Валентина Матвиенко: «В Башкирии все боевые, даже пчелы»

100-летие образования Башкирской АССР в Уфе отмечали с размахом - в праздничном концерте, который прошел в концертном зале «Башкортостан», приняло участие рекордное количество артистов - более 850 человек, а световое оформление сцены, увешенной огромными экранами, не уступало лучшим концертным шоу в «Олимпийском».

В фойе выставили часть экспонатов из знаменитой коллекции «сарматское золото», а гостей приветствовал робот, облаченный в башкирский халат зелян и национальный головной убор - меховую шапку с длинным лисьим хвостом. Среди гостей были полномочный представитель Президента по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров, Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, главы соседних регионов, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, появление которого гости праздника встретили бурными аплодисментами. А вот его преемник Рустэм Хамитов в зале так и не появился.

Среди почетных гостей праздника был первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Первым на сцену поднялся полпред главы государства, а затем эстафету поздравительных речей подхватила Валентина Матвиенко, поприветствовавшая зал на башкирском, чем немало порадовала хозяев.

- Башкирская земля - один из уникальных самоцветов в ожерелье нашей прекрасной России. Богатая история, самобытная культура, завораживающая красота природы этого края никого не оставляет равнодушным, - хвалила Матвиенко, не забыв отметить «весомый вклад» предшественников временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова - Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова.

Гости праздника ( слева -направо) : супруга Аскара Абдразакова - Наталья, Каринэ Хабирова, параолимпийская чемпионка Римма Батталова, министр культуры РБ Амина Шафикова. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

- Сегодня в Башкирии не перевелись отважные батыры. В республике воспитано двадцать три Героя России, - продолжала нахваливать республику и все, что с ней связано, Валентина Матвиенко. - В народе шутят, что в Башкирии все боевые. Даже пчелы, которым мы благодарны за чудесный мед, отличаются не только трудолюбием, но и весьма воинственным характером... Каждый раз, посещая Башкирию, я отмечаю особую искренность, открытость людей, их необычайное радушие и щедрость. Я уверена, что все эти замечательные качества передаются из поколения в поколение на генетическом уровне... С праздником! Байрам мэнен! Алга, Башкирия!

Стоит отметить, что башкирское слова «алга», что в переводе на русский язык означает «вперед», стало самым популярным среди гостей республики.

«НУЖНО НЕМНОЖКО ЗНАТЬ ТАТАРСКИЙ. МЫ - ВТОРАЯ НАЦИЯ В РОССИИ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов приветствовал собравшихся на родном языке, а когда взявший после него слово глава Республики Удмуртия Александр Бречалов заметил: «Мы ничего не поняли ...», тут же снова на минуточку завладел микрофоном.

- Надо немножко знать татарский, мы - вторая нация ... в России, - с улыбкой заметил Миннихантв, сорвав шквал аплодисментов.

- Ладно хоть не забыл добавить, что в России, - парировал Бречалов и под смех зала добавил. - Учусь, учусь у Рустама Миннигалиевича...

К слову, в Уфу татарский президент прилетел не с пустыми руками - преподнес к памятной дате соседям картину - большой портрет мусульманского просветителя и поэта Акмуллы, имя которого носит Башкирский педагогический институт.

Президент Татарии Рустам Минниханов презентовал Башкирии картину - портрет мусульманского просветителя и поэта Акумуллы.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В концертной программе приняли участие все ведущие творческие коллективы башкирской столицы, в том числе и Государственный ансамбль танца им. Файзи Гаскарова, специально к юбилею подготовивший два новых номера. Солист Мариинского театра, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков исполнил под курай Роберта Юлдашева башкирский хит на слова Салавата Юлаева «Уралым» и арию Кутузова из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в сопровождении Национального симфонического оркестра республики.

Ведущие солисты балетной труппы Башкирского театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова и Ильдар Маняпов станцевали адажио из балета «Журавлиная песнь» классика башкирской музыки Загира Исмагилова. Этно-группа «Аргымак» вместе с Эстрадно-джазовым оркестром филармонии представили композицию «Баик». Среди участников концерта также были: фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», Государственная академическая капелла им. Сайфуллина, фольклорные марийские, удмуртские и мордовские ансамбли, съехавшиеся в Уфу со всей республики.

Ансамбль танца им. Гаскарова специально к юбилею Республики подготовил несколько новых номеров. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Танцевальные номера пользовались особым успехом у гостей - глава Татарстана Рустам Минниханов даже выставил видеофрагмент одного из номеров «гаскаровцев» на своей страничке в Инстаграмме. А еще опубликовал селфи с башкирским коллегой Радием Хабировым, которое сделал прямо в зале. Фото собрало множество лайков и положительных отзывов.

«Братья на века!», «Мусульмане должны дружить и помогать друг другу» - комментируют снимок подписчики татарского лидера.