подмосковном городе, уже ждет не дождется к себе в гости команду-сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Именно так все эксперты и специалисты характеризуют цулыгинский «Салават Юлаев». Еще месяц назад уфимскому клубу предрекали вылет в первом раунде, а сейчас никто даже не заикается о прогнозах. «Юлаевцы» непредсказуемы, и совершенно непонятно, насколько далеко они могут зайти. «Авангард» смотрится фаворитом лишь на бумаге.

ПРОБЛЕМА В ЦЕНТРЕ

Первое, что бросилось в глаза на открытой тренировке, это отсутствие Антона Бурдасова. Лучший снайпер «Салавата Юлаева» в регулярке частенько больше всех веселится на льду, но в этот раз он отсутствовал. И это плохой знак. Похоже, велика вероятность того, что в плей-офф он так больше и не сыграет. Ну или выйдет на уколах, когда придет время спасать родину.

- По нему сказать нечего. Работает на тренажерах, кататься ему нельзя, - сообщил главный тренер Николай Цулыгин.

Напомним, что форвард получил серьезный удар коленом в колено в серии с «Металлургом», и после этого играть не выходил. Происходящее говорит о том, что травма серьезная, и в клубе просто не хотят афишировать диагноз.

Хоккеисты ожидают сложную сериюФото: Рустем АХУНОВ

Но если без Бурдасова «юлаевцы» играть научились, и получается это вполне добротно, то вот дисквалификация Александра Бурмистрова – потеря гораздо более серьезная. Центрфорвард пропустить оба матча в Балашихе. Да, возможно, он не блещет в набирании очков, но в последнее время стал одним из самых полезных в команде. Наличие Бурмистрова на площадке – это и хорошая игра на вбрасываниях, и четкое выполнение тренерского задания. Ну и, честно говоря, в «Салавате» в настоящий момент просто нет альтернативы.

- Из центральных у нас из ВХЛ есть Бусаров. Кузьмин травмирован, а Бобылев пока не готов играть на таком уровне. К нему вопросов нет, он хорошо играет, но рано пока ему, - прокомментировал кадровые проблемы тот же Цулыгин.

Как будет закрывать эту пробоину тренерский штаб уфимцев, пока не очень понятно. Однако не будем забывать, что в команде имеется недавний юбиляр Максим Майоров, который обладает опытом игры в качестве центфорварда. Так что не все так грустно, варианты есть.

ЛЕГИОНЕРЫ ПАШУТ

Сама тренировка прошла в классическом стиле. Большую часть времени хоккеисты под чутким контролем отрабатывали игровые связи, молниеносные переходы из обороны в атаку и обратно, позиционную игру. Все без исключения были сосредоточены и никаких шуток не допускали. Все в клубе прекрасно понимают серьезность предстоящих баталий, поэтому ни у кого желания пофилонить нет.

Каждый игрок полностью отдавался тренировкеФото: Рустем АХУНОВ

Так, вечно расслабленный на открытых тренировках Хартикайнен носился по льду и демонстрировал свои лучшие скорости. Непривычно было видеть и серьезного вдумчивого Умарка. Лидер команды сосредоточен, как никогда.

- У Омска хорошая команда, но мы верим в себя и уверены, что способны выйти в финал Кубка Гагарина, - сказал после тренировки швед.

- Это будет сложная серия, - поделился также один из героев плей-офф вратарь Юха Метсола. – Я думаю, что «Авангард» играет в более силовой хоккей, нежели «Металлург» и «Автомобилист», с которыми мы встречались ранее. Для нас это будет отличным вызовом и нам необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, чтобы пройти дальше.

Линус Умарк почти не улыбалсяФото: Рустем АХУНОВ

Большинство уфимских хоккеистов соглашается в том, что болельщиков вполне может ожидать семиматчевое противостояние. Сил совершенно точно должно хватить. После серии с «Автомобилистом» все игроки получили несколько дней выходных и смогли морально отойти от предыдущих игр. Теперь все они готовы рвать и метать. Тем более до Кубка Гагарина фактически уже можно дотянуться.