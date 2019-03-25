«Опухоль вернулась»: 35-летней жительнице Башкирии, которой помогли собрать деньги на операцию, вновь стало хуже

Прошлым летом «Комсомольская правда-Уфа» публиковала историю 35-летней жительницы Мелеуза Гузель Айдарбековой, у которой диагностировали рак яичников 3 стадии. Женщина, которая всегда мечтала о детях и семье, очень тяжело восприняла эту новость, но потом собралась с силами и начала бороться со своей болезнью. Благодаря помощи неравнодушных людей, откликнувшихся на призыв о помощи, Гузель удалось собрать деньги на операцию в московском центре, специализирующемся на лечении онкологических заболеваний. Ей удалили все «женские» органы и назначили химиотерапию, чтобы опухоль не вернулась. Гузель верила, что болезнь осталась в прошлом, но в декабре 2018 года случился рецидив.

«ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ ДЕЛАТЬ КЛИЗМЫ»

- Все мои приключения начались в конце прошлого года, когда выявился рецидив. Появилась новая опухоль, а вместе с ней спазмы и боли в кишечнике, рвота после каждого приёма пищи, нерегулярный стул, - рассказывает Гузель Айдарбекова. – Мое состояние ухудшалось с каждым днем, и когда я начала проходить новую «химию», меня беспрестанно тошнило, но врачи говорили, что так и должно быть.

В феврале организм женщины окончательно перестал воспринимать пищу, а поскольку проходить химиотерапию на пустой желудок нельзя, Гузель попросила врачей назначить ей внутривенное питание.

- Меня положили в больницу и стали делать капельницы. Вот только улучшений так и не было: у меня очень сильно вздулся живот, окончательно пропал стул, а врачи мне не верили, говорили, что я преувеличиваю, - горестно вздыхает Гузель.

В итоге, пробыв в больнице четыре дня и почувствовав себя только хуже, женщина попросила выписать ее. Дома боли стали невыносимыми, пришлось брать рецепт на сильнодействующие обезболивающие. Когда терпеть боль и дискомфорт стало совсем невозможно, Гузель снова отправилась в больницу, где на рентгене выявилась частичная непроходимость кишечника. Врачи спорили, нужно ли делать операцию и выводить колостому, но так и не пришли к общему мнению, и через 10 дней выписали женщину, посоветовав ей проконсультироваться у онколога в соседнем городе Кумертау.

Девушку прооперировали буквально в последний момент, сейчас она находится в общей палате

- Онколог в Кумертау сказал, что необходима операция, но делать ее нужно по месту жительства, а у них в больнице мест нет. В Мелеузе за меня тоже браться никто не хотел, а когда я все же настояла на госпитализации в хирургическое отделение, то врач мне заявил, что никакая операция мне не поможет. Я ему говорю: тогда лечите меня консервативно, а он молчит, ничего даже предложить не может.

Женщина вспоминает, что год назад, когда ей только поставили диагноз, врачи в Нижневартовске смогли и без операции убрать ей кишечную непроходимость, а в Башкирии просто развели руками. В итоге операцию все же назначили, но в день «Х» врач пришел и заявил, что выписывает пациентку домой. Мол, ничего страшного и экстренного нет, достаточно дома ставить клизмы.

ПРООПЕРИРОВАЛИ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

После выписки Гузель удалось получить направление в республиканский онкодиспансер. Целую неделю перед поездкой в Уфу женщина пролежала в кровати, мучаясь от невыносимой боли и одышки, вызванной асцитом (скоплением жидкости в брюшной полости – ред.). В онкодиспансере врачи собрали консилиум, на котором решили – операцию в таком тяжелом состоянии делать нельзя. Поскольку в Уфе в отделении паллиативной помощи мест в палатах не было, а в коридоре положить пациентку не могли, Гузель отправили обратно домой, лечиться по месту жительства.

- Мне расписали схему лечения, назначили целый список необходимых препаратов, - рассказывает Гузель. – Вот только в мелеузовской больнице некоторые препараты просто отказываются колоть, хотя я в состоянии их купить за свой счет. Я не понимаю, что за отношение такое? Ведь врачи из онкодиспансера четко прописали: придерживаться выбранной ими схемы лечения, а тут мне просто отказывают без объяснений. Мне очень тяжело, хоть я и потеряла 12 килограммов в весе, мой живот напоминает живот беременной на шестом месяце.

17 марта Гузель в критическом состоянии все госпитализировали и прооперировали. С левой стороны живота ей вывели стому и поставили калоприемник, а с правой – установили дренаж, чтобы избавиться от асцита. Операция прошла успешно, и женщину уже перевели из реанимацию в общую палату. Сейчас Гузель восстанавливается, и как только ее состояние стабилизируется, женщина надеется, что сможет получить адекватное лечение в уфимском онкодиспансере.

- Я очень хочу жить, и буду до последнего бороться за свою жизнь, - признается Гузель. – Очень горько, что в больнице по месту жительства все лечение приходится выбивать со слезами.

«Комсомольская правда-Уфа» желает Гузель Айдарбековой поскорее восстановиться и продолжить борьбу с коварной болезнью.