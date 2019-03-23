«Это проверка на выживаемость»: 88-летнего уфимца, больного раком, отправили сдавать анализы в морг

Представьте себе ситуацию: человек болен онкологией, и ему приходится сдавать анализы в лаборатории…. в здании морга. С такой неприятной необходимостью столкнулся 88-летний уфимец, больной раком предстательной железы. Родственников пожилого мужчины глубоко возмутил этот факт, и они опубликовали гневное сообщение в социальных сетях, надеясь привлечь внимание к проблеме, с которой сталкиваются многие пациенты.

ЗА ЛЕЧЕНИЕМ - ИЗ ОДНОГО КОНЦА ГОРОДА В ДРУГОЙ

- Уже более шести лет мой отец страдает от рака предстательной железы, в настоящий момент у него третья стадия, но чувствует он себя сносно. Врачи говорят, что болезнь словно «застыла», новых метастазов у него не появляется, - рассказал родной сын пенсионера Ильдар М. – Все эти годы он регулярно обследуется, прошел множество химиотерапий в онкодиспансере, наблюдается у онколога по месту жительства. Сейчас ему дали пожизненную инвалидность третьей группы.

К самому лечению у пенсионера и его родственников претензий нет: все «химии» проводятся вовремя и абсолютно бесплатно. Главной проблемой для пожилого мужчины стало то, что обследования, анализы, уколы и капельницы проводятся в разных поликлиниках в разных концах города.

- Сам отец проживает на Рабкорова, но ездит за направлениями на Губайдуллина, а уже уколы ему делают в поликлинике на улице Софьи Перовской или вообще на Кольцевой, - рассказывает Ильдар М. – Его просто гоняют по всему городу. Я, конечно, понимаю, поликлиники перегружены, лаборатории тоже не справляются с наплывом пациентов, но мой отец – старый и больной человек, ему просто физически тяжело.

Но больше всего пенсионера и его родных удивило направление на сдачу анализов в… морге. Именно в здании морга на Цветочной находится лаборатория, в которой, как утверждают многие, работают лучшие лаборанты в городе, поэтому мужчине, считай, крупно повезло.

- Отец мой человек скромный, не скандальный. Сказали ехать на Цветочную, он и поехал. Неприятно, конечно, а куда деваться? Представьте, человек с онкологией, который и так измотан страхом и переживанием за собственную жизнь, едет в морг, чтобы сдать анализы! – возмущается сын пенсионера. – Плюс ко всему, ему очень тяжело добираться из одного конца города в другой. На такси с его пенсией особо не покатаешься, дети тоже не всегда бывают свободны, вот и приходиться трястись с пересадками на общественном транспорте, потом еще пешком по лесу идти. Ходит папа с палочкой, медленно, а сейчас весна – то гололед, то грязь. Видимо, это такая проверка на выживаемость – раз бегает еще с третьей группой, пусть и дальше бегает.

Также Ильдар рассказал, что уже пытался прикрепить пожилых родителей к другой поликлинике, поближе к дому, но получил отказ. Поликлиника и без того перегружена пациентами, так что приходится ходить в ту, которая закреплена за пенсионерами по прописке.

Сейчас уфимец возлагает огромные надежды на открытие нового корпуса онкодиспансера. По его мнению, это позволит решить проблему с очередями, а в идеале – можно будет проходить обследование и получать лечение в одном месте.