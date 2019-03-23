2019-03-23T09:55:05+03:00
Общество

Фокусник и «слушатель за тысячу»: на каких услугах зарабатывают жители Башкирии

«Комсомолка» собрала самые забавные предложения на рынке
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Некоторые жители Башкирии зарабатывают необычными методамиНекоторые жители Башкирии зарабатывают необычными методамиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Чем только не занимаются люди, вместо того, чтобы не работать по привычному графику с 9 до 6 часов вечера. Разумеется, «офисный» способ заработка – не самый хороший вариант, но некоторые виды заработка совсем уж экстравагантные. Мы решили собрать самые забавные виды заработка жителей Башкирии в одном материале. Предложения мы находили на сайтах с бесплатными объявлениями.

ФОКУСНИК НА СВАДЬБУ

Хотите надолго запомнить самый важный праздник в жизни? Вам может помочь некий Марсель из Уфы! Молодой человек представляет себя как фокусника, который выступает на праздниках – свадьбах и днях рождения.

Остается неизвестным, сможет ли молодой человек вытащить кролика из цилиндра. Своим клиентам он предлагает развлечения в стиле «Микромагия». Как признается сам парень, все его фокусы строятся на работе с мелкими предметами – деньгами, драгоценностями и картами.

- Все предметы, взятые у гостей, будут возвращены владельцам! – предупреждает фокусник.

Фокусник может развлекать гостей на свадьбе Фото: Иван ВИСЛОВ

Фокусник может развлекать гостей на свадьбеФото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость часа фокусов от Марселя начинается от одной тысячи рублей.

СЛУШАТЕЛЬ ЗА ТЫСЯЧУ

- Привет, я Алик. Вы зашли к нужному челу, - так начинается предложение предприимчивого уфимца, рассчитанное на одиноких жителей города.

За тысячу рублей в час парень готов выслушать незнакомого человека. Жалобы, критика Радия Хабирова и слезы отчаяния – все это возможно за плату. Честный Алик предупреждает, что гарантирует своим клиентам полную конфиденциальность. И на всякий случай парень напоминает, что не приемлет употребление наркотиков и секс.

Более скромный Аяз за час подобных услуг просит лишь 100 рублей. Есть один нюанс - этому слушателю необходимо оплатить чай и кофе в ресторане. Парень готов работать без ограничений по времени.

ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

Девушка Алена из Стерлитамака предлагает жителям услуги по написанию жалоб в прокуратуру. Чтобы вы понимали, это не услуга квалифицированного адвоката или хотя бы выпускника юрфака. По сути, пожаловаться на неубранный снег может любая бабушка – в надзорном ведомстве особенно щепетильно относятся к таким «бытовым» обращениям. Зачем при этом платить незнакомому человеку 600 рублей – вопрос хороший.

Помимо юридических услуг, Наталья продает палку для селфи, зимнюю шапку и старый телевизор.

КАРТЫ В ПОМОЩЬ

Уфимка Анастасия обладает сверхъестественными способностями. Всего за 500 рублей девушка сможет заглянуть в ваше будущее через карты Таро.

Однако одними предсказаниями спектр услуг Анастасии не ограничивается.

Стоимость услуг гадалки - всего 500 рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость услуг гадалки - всего 500 рублейФото: Иван ВИСЛОВ

- Могу вернуть мужа или счастье в семью, устраню соперницу, сниму сглаз, порчу, неудачи или испуг. Мира, добра и любви вам! – сообщает гадалка.

«Комсомолка» напоминает, что в случае жизненных неудач лучше пытаться исправить ситуацию самому, а не пытаться обращаться к высшим силам.

ПРОКАТ ДЕТСКОГО ГОРШКА

Бонусом – совсем уж непонятное предложение. Уфимка Марина предлагает всем желающим взять в аренду… дорожный детский горшок! Услуга, надо сказать, на любителя. Надеемся, что уфимка тщательно очищает товар после каждого клиента.

Аренда детского горшка - дело совсем уж непривычное Фото: Евгения ГУСЕВА

Аренда детского горшка - дело совсем уж непривычноеФото: Евгения ГУСЕВА

Непонятно, что мешает потенциальным арендаторам горшка приобрести столь интимную вещь. Стоимость переносной уборной в детских магазинах начинается от 500 рублей. Аренда у Марины – 150 рублей в неделю. Помимо этого, в залог вам нужно будет оставить 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Житель Уфы получил удар ножом во время празднования своего дня рождения
Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ
Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием образования республики
В Башкирии 84-летняя женщина погибла под колесами мусоровоза
За год Башкирию покинули почти девять тысяч человек
Пасмурно и тепло: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе 61-летний мужчина провалился под лед
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и «Тойота Спринтер»: есть погибший
Глава МВД по Башкирии предложил штрафовать за ложные доносы на чиновников и полицейских
В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку
В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку
Визит в УГНТУ Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федерации
Навруз в УГНТУ собрал иностранных студентов со всего города
На юге Башкирии откроется три новых производства
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В УГНТУ открылась аудитория Республики Вьетнам
Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди