От буллинга к изнасилованию: участницу оргии школьников на крыше в Уфе ранее травили одноклассники

Знакомые девочки, обвинившей своих школьных товарищей в изнасиловании, рассказали, что пострадавшую ранее уже травили в школе.

Напомним, что история, «прославившая» один из лицеев в Кировском районе Уфы, произошла 19 марта. 14-летняя школьница забралась на крышу многоэтажки вместе с двумя своими приятелями 13 и 15 лет.

- У ребят был с собой алкоголь. Видимо, они где-то украли его, продать его им не могли. На крыше подростки начали его распивать, - рассказал источник, близкий к расследованию дела.

Изрядно выпив, один из школьников предложил девочке уединиться. Он расстелил куртку прямо на крыше дома, и уложил туда подругу. Его товарищ начал снимать происходящее на видео. Пересказывать последующие события «Комсомолка» не будет, но следователи назвали произошедшее канцелярским термином «насильственные действия сексуального характера».

Вскоре после этого пострадавшая девушка рассказала об истории школьному психологу. Та поспешила поделиться информацией со стражами порядка. Спустя сутки скандальное видео с крыши дома начало расходиться по школьным чатам и социальным сетям. Разумеется, что личности всех участников дурной истории стали достоянием общественности.

ВМЕСТЕ ОНИ ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ГУЛЯЛИ

Мы решили поговорить с ребятами, которые учатся с Вероникой П., Вовой С. и Маратом Г. (здесь и далее все имена детей, разумеется, изменены – ред.)

- Вову можно назвать адекватным. С Маратом они давно дружат. С Вероникой они почти никогда на улице не гуляли, но в школе общались, там я их видел. На эту крышу вход давно открыт был, поэтому туда они и залезли, - объяснил один из учеников лицея Гриша П.

Также школьник добавил, что мальчишки, участвовавшие в истории, никак не отличаются от остальных - учатся на тройки и четверки.

Рассказывая о пострадавшей девочке, один из учеников рассказал, что ребята из 8-го класса обижали ее.

- Ну, как-то специально они ее не доставали, просто хотели довести до слез. Не знаю, как сейчас к ней будут относиться другие.

Еще один школьник поделился, что «оператор» непотребного видео часто попадал в неприятные истории.

- Он бесил меня. Был очень надоедливый и постоянно выпендривался, - рассказал Динар П.

В самом лицее ситуацию комментировать отказались. Впрочем, как и в уфимском отделе образования. В муниципальном ведомстве попросили беспокоить по данному вопросу начальника, однако связаться с Еленой Хаффазовой нам так и не удалось.

ДЕВОЧКА НУЖДАЕТСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. Детский омбудсмен еще раз подняла вопрос о создании безопасной среды для ребят. Открытые крыши, чердаки и подвалы, заброшенные и недостроенные здания, гаражи – все они представляют большую опасность, ведь там попросту некому прийти на помощь.

- В настоящий момент я готовлю обращения в адрес городской администрации и администрации Кировского района, чтобы в эти выходные проверили закрытость этих опасных территорий, - рассказала Милана Скоробогатова.

Также детский омбудсмен отметила необходимость оказания психологической, психотерапевтической и юридической поддержки пострадавшей школьнице, которая испытала сильнейшую психологическую травму. Девочка и так находится в сложном переходном возрасте, поэтому полученный стресс может серьезно отразиться в дальнейшем на ее состоянии.

Милана Скоробогатова подчеркнула важность работы, которую должны провести психологи в лицее, где учились участники происшествия, и в других школах, потому что информация, включая пресловутую видеозапись, уже просочилась в интернет. Отсюда возникает угроза буллинга и кибербуллинга.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ЗА ЛЮБОЙ ПРОСТУПОК ОН ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Особое внимание Милана Скоробогатова уделила важности профилактики подобных ситуаций.

- У этих школьников в принципе отсутствует понимание, что за каждое преступление человек несет наказание. Ребята просто повторили то, что видели ранее – алкоголь, половые отношения, а вот информация о правовом просвещении, о правопорядках в России до них не дошла. Значит, эту проблему надо поднимать в обществе. Нужно объяснять детям, что за каждый свой проступок они всегда будут нести ответственность, - говорит детский омбудсмен. – Неважно, уголовное это будет наказание или административное, или просто пальчиком погрозят – главное, объяснить, что ответственности не избежать.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии убеждена, что правовое просвещение обязано войти в общеобразовательную школьную программу, и чем раньше – тем лучше. Только тогда знание законов станет культурой жизни для человека.

В данном случае, решение конфликта не должно сводиться лишь к наказанию мальчиков лицеистов. Важно предупредить возможную травлю участников в школе и в соцсетях. Пока родители и педагоги перекладывают друг на друга ответственность, кто-то должен отвечать за внутришкольные конфликты, ведь ребенок остается один на один со своими проблемами, и результат может быть плачевным.

- В этой истории есть только один позитивный момент: девочка обратилась за помощью к школьному психологу, - добавила Милана Скоробогатова. - Во-первых, это говорит о том, что дети готовы поделиться своими проблемами с психологом и вместе решать возникшие проблемы, а во-вторых, подтверждает необходимость этих школьных психологов в образовательных учреждениях.