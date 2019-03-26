В уфимской Черниковке хотят устроить «региональную» реновацию

Депутат уфимского Горсовета и предприниматель Андрей Носков предложил Радию Хабирову застроить уфимскую Черниковку. С необычной инициативой бывший в розыске предприниматель заявил во время очередного «Стройчаса» в правительстве республики. На этом мероприятии Хабиров собирает близких к строительству предпринимателей и чиновников, которые озвучивают последнюю статистику.

Началась беседа с обсуждения проблемы обманутых дольщиков. Оказалось, что таких достаточно по всей республике. Люди остались без квартир в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и Ишимбае. Руководитель региона потребовал, чтобы каждое совещание начиналось с обсуждения хода строительства таких «замороженных» из-за финансовых проблем жилых комплексов.

Небольшое разнообразие в обсуждение проблем внес Андрей Носков – один из самых богатых депутатов уфимского Горсовета и бизнесмен. Он предложил начать активно застраивать индустриальный микрорайон.

Дело в том, что значительную часть жилья в районе составляют двухэтажные дома, построенные в середине прошлого века. Безусловно, некоторые из них находятся не в самом хорошем состоянии. Но жить в них, по крайней мере по санитарным нормам, можно. Если снести все эти дома-развалюхи с жилой площадью в 87 тысяч «квадратов», то можно будет понастроить многоэтажек общей площадью 700 тысяч квадратных метров. Полезной жилой площади будет почти в 10 раз больше.

- Там нет аварийных домов, но практически все были построены в 40-х и 50-х годах прошлого века. Но сегодня у нас нет подходящего закона по реновации, которые есть в Москве и Московской области, - отметил Носков.

Помимо строительства самих домов, бизнесмен также предложил создавать в районе всю необходимую для жителей инфраструктуру.

КСТАТИ

Мэр Уфы поручил покрасить все пешеходные переходы рядом со школами и больницами. Ульфата Мустафина не устроило, что сейчас цветная окраска есть только рядом с учебными заведениями в центре города.

- Почему у нас в Калининском районе такого нет? Там что, другие дети живут? Пускай это будет стоить дорого, но деньги мы найдем. Тоже самое прошу сделать и рядом с больницами и поликлиниками, - объяснил мэр.