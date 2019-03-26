Паводок-2019 в Башкирии: от большой воды могут пострадать более 85 тысяч человек

Прогнозы синоптиков в этом году сбылись – весна в республику пришла действительно рано. В том году сугробы лежали до конца марта, а в этом – в середине первого месяца весны все почти растаяло. В связи с этим десятки тысяч человек могут оказаться в зоне затопления.

В МЧС по Башкирии пояснили, что плюсовая температура и обильное таяние могут преподнести сюрприз в виде резко поднявшихся рек. Если сильное потепление продолжится, земля не успеет впитать воду, тогда уровень рек и ручейков серьезно поднимется.

Когда в республике ожидается ледоход, жителям каких районов ждать большой воды и готовы ли пункты временного размещения, расскажет «Комсомолка».

РЕКИ ВСКРОЮТСЯ РАНЬШЕ

В Башгидромете рассказали, что реки в республике вскроются на два-три дня раньше, чем это происходит обычно.

По словам начальника ведомства Вилоры Горохольской, на северо-востоке (Салаватский района) вскрытие рек произойдет с 12 по 15 апреля. Степные реки вскроются в первых числах апреля, реки в Зауралье с 6 по 11 апреля, а в горных водоемах ледоход начнется с 6 по 11 апреля. Вскрытие Белой в районе Уфы пройдет с 2 по 8 апреля.

Горохольская отметила, что запасы снега в некоторых районах Башкирии превышают норму. Так, в Зауралье этот показатель превышает норму на 43%, а в Сибае на 36%.

По данным синоптиков, по состоянию на конец марта, вода пребывает пока только в Уфимку и реку Дему. С каждым днем они поднимаются на один-два сантиметра.

В Росгидромете уточнили, что апрель будет теплым. По данным метеорологов, осадков выпадет меньше, чем положено по климатическим нормам. Температура воздуха ожидается выше, чем обычно. Это тоже способствует быстрому таянию снега.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ – ГОТОВЫ

Пункты временного размещения уже готовы. В этом году их 665, это на девять больше, чем в прошлом году. При необходимости они способны уместить свыше 164 000 человек.

В готовности к реагированию в период половодья сформирована группировка сил и средств спасателей. Личный состав, техника и плавсредства (катера, лодки) – все они готовы приступить к работе в случае чрезвычайных ситуаций.

В Башгидромете рассказали, что реки в республике вскроются на два-три дня раньше, чем это происходит обычно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТ ВОДЫ РИСКУЮТ ПОСТРАДАТЬ 85 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В МЧС предоставили список населенных пунков, жители которых могут пострадать от воды. Всего их 84 514 человек.

Альшеевский район: деревни Идрисово и Чуракаево

Архангельский район: деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово

Аскинский район: села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы, деревни Гумбино, Султанбеково, Чурашево, Уршады

Аургазинский район: село Турумбет, деревня Усть-Белишево

Балтачевский район: деревня Староиликеево и село Сейтяково

Белокатайский район: села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево, Белянка, деревни Айгырьял, Мунасово

Белорецкий район: город Белорецк, села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа.

Бижбулякский район: села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново

Бирский район: город Бирск, села Шамсутдин и Березовка

Благовещенский район: села Тугай и Бедеева Поляна

Бураевский район: село Вострецово, деревни Касиярово и Чишма-Бураево

Бурзянский район: деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово

Гафурийский район: села Саитбаба, Имендяшево и Крагаево, деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково. Мураз, Каран Елга, Тунгаево, Сабаево, Кызыл Яр, Новые Каварды

Дюртюлинский район: город Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк

Ермекеевский район: села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак

Иглинский район: село Иглино, деревня Пятилетка

Илишевский район: села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково

Ишимбайский район: город Ишимбай, деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.

Калтасинский район: деревня Чумара

Караидельский район: села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян, деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш

Кармаскалинский район: деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский

Кигинский район: деревня Асылгужино

Краснокамский район: деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта

Кугарчинский район: село Юмагузино и хутор Улутул, деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково

Кушнаренковский район: села Керенево и Кушнаренково

Куюргазинский район: деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан

Мелеузовский район: город Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево,

Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль,Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган, Александровка

Мечетлинский район: деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское

Мишкинский район: деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево

Миякинский район: деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы

Нуримановский район: деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка

Стерлибашевский район: деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево

Уфа и Уфимский район: город Уфа и Нижегородка, села Чесноковка Лебяжий, Булгаково и деревня Загорский

Учалинский район: деревня Новобайрамгулово и село Наурузово

Хайбуллинский район: деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское

Чекмагушевский район: деревня Новоюмраново