«Голова превратилась в кровавое месиво»: житель Башкирии забил до смерти своего соседа и освободился в зале суда

«Мой брат был жестоко убит, но его убийца гуляет на свободе», - обратилась за помощью в «Комсомольскую правду-Уфа» жительница Краснокамского района Башкирии Зульфира Б.

Женщина рассказала, что в прошлом году ее родного брата жестоко избил сосед: от серьезной черепно-мозговой травмы мужчина скончался через несколько дней в реанимации. Против соседа-драчуна возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», но в суде статью переквалифицировали на «Превышение пределов допустимой самообороны». Говоря простым языком, обвиняемый защищался и не рассчитал свои силы – именно поэтому ему назначили минимальное наказание, а с учетом срока, проведенного в следственном изоляторе, и вовсе был отпущен на свободу прямо в зале суда. Родственники погибшего не согласны с решением суда и подали апелляцию в Верховный суд Башкирии.

Сосед уверяет, что и в руки не брал ту злополучную трубу, и сам является потерпевшим

НАНЕС БОЛЕЕ 15 УДАРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ ПО ГОЛОВЕ

Кровавая драма разыгралась в ночь на 29 июля прошлого года в селе Николо-Березовка Краснокамского района республики. Согласно материалам обвинительного заключения, оказавшимся в распоряжении «Комсомольской правды - Уфа», 43-летний Дамир Халишин (здесь и далее имена изменены – ред.) зашел во двор к своему соседу, с которым часто ругался, и набросился на него с кулаками, угрожая изнасиловать его жену. Опасаясь за себя и супругу, 44-летний Марсель Сайбулатов схватил металлическую трубу, которой подпирал ворота, и нанес не менее 15 ударов по голове обидчика. Когда приехала полиция и скорая, Дамир находился в полубессознательном состоянии. Полученные травмы оказались слишком серьезными, и спустя четыре дня мужчина скончался в реанимации.

- Отношения у Дамира с Марселем испортились несколько лет назад, - рассказывала следователям супруга подсудимого Альмира. – Началось все с того, что родители Марселя решили разводить пчел прямо на своем участке, но соседям это очень не понравилось, поскольку пчелы залетали на другие участки и больно жалились. Пришлось даже судиться из-за этого.

А пару лет назад конфликт вспыхнул с новой силой: Сайбулатовы обнаружили на своем участке шланг, из которого выливались канализационные нечистоты. Шланг тянулся из огорода, принадлежащего бывшей супруге Дамира Халишина. Скандал был жуткий, но до драки тогда дело не дошло. Марсель написал заявление на соседа в полицию и прокуратуру, но дело тогда замяли. Зато потом, как утверждает сам подсудимый, Дамир вместе со старшим сыном приходили к нему домой, грозились избить или посадить в тюрьму (Халишин 23 года проработал в полиции, а потом перешел в частную охрану – ред.), а пару раз сосед даже якобы стрелял по дому Сайбулатовых из пневматического пистолета.

- После этого нам даже пришлось установить «тревожную» кнопку в доме, - оправдывался Марсель на суде. – Все смеялись, когда я говорил, что хочу обезопасить себя от соседей, но собственная жизнь дороже.

«БУДУ НАСИЛОВАТЬ ТВОЮ ЖЕНУ, А ТЫ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ НА ЭТО»

Как рассказывают сами супруги Сайбулатовы, в тот день они заготавливали сено для скотины, а потом решили съездить на водохранилище и искупаться. Домой вернулись уже ночью; Марсель возился около машины и неожиданно почувствовал оглушающий удар по голове.

- Удар был такой силы, что мне показалось, что кровь течет даже из глаз, - рассказывал Сайбулатов следователям. – Сквозь боль я услышал, как закричала жена, а удары продолжали сыпаться по голове и плечам. Жена закричала: «Дамир, что ты творишь?!», и тут я увидел своего соседа с металлической трубой, которой я подпирал ворота, в руках. После этого я «потерялся»…

Когда Марсель очнулся, то увидел, как сосед держит его супругу за плечи, приговаривая: «Сейчас я буду тебя насиловать, а твой муж будет на это смотреть». Мужчина нашел в себе силы, чтобы подняться и оттолкнуть обидчика от жены. Завязалась драка, причем на суде Марсель не отрицал, что бил соседа по голове кулаками. Жена в это время отчаянно жала на «тревожную кнопку», одновременно пытаясь дозвониться до вневедомственной охраны.

- Когда мы приехали на вызов, то увидели, что во дворе частного дома лежит мужчина с разбитой головой. У ворот стоял еще один мужчина – все лицо его было в крови, левый глаз заплыл, а рукой он держался за ухо. Рядом плакала молодая женщина, а возле забора мы заметили окровавленную металлическую трубу, - рассказал сотрудник Росгвардии, который в ту ночь приехал на вызов. – Я вызвал скорую помощь и пытался опросить Сайбулатова, но тот был сильно пьян: ругался матом, грозился добить соседа, вырывался, чтобы пнуть его. Потом подошли бывшая супруга и мать Халишина, и Сайбулатов переключился на них – сыпал ругательствами и даже пытался наброситься на них с кулаками.

Погибшему мужчине нанесли более 15 ударов по голове, и он скончался в реанимации

Приехавшая скорая отвезла мужчин в больницу. Халишин получил тупую травму головы с кровоизлиянием в мозговые оболочки, а также ушиб мозга, и на пятый день скончался в реанимации. Сам же Марсель, согласно выписному эпикризу, получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

- Самое интересное, что потом он заново проходил судмедэкспертизу, которая показала, что никаких травм у него не было, но в обвинительном заключении фигурировал именно первоначальный выписной эпикриз из больницы, - рассказывает сестра погибшего Зульфира Б.

ВЕРСИЯ РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШЕГО: ВСЕ ПРОИСХОДИЛО СОВСЕМ ИНАЧЕ!

В суде Сайбулатов признался, что он действительно в порыве ярости избил своего соседа, но сделал это, защищая собственную жизнь и честь супруги. Это послужило убедительным аргументом для суда, который переквалифицировал статью на превышение допустимых пределов самообороны. В итоге Марселя Сайбулатова признали виновным по ч.1 ст. 114 УК РФ и приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. При этом в срок отбытия наказания зачлось время, проведенное подсудимым в следственном изоляторе (из расчета один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы) – и Сайбулатова освободили прямо в зале суда, поскольку он полностью отбыл свое наказание. Также его обязали выплатить матери умершего Халишина материальный ущерб и компенсацию морального вреда, а также расходы на адвоката на общую сумму более 600 тысяч рублей.

- Это совершенно несправедливый приговор, - возмущается сестра погибшего Зульфира Б. – Мой брат был абсолютно неконфликтным человеком. Спросите у любого – он никогда не лез в драку, и уж тем более не стал бы кому-то угрожать, козыряя своим служебным положением. Суд посчитал, что Сайбулатов совершил «преступление небольшой тяжести», но как же так – мой брат мертв! Мертв по вине этого человека!

У родственников погибшего, кстати, есть своя версия событий того рокового дня. Они уверены: Дамир не врывался во двор к соседям и не нападал первым. Их версию подтверждают и показания одной из свидетельниц, которая в ту ночь проходила мимо и застала сцену драки.

- Я возвращалась из гостей ночью и проходила мимо дома Сайбулатова, - рассказывает Альфия Б. – Я увидела, как Марсель на улице громко ругается с каким-то мужчиной. В этот момент ворота дома открылись, и вышла его жена с длинной металлической трубой в руке. В этот момент, Марсель ударил этого мужчину в пах, и тот упал. А потом они с женой затащили его к себе во двор. Что было дальше – не знаю, поскольку испугалась и ушла домой.

Та самая злополучная труба, которой наносили удары

Самое удивительное, что потом показания этой свидетельницы не учитывались, мол, у нее проблемы с памятью и алкоголем, поэтому она могла все напутать и забыть.

- Моя мать, которая успела прибежать до того, как брата увезли на скорой, видела на его теле свежие царапины, будто его волочили по земле, - рассказывает Зульфира Б. – А когда мы вместе с адвокатом осматривали местность перед воротами Сайбулатова, то обнаружили там кроваво-бурые пятна, напоминающие запекшуюся кровь.

Родственники умершего Халишина уверены, что в ту ночь Марсель и Дамир пересеклись на улице – слово за слово, и завязалась драка. Сайбулатов оглушил своего обидчика и затащил к себе во двор, где забил его, а потом все представил, как нападение.

- Нет ни одного свидетеля, подтверждающего, что брат набросился на жену Марселя и пытался ее изнасиловать, - Все соседи спали и слышали всего лишь шум и ругань, но ничего не видели. Но почему-то показания Сайбулатовых вообще не ставились под сомнение.

И самое главное, что возмущает родственников Халишина, в суде Сайбулатов утверждал, что не бил своего обидчика трубой, он сам ударился головой о землю, когда упал. Однако судмедэксперт подтвердил, что смертельные травмы получены как минимум от пяти ударов «продолговатой конструкцией с тупой поверхностью» - как раз той самой злополучной трубой. К сожалению, определить кому принадлежит кровь, обнаруженная на улике, не удалось из-за коррозии металла.

Сейчас родственники Халишина и их адвокаты ожидают решения по апелляции, поданной в Верховный суд Башкирии. Они надеются, что в этот раз суд вынесет объективный приговор, и виновник понесет заслуженное наказание.

«Комсомольская правда - Уфа» следит за развитием дальнейших событий.