В Уфе задержали 15-летнего школьника, занимавшегося на крыше дома сексом с 14-летней девочкой

Столица Башкирии снова прославилась новым секс-скандалом. На этот раз участниками оргии стали совсем юные уфимцы – 13-летний и 15-летний восьмиклассники и 14-летняя семиклассница.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда - Уфа», троица учащихся лицея в Кировском районе днем забралась на крышу жилого дома и устроила там пьяную вечеринку, завершившуюся соитием двоих участников. Третий снял происходящее на камеру мобильного телефона, после чего видео разлетелось по социальным сетям и между учениками лицея. То, что сношение записывалось на видео, парочка узнала позже, ведь приятель убеждал их, что всего лишь смотрит фильм, а не снимает их.

На видеозаписи четко видно, как один из них снял со школьницы колготки, расстелил куртку и уложил на нее девочку, после чего занялся с ней сексом. Школьница была настолько пьяна, что не могла сопротивляться. Единственное, что беспокоило девушку на следующий день, это то, что о произошедшем может узнать ее парень.

После того, как случай получил огласку, 14-летняя девочка все рассказала своим родителям и написала заявление об изнасиловании на обоих парней.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В следственном комитете Башкирии прокомментировали инцидент. По данному факту в отношении 15-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Случай, как оказалось, произошел во вторник, 19 марта. По данным следствия, 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны двух подростков 15 и 13 лет, находясь на крыше многоквартирного дома в городе столице Башкирии.

Сейчас 15-летний подозреваемый задержан, с ним и с 13-летним подростком проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

- Решается вопрос об избрании 15-летнему подозреваемому меры пресечения. В ходе расследования действиям 13-летнего подростка также будет дана юридическая оценка, решается вопрос о помещении его в центр временной изоляции для несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

«Комсомолка» дозвонилась до лицея №160 Уфы, где учатся школьники. Однако развернутого комментария нам получить не удалось.

- Добрый день. Мы ничего не комментируем в связи со следственными действиями, - вежливо ответил директор учебного заведения Ильнур Рифатович Салихов.

- А как учатся эти дети? Из хороших семей?

- Ничего не могу сказать, извините.

- А беседу с ними не проводили?

- Не могу сказать.

В управлении образования по Уфе нам также отказались комментировать, сославшись, что такие инциденты комментирует только начальник управления. Однако до него нам пока не удалось дозвониться.

СКАЗАНО

Ситуацию комментирует адвокат Роман Петров:

- В данном случае не имеет значения, был ли секс между подростками добровольным или по принуждению, поскольку школьница не достигла возраста согласия 16 лет. Наказание будет в любом случае, но напрямую будет зависеть от возраста обвиняемого. Поскольку ему не исполнилось 18 лет, то за совершение насильственных действий сексуального характера ему грозит до четырех лет лишения свободы, постановка на учет комиссии по делам несовершеннолетних, специнтернат или обязательные работы.