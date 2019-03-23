Фокусник и «слушатель за тысячу»: на каких услугах зарабатывают жители Башкирии

Чем только не занимаются люди, вместо того, чтобы не работать по привычному графику с 9 до 6 часов вечера. Разумеется, «офисный» способ заработка – не самый хороший вариант, но некоторые виды заработка совсем уж экстравагантные. Мы решили собрать самые забавные виды заработка жителей Башкирии в одном материале. Предложения мы находили на сайтах с бесплатными объявлениями.

ФОКУСНИК НА СВАДЬБУ

Хотите надолго запомнить самый важный праздник в жизни? Вам может помочь некий Марсель из Уфы! Молодой человек представляет себя как фокусника, который выступает на праздниках – свадьбах и днях рождения.

Остается неизвестным, сможет ли молодой человек вытащить кролика из цилиндра. Своим клиентам он предлагает развлечения в стиле «Микромагия». Как признается сам парень, все его фокусы строятся на работе с мелкими предметами – деньгами, драгоценностями и картами.

- Все предметы, взятые у гостей, будут возвращены владельцам! – предупреждает фокусник.

Фокусник может развлекать гостей на свадьбеФото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость часа фокусов от Марселя начинается от одной тысячи рублей.

СЛУШАТЕЛЬ ЗА ТЫСЯЧУ

- Привет, я Алик. Вы зашли к нужному челу, - так начинается предложение предприимчивого уфимца, рассчитанное на одиноких жителей города.

За тысячу рублей в час парень готов выслушать незнакомого человека. Жалобы, критика Радия Хабирова и слезы отчаяния – все это возможно за плату. Честный Алик предупреждает, что гарантирует своим клиентам полную конфиденциальность. И на всякий случай парень напоминает, что не приемлет употребление наркотиков и секс.

Более скромный Аяз за час подобных услуг просит лишь 100 рублей. Есть один нюанс - этому слушателю необходимо оплатить чай и кофе в ресторане. Парень готов работать без ограничений по времени.

ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

Девушка Алена из Стерлитамака предлагает жителям услуги по написанию жалоб в прокуратуру. Чтобы вы понимали, это не услуга квалифицированного адвоката или хотя бы выпускника юрфака. По сути, пожаловаться на неубранный снег может любая бабушка – в надзорном ведомстве особенно щепетильно относятся к таким «бытовым» обращениям. Зачем при этом платить незнакомому человеку 600 рублей – вопрос хороший.

Помимо юридических услуг, Наталья продает палку для селфи, зимнюю шапку и старый телевизор.

КАРТЫ В ПОМОЩЬ

Уфимка Анастасия обладает сверхъестественными способностями. Всего за 500 рублей девушка сможет заглянуть в ваше будущее через карты Таро.

Однако одними предсказаниями спектр услуг Анастасии не ограничивается.

Стоимость услуг гадалки - всего 500 рублейФото: Иван ВИСЛОВ

- Могу вернуть мужа или счастье в семью, устраню соперницу, сниму сглаз, порчу, неудачи или испуг. Мира, добра и любви вам! – сообщает гадалка.

«Комсомолка» напоминает, что в случае жизненных неудач лучше пытаться исправить ситуацию самому, а не пытаться обращаться к высшим силам.

ПРОКАТ ДЕТСКОГО ГОРШКА

Бонусом – совсем уж непонятное предложение. Уфимка Марина предлагает всем желающим взять в аренду… дорожный детский горшок! Услуга, надо сказать, на любителя. Надеемся, что уфимка тщательно очищает товар после каждого клиента.

Аренда детского горшка - дело совсем уж непривычноеФото: Евгения ГУСЕВА

Непонятно, что мешает потенциальным арендаторам горшка приобрести столь интимную вещь. Стоимость переносной уборной в детских магазинах начинается от 500 рублей. Аренда у Марины – 150 рублей в неделю. Помимо этого, в залог вам нужно будет оставить 500.